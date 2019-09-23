Ученые КазЖенПИ изобрели новый способ "получения манганита диспрозия, допированного висмутом"...?!

11:24 24.09.2019

Молодые ученые Алматы добились инновационного успеха



Открытие относится к технологии получения новых твердых сплавов и найдет широкое применение в химической промышленности.



О том, какого успеха добились в Год молодежи студенты Казахского национального женского педагогического университета, корреспонденту BNews.kz рассказал руководитель пресс-службы вуза Жандар Асан.

По его словам, молодые ученые Казахского национального женского педагогического университета стали обладателями патента "Способ получения манганита диспрозия, допированного висмутом состава "Bi0,1Dy0,9MnO3". Патент присвоен за инновационную разработку неорганического наноструктурированного материала.



"Под руководством доктора химических наук, профессора Мухаметкали Матаева преподаватели факультета Природоведения Жанар Турсынова, Мольдир Абдраимова и Асель Кездикбаева уже несколько лет вели исследования и опыты в научно-исследовательском центре химии и биологии вуза. Их труд не пропал даром, они добились конечного результата, в научном центре признали открытие", - говорит Жандар Асан.

Ученые подтверждают, что и дальше продолжат исследования в данном направлении. Тем более, что материально-техническая база университета полностью соответствует их требованиям.



Открытие относится к технологии получения новых твердых сплавов в составе перовскита и найдет широкое применение в химической промышленности. Кроме того, оно будет применяться при изготовлении элементов спинтроники, а также для повышения плотности магнитных носителей при написании информации.

По словам спикера, это второй патент молодых ученых. До этого группа ученых добилась результата в работе "Способ получения висмутт-ферритта из состава YbBiNaFeO5". Патента они удостоились за синтез неорганического материала наноструктуры.



Елбасы Н.Назарбаев в Послании от 5 октября 2019 года объявил нынешний год Годом молодежи.

Сегодня важнейшими документами, определяющими государственную молодежную политику являются закон РК "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан", утвержденное Елбасы постановление Правительства РК от 27 февраля 2013 года о концепции развития государственной молодежной политики Республики Казахстан "Казахстан 2020: путь в будущее". Эти нормативные документы являются правовой основой проведения в стране молодежной политики и развития нашего государства.