Аркадаг придумал новое наказание для своих горе-министров - "временное увольнение от должности"

09:49 24.09.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов временно освободил Язмырадова Аннагелди Оразбердиевича от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Соответствующий Указ был подписан 23 сентября в ходе видеоселекторного рабочего совещания, сообщила пресс-служба главы государства.



Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета водного хозяйства возложено на заместителя руководителя этого ведомства Седекова Джошмырата Аширмырадовича.

Аннагелди Оразбердиевич Язмырадов - туркменский политик, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Бывший Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по агропромышленному комплексу, хяким Ахалского велаята. Кандидат на должность Президента Туркменистана на выборах 2012 года.