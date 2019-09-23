 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-узб-генпрокурора Муродова перетащили из-под домашнего ареста в СИЗО
13:05 24.09.2019

Экс-генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов находился под домашним арестом, но после допроса меру пресечения изменили.
ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Бывший генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов заключен под стражу, сообщает Jahon.
Ранее Муродов находился под домашним арестом, но после допроса меру пресечения изменили.
Недавно стало известно, что дело экс-генпрокурора рассматривается в рамках дела бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева.

Напомним: 21 июня в ходе 20-го пленарного заседания Сената президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что против бывшего Генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова возбуждено уголовное дело.
Муродов был назначен генеральным прокурором в январе 2018 года. До этого он занимал должность госсоветника главы государства.

Ранее также сообщалось, что против бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева и его заместителя Жахонгира Эгамова возбуждено уголовное дело.
Прежде в отношении уволенного генпрокурора Отабека Муродова возбудили уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиеев. Глава государства обвинил его во взяточничестве.

В ходе заседания Мирзиеев заявил, что коррупция по сей день является главной проблемой для страны. В первую очередь она влияет на интерес иностранных инвесторов, которые, опасаясь "взяточников", не спешат приходить в Узбекистан.

По словам президента, организация прибыльных инвестпроектов невозможно, если должностные лица требуют деньги за их организацию. Мирзиеев пообещал, что скоро все коррупционеры получат по заслугам.
Ранее Отабек Муродов был освобожден от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uz.sputniknews.ru
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