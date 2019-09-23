Свои люди? Эрнст вернул мошенника-"знатока" Друзя в эфир РосТВ

12:20 24.09.2019

Аскеров отреагировал на возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"

"Просто в словаре я до буквы "м" еще не дошел и таких умных слов, как "мораль", не знаю"



Один из самых ярких и скандальных игроков за всю историю знаменитой телевизионной викторины Ровшан Аскеров прокомментировал "МК" триумфальное возвращение другого не менее яркого и с недавних пор скандального "знатока" Александра Друзя. И не смотря на то, что первый с недавних пор покинул "Что? Где? Когда?", а второй смог туда вернуться после отстранения, между со-клубниками чувствуется солидарность.



фото: en.wikipedia.org



–Ровшан, как человек который долгие годы был членом Клуба знатоков, вы можете прокомментировать возвращение Александра Друзя?

–Я считаю, это замечательно. Это просто классно, отлично и замечательно.



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–А как же та некрасивая история с программой "Кто хочет стать миллионером?", которую вы наверняка помните?

-Нет-нет. Я ничего не помню и ничего не знаю. А вот то, что он возвращается - это хорошо. И это я знаю.

–Разве это не может повлиять на некий моральный кодекс Клуба знатоков?

–Вы какое-то сейчас слово сказали, которое я не знаю… Просто в словаре я до буквы "м" еще не дошел и таких слов умных не знаю.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что магистр знаменитой интеллектуальной игры вернется в проект после обнародованной попытки махинации на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Об этом на своем официальном сайте сообщило руководство телекомпании "Игра-ТВ", добавив, что Друзь принес официальные извинения за содеянное.

"Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова", - говорится в сообщении.



Напомним, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст еще в сентябре заявил, что магистр клуба сможет вернуться к играм только после публичного извинения перед телезрителями. Что, собственно, и произошло.

Скандальная история с участием Александра Друзя произошла в середине февраля. Тогда главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил, что 63-летний магистр пытался узнать вопросы викторины до ее начала и предложил ему часть денежного выигрыша. В доказательство Бер опубликовал запись телефонного разговора, которая и вызвала резонанс.



Поначалу Друзь не реагировал на разгорающийся скандал, но позже ему пришлось подтвердить, что на компрометирующей аудиозаписи действительно звучит его голос. "Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", - говорил магистр.

В конце истории Друзь все-таки извинился за содеянное, но выразил желание когда-нибудь "переиграть Бера в хитрости".



Иветта Невинная