Четыре тактики США в Сирии, - Мехмет Али Гюллер

15:33 24.09.2019

Удастся ли США заставить Россию согласиться на "федеративную Сирию"? Американский план включает в себя четыре пункта. Основная цель - создание карликового курдского государства на востоке Евфрата, что приведет к формированию "американского коридора" от Персидского залива до Восточного Средиземноморья. Чем это чревато для Турции?

Cumhuriyet (Турция): четыре особенности тактики Пентагона

США правда уйдут из Сирии?

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Guller)



США давно увидели, что возможность свержения Асада исчезла, и приняли этот факт. Теперь их расчет основывается на сценарии "Сирия с Асадом", а не "Сирия без Асада".



А расчет, если вкратце, следующий: уговорить Россию, а точнее, заставить ее согласиться на "федеративную Сирию" и создать "самоуправляющееся карликовое государство Партии „Демократический союз" (PYD)" на востоке от Евфрата.



Для этого США применяют следующую тактику.



Американский план в северной Сирии



1. Пентагон вооружает, оснащает, обучает вооруженное крыло PYD - Отряды народной самообороны (YPG) и пытается создать "регулярную армию" общей численностью 80 тысяч.



2. Пентагон, создав большое количество баз на востоке от Евфрата, пытается защитить регион от "внешних сил".



3. США делают политические и военные ходы для того, чтобы не позволить сирийской армии войти на восток от Евфрата. Вашингтон с этой целью старается по максимуму воспользоваться враждебностью между Анкарой и Дамаском (особенно в Идлибе и на уровне поддержки террористов).



4. США, давая Турции "пряник" в виде буферной зоны длиной 180 километров и шириной 15 километров (а в дальнейшем, в зависимости от торга, 30 километров), заставляют Турцию под видом буфера принять "безопасную зону для PYD".



Какая ситуация нежелательна для Турции в Сирии? Раздел Сирии и создание на востоке от Евфрата курдского района под влиянием США.



Что может противодействовать этой угрозе? Если Турция, несмотря на помехи со стороны США (и в том числе с одобрения Сирии), войдет в регион и, ликвидировав влияние PYD, передаст регион дамасской администрации. Таким образом, она фактически поддержит военную операцию сирийской армии в регионе и поможет устранить влияние США и PYD.



Но Турция этого не сделает. Наоборот, правительство Партии справедливости и развития (ПСР) Турции сохраняет враждебность к Асаду и полагает, что, сотрудничая с США, оно заставит своего "союзника" отказаться от создания карликового государства PYD на востоке от Евфрата.



Тем не менее, даже при сотрудничестве с Турцией США не откажутся от создания самоуправляющейся структуры на востоке от Евфрата, поскольку это часть их главной цели.



Что это за цель? Создать американский коридор от Персидского залива до Восточного Средиземноморья. Добавить к его первой части, построенной на севере Ирака, еще одну часть на северо-востоке Сирии (востоке от Евфрата), а со временем перекинуть коридор на запад от Евфрата и достичь Восточного Средиземноморья.



Значение безопасной зоны



Но разве Анкара этого не видит? Или же кто-то в Анкаре рассчитывает воспользоваться этим планом США и получить территории на севере Сирии?



Обратите внимание, США играют весьма открыто и говорят о своих планах достаточно откровенно.



Даже двух следующих заявлений достаточно, чтобы все стало ясно:



1. Директор основной оперативной группы Пентагона по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ - прим. ред.) Крис Майер (Chris Maier) на брифинге в Пентагоне говорит: "Наша цель не только устранить тревоги Турции в сфере безопасности, но и обеспечить безопасность „Демократических сил Сирии" (SDG), костяк которых образуют YPG".



Это заявление фактически свидетельствует о договоренности между Турцией и США о "безопасной зоне"? Пентагон совершенно открыто говорит, что основная цель заключается в обеспечении безопасности YPG!



2. Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри (James Jeffrey), заявляя, что США никого не пустят в регион под господством SDG, отмечает: "Мы не позволили силам Асада или международным силам войти на север Сирии. Мы сделали все необходимые шаги для пресечения таких попыток и будем продолжать это делать".



Более того, Трамп тоже откровенно заявил: "Я сказал: „Вы не можете сделать это (провести военную операцию на севере Сирии)". И Эрдоган этого не делал. Вот почему у нас есть отношения"!



ПСР нацелена на создание общих баз с США!



Посмотрите, что в этих условиях говорит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar): "Наша цель - на протяжении всей границы создать безопасную зону шириной 30-40 километров. Мы построим базы для патрулирования на востоке от Евфрата. Это будут общие базы Турции и США. Мы хотим, чтобы они были постоянными. Их число будет определено, исходя из существующих задач. Во время патрулирования, в зависимости от ситуации на местности, будет установлено необходимое количество. В Идлибе - наблюдательные пункты, а на востоке от Евфрата будут базы для патрулирования".



Увы! Цель - создать общие базы с США на территории Сирии!



В таком случае разве ПСР не пытается вместе с США разделить Сирию? И это расчленение не станет очередным шагом для последующего распада Турции?



Жаль, очень жаль! Избавление Анкары от ПСР будет означать спасение региона от пожара и Турции - от раздела…