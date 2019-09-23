Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США. Даже иранцам дали

11:58 24.09.2019

Члены делегации намеревались принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации. Они не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Сам он также не получил американскую визу.



Неполучение визы сенатор назвал "возмутительной акцией, не имеющей оправданий и объяснений".

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения американской стороны о том, что россияне несвоевременно подали документы на американские визы.