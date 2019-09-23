Один из киргизских госзаговорщиков (сын экс-замМВД Асанов) скрывается в Узбекистане

09:35 24.09.2019

Военная прокуратура КР: Сын экс-замглавы МВД Курсана Асанова сбежал в Узбекистан



Сын бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова сбежал в Узбекистан. Об этом сообщил военный прокурор Нуркамал Набиев 23 сентября на заседании государственной комиссии по изучению ситуации в Кой-Таше 7-8 августа.



По его словам, Мухаммед-Али Асанов пересек границу через контрольно-пропускной пункт "Достук".

"До этого он не считался подозреваемым. Но были показания против него, были доказательства. Его еще не вызвали на допрос, а он сбежал", - сказал Набиев.

27 августа в отношении Мухаммед-Али Асанова, 1997 года рождения, заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск.

Генеральная прокуратура заявила, что помощник бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова передал вещественные доказательства сторонникам Атамбаева через его сына Мухаммед-Али Асанова.



23 Сентябрь, 2019