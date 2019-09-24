Елбасы предложил создать мировой список ОПГ. И №1 в нем будет...

09:47 24.09.2019

24 сентября 2019



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сформировать единый мировой список террористических организаций и международных ОПГ, передает Tengrinews.kz.



"Следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества и повысить эффективность совместной работы на законодательном тренде. Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов, важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических, экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок", - сказал Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Он отметил важность разработки правовой базы при переходе мировой экономики в новую цифровую эпоху, эру искусственного интеллекта.

"Следует поставить законодательный заслон продаже наркотиков через Интернет с использованием электронных и криптокошельков. Одновременно необходимо не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм, к примеру, исключая из диалога те или иные государства. Согласитесь, что это контрпродуктивно", - заявил Назарбаев.

Совещание приурочено к 25-летию евразийской идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тема четвертого форума: "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

Ожидается, что парламентарии обсудят пути обеспечения безопасного и стабильного развития евразийского пространства, реализации крупнейших совместных экономических проектов.

В работе форума принимают участие парламентские делегации из порядка 65 стран Европы и Азии, представители 14 международных парламентских организаций, среди которых парламентские ассамблеи ОБСЕ и ОДКБ, ШОС, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию, Европейский парламент и другие организации.