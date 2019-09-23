Аркадаг придумал новое наказание для своих горе-министров - "временное увольнение от должности"

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09:49 24.09.2019
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов временно освободил Язмырадова Аннагелди Оразбердиевича от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Соответствующий Указ был подписан 23 сентября в ходе видеоселекторного рабочего совещания, сообщила пресс-служба главы государства.
Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета водного хозяйства возложено на заместителя руководителя этого ведомства Седекова Джошмырата Аширмырадовича.
Аннагелди Оразбердиевич Язмырадов - туркменский политик, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Бывший Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по агропромышленному комплексу, хяким Ахалского велаята. Кандидат на должность Президента Туркменистана на выборах 2012 года.