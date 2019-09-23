 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы нашли и обезвредили первую казахстанскую порно-студию
11:03 24.09.2019

В Казахстане впервые выявили порностудию, сообщает департамент полиции Алматы.
Порнографические материалы незаконно изготавливались и распространялись в арендованных двух элитных квартирах, расположенных в Медеуском районе. На месте преступления были задержаны девушки, оказывающие виртуальные интимные услуги, программист, прибывший из Кыргызстана, обеспечивающий тех поддержку. Кроме того, в ходе обыска были изъяты процессоры и тематическая атрибутика.

"Работа на так называемых "студиях" была налажена системно, от технического обеспечения до графика работ девушек в 3 смены. Единственная отличительная черта деятельности этой "кухни" в том, что интим услуги осуществлялись виртуально. Девушки демонстрировали свои тела через веб-камеру посредством интернета в сетях на зарубежных сайтах США и Европы, и все это за деньги. Клиенты за такое "развлечение" оплачивали безналичным расчетом через сервер, находящийся также вне нашей страны.Набор на "веб-моделей" производился через рекламы о приеме на работу девушек модельной внешности с высоким заработком. Однако, как правило, обещанного высокого заработка исчисляемого в тысячи долларов никто не получал", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции подполковник полиции Данияр Мендебаев.

По данному факту в Департаменте полиции Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". Все задержанные лица будут допрошены в процессуальном порядке и по степени ответственности к ним будут применены меры, в соответствии с уголовным законодательством.

Источник - ca-news.org
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