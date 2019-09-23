 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 24.09.2019
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11:10  Сможет ли Киргизия продержаться зиму без веерных отключений? - "ВБ"
11:03  В Алматы нашли и обезвредили первую казахстанскую порно-студию
09:49  Аркадаг придумал новое наказание для своих горе-министров - "временное увольнение от должности"

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00:47  Тиндерная демократия уже настает, - Герман Садулаев
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Понедельник, 23.09.2019
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Аркадаг придумал новое наказание для своих горе-министров - "временное увольнение от должности"
09:49 24.09.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов временно освободил Язмырадова Аннагелди Оразбердиевича от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Соответствующий Указ был подписан 23 сентября в ходе видеоселекторного рабочего совещания, сообщила пресс-служба главы государства.

Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей председателя Госкомитета водного хозяйства возложено на заместителя руководителя этого ведомства Седекова Джошмырата Аширмырадовича.
Аннагелди Оразбердиевич Язмырадов - туркменский политик, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Бывший Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по агропромышленному комплексу, хяким Ахалского велаята. Кандидат на должность Президента Туркменистана на выборах 2012 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569307740
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