Сможет ли Киргизия продержаться зиму без веерных отключений? - "ВБ"

11:10 24.09.2019 23 сентября 2019 14:21 - Александра Василькова



В современных условиях кыргызстанцам с каждым днем требуется все больше электричества. Необходимость введения новых генерирующих мощностей и внедрения альтернативных источников энергии становится все более насущной. Однако страна продолжает "выруливать" из потенциального энергетического кризиса за счет еще не до конца развалившегося советского наследия. Получится ли пройти эту зиму без веерных отключений и прочих неприятных сюрпризов, связанных с возможным дефицитом электроэнергии?



Говорят, что все в ажуре



А основания для беспокойства есть. В Кыргызстане прогнозируется период маловодья: приток воды в Токтогулке в этом году составит всего 86 процентов от нормы. Значит ли это, что зимой нас в очередной раз ждут перебои с электричеством?

Энергетики успокаивают: осенью и зимой веерных отключений не будет. Такое заявление на недавней пресс–конференции сделал начальник управления генерации и передачи энергии Национального энергохолдинга Жолдошбек Ачикеев.

Он пояснил, что в Токтогульском водохранилище накопили 17,18 миллиарда кубометров воды. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности республики в энергопотреблении.



Что касается ТЭЦ, то тут, утверждают представители государственных энергетических компаний, тоже все под контролем: тендеры на поставку угля проведены, электросети к осенне–зимнему периоду готовы почти на сто процентов. Недоделки обещают закончить еще до наступления холодов.

В таком же оптимистичном ключе на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым выступал председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айтмамат Назаров. Он рассказал главе государства о том, как успешно холдинг решает нештатные ситуации на энергообъектах, внедряет "умные счетчики", создает резерв дополнительных мощностей, вводит в эксплуатацию новые объекты и расширяет рынок сбыта электроэнергии.



Последнее утверждение прозвучало особенно странно, учитывая статистику. По данным Национального статистического комитета, с 1994–го по 2018 год Кыргызстан экспортировал электроэнергию на 900 миллионов долларов. При этом случалось, что на продаже электроэнергии республика зарабатывала до 83 миллионов долларов в год. Однако в плохие годы, а таким был 2015–й, общий объем экспорта электричества не превышал 32 тысяч долларов.

В прошлом году республика продала за границу электричества на 16 миллионов долларов. Не особенно впечатляющая сумма, если учесть, что всего за семь месяцев текущего года соседний Таджикистан от экспорта электроэнергии получил 58 миллионов в той же валюте. Неудивительно, что РТ теперь рассматривается как основной поставщик электричества в Южную Азию в рамках проекта CASA–1000.



В ответ на фанфарные заявления главного энергетика страны президент потребовал проведения в энергосекторе безотлагательных реформ. Сооронбай Жээнбеков отметил, что бесперебойной электроэнергией должны быть обеспечены не только жители республики, но и все субъекты предпринимательства.

С инвесторами не дружим. А зря

Статус Кыргызстана как крупного экспортера электроэнергии сегодня если не окончательно потерян, то уж точно очень сомнителен. В связи с этим совершенно непонятно, в каком качестве республика выйдет на общий электроэнергетический рынок ЕАЭС, который должен быть сформирован до января 2025 года. Продавцом или покупателем?



Конечно, за пять лет ситуация может поменяться к лучшему. Однако для этого придется брать твердый курс на строительство новых мощностей и модернизацию действующих, энергосбережение и сокращение потерь в электросетях, которые на сегодня составляют, по данным специалистов, не менее 5,5 процента.

При этом даже самые крупные и стратегически значимые проекты финансируются не за счет республиканских средств. Энергетическую безопасность стране помогают поддерживать иностранные доноры и международные финансовые институты. Такие, к примеру, как Евразийский фонд стабилизации и развития, выделивший средства на реконструкцию Токтогульской ГЭС.

Эксперты отмечают, существующий в Кыргызстане подход к энергопотреблению с учетом изношенностей генерирующих и передающих мощностей требует привлечения инвестиций. Потребность во вложениях для обеспечения надежного энергоснабжения на сегодня оценивается примерно в 500 миллионов долларов в течение следующих 10 лет.

Однако желающих вложиться в энергосферу Кыргызстана немного.



С одной стороны, инвесторов пугает существующая тарифная политика: срок окупаемости больших и малых ГЭС, если учитывать нынешние цены на электричество, очень большой - до 40–50 лет. Для сравнения: в Кыргызстане цена киловатт–часа - 0,77 сома. Электроэнергия в Казахстане обойдется в 5 сомов за один киловатт, в Эстонии - 13, в Германии - около 21, а в Японии - почти 25 сомов.

При этом очевидно, что в республике электрические тарифы - вопрос, который лежит скорее в политической, нежели в экономической плоскости. Предыдущие попытки властей изменить положение дел вызвали серьезное недовольство населения, что сыграло не последнюю роль в свержении действующего тогда режима.

С другой стороны, у республики КР вообще очень непросто складываются отношения с инвесторами. К примеру, все еще не урегулирована ситуация с российской компанией "РусГидро", которая намеревалась строить Верхне–Нарынский каскад (ВНК) ГЭС.



Напомним, межправительственное соглашение было расторгнуто республикой в одностороннем порядке. Начались судебные разбирательства по поводу возмещения затрат в размере 37 миллионов долларов, понесенных инвестором на начальном этапе реализации проекта.

Прозвучавшие недавно заявления высоких российских чиновников свидетельствуют, что РФ по–прежнему заинтересована в строительстве в Кыргызстане энергетических объектов. Разумеется, на своих условиях. Однако вопрос остается нерешенным. Хотя других инвесторов - а пытались искать их в Чехии, Китае, Узбекистане - обрести не удалось.



Даешь зеленые киловатты!



Проблемы энергобезопасности Кыргызстана отчасти можно было бы решить за счет развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Сравнительно недавно в республике наконец приняли новый закон, регулирующий эту сферу.

Этот нормативный документ устанавливает тарифы на электроэнергию, выработанную в результате использования энергии солнца -13,4 сома/кВтlч, биомасс - 6,1 сома/кВтlч, ветра - 5,6 сома/кВтlч, земли - 7,5 кВтlч. Это так называемые тарифы с повышающими коэффициентами, которые объекты ВИЭ могут использовать в течение льготного периода, равного 8 годам с момента запуска проекта.



Помимо этого, согласно новому, закону вся электроэнергия, вырабатываемая с использованием ВИЭ, не потребляемая владельцем установки на собственные нужды и не реализованная другим потребителям, должна быть приобретена самым крупным распределяющим предприятием в том административно– территориальном образовании, где располагается установка по использованию ВИЭ, независимо от того, к сетям какой электроэнергетической компании подключена установка.

- С учетом дефицита электроэнергии в стране развитие малых ГЭС является самым быстрым решением вопроса. В последние годы местные и зарубежные инвесторы проявляли большой интерес к нашему рынку, но, к сожалению, из–за отсутствия четких "правил игры" не возвращались, - заявила председатель Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева, комментируя подписанный президентом закон.



В свою очередь заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента КР Данияр Иманалиев убежден, что внесение изменений в законодательство в сфере ВИЭ предусматривает создание более благоприятных условий для инвестиционной деятельности и изменения будут положительно восприняты со стороны частного сектора и большого бизнеса.



Надо отметить, что финансирование для проектов альтернативной энергетики сегодня найти не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Заинтересованность в поддержке ВИЭ выражают, помимо прочих, международные институты. Евразийский банк развития (ЕАБР), например, принял специальную программу.

- Она в ближайшее время будет направлена на утверждение акционерам. В документе предусматриваются актуальные подходы к рассмотрению и поддержке, в том числе финансовой, подобного рода проектов, - рассказал журналистам во время пресс–тура по Казахстану заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.



Особенность программы в том, что в ней прописаны конкретные возобновляемые источники энергии, по которым ЕАБР заинтересован реализовывать проекты. Банкиры поясняют, что хотели бы поддержать зеленую энергетику во всех странах–участницах.

По оценкам экспертов, ветроэнергетика в Кыргызстане нецелесообразна из–за низкой средней скорости воздушных потоков. Этого недостаточно для работы мощных ветрогенераторов, таких, как, например, в Казахстане. Даже в Боомском ущелье или на Орто–Токое нет смысла возводить ветряные генераторы - станции будут малоэффективны.



При этом Кыргызстан - страна солнечная, и перспектив развития солнечной энергетики у нас больше. Однако наиболее интересна для инвесторов все–таки гидроэнергетика. В этом отношении у республики колоссальный потенциал: по территории Кыргызстана протекает более 25 тысяч ручьев и рек. Длина 73 рек составляет более 50 километров, остальные чуть короче, при этом даже ручьи достигают 10–километровой длины.

В общем, потенциал действительно большой. Дело осталось за малым - насколько эффективно и профессионально сработает национальная энергетика, внедряя инновационные методы снабжения страны светом и теплом.



Они дают тепло

Сейчас электроэнергию для всей страны вырабатывают Токтогульская ГЭС, ТЭЦ Бишкека и несколько ГЭС. При этом в республике реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере энергетики, включающих замену гидроагрегатов Токтогульской ГЭС, установку второго гидроагрегата Камбар–Атинской ГЭС–2, модернизацию Ат–Башынской ГЭС, реконструкцию и увеличение мощности подстанций 110 кВ, строительство ЛЭП 500 кВ "Датка - Худжант" по проекту СASA–1000, установку счетчиков АИСКУЭ, и другие. Источник - vb.kg

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