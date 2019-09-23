Казахские трансплантологии разделывали кыргызов как "мясо"

15:31 24.09.2019

"Между собой называли "мясом": ОПГ занималась незаконной пересадкой органов в Казахстане



В МВД РК рассказали о пресечении транснациональной ОПГ, которая занималась трансплантацией человеческих органов, пишет Tengrinews.kz.



Деятельность ОПГ была пресечена в этом году.



С 2017 года преступная группа занималась в Казахстане продажей человеческих органов. Доноров они привлекали из Украины, Узбекистана, Кыргызстана и реципиентов из Израиля.



"Цинизм преступников и медперсонала клиники дошел до того, что между собой доноров они называли "мясом"", - отметили в ведомстве.



Предположительно, преступники провели более 50 незаконных операций и заработали порядка 10 млн долларов.



Сейчас по всем фактам проводится расследование.



Напомним, ранее стало известно, что МВД Казахстана проводит расследование по факту незаконного изъятия человеческих органов.



По подозрению в причастности к незаконной трансплантации органов в мае этого года был задержан известный казахстанский трансплантолог. Врач был арестован. Расследование в отношении него продолжается.