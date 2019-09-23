 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С олигархов Саудовской Аравии хотят взыскать сотни миллионов долларов
15:39 24.09.2019

Алексей Никоноров

Власти Саудовской Аравии принуждают местных богачей вложиться в будущее IPO Saudi Aramco. Компанию хотят сделать самой дорогой в мире.

14 сентября на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершенно нападение. По первоначальной официальной версии, хуситы направили 10 дронов, начиненных взрывчаткой, на один из крупнейших в мире НПХ, а также ряд промобъектов на месторождениях саудовской Аравии. Насколько серьезными оказались повреждения, до сих пор точно не ясно: слишком противоречивая информация поступает от разных источников.

Атака произошла, когда Saudi Aramco готовится к IPO. Ее выход на биржу точно станет самым крупным за всю историю. В Саудовской Аравии ждут, что инвесторы оценят ее в 2 трлн долларов. Примерно столько сейчас вместе стоят Apple и Amazon - самые дорогие публичные компании мира.

Однако инциденты вроде нападений могут несколько сбить настрой инвесторов. В Саудовской Аравии рисковать не намерены. А потому местные власти пошли на решительный шаг, который должен сделать IPO успешным. Еще два года назад Саудовская Аравия изменила налогообложение отрасли, после которого Saudi Aramco стала отдавать в бюджет не 85% своей прибыли, а всего 50%.

Теперь в ход пошел метод кнута – власти готовы заставить инвесторов вложится в компанию

Насильно мил

В конце 2017 - начале 2018 гг. наследный принц королевства Мухаммед бен Салман инициировал арест 350 человек. Все они принцы, чиновники и миллиардеры, приближенные к королевской семье. По словам властей, компромат на арестованных собирался в течение двух лет. В результате каждого из них обвинили в коррупции.

Но арест сам по себе проходил не в рамках закона. Достаточно сказать, что задержанные содержались не в тюрьме, а в отеле Ritz. Поэтому и для освобождения им достаточно было заплатить

За свою свободу принцы и олигархи отдали в общей сложности более $100 млрд (в основном за счет передачи своего имущества государству). Но по факту они так и остались под колпаком у наследного принца, продемонстрировавшего свою силу.

Сейчас власти Саудовской Аравии снова начали давить на богатейших людей королевства

По данным Financial Times, теперь их принуждают к участию в IPO. Среди них племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд - самый богатый человек на Ближнем Востоке.

В прошлом году он провел в заключении в Ritz-Carlton около трех месяцев, но многие из его активов заморожены до сих пор. Теперь ему предлагают их использовать, чтобы поучаствовать в IPO. К слову, в январе 2018 за освобождение государство требовало от Аль Сауда $6 млрд. В ответ он предлагал отдать часть своего холдинга, владеющего долями в Apple, Twitter, Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts и других компаниях.

Еще одному из бизнесменов, чья личность не раскрывается, также предложили принять посильное участие в IPO и вложить $100 млн. В 2018 году он тоже был задержан и доставлен в Ritz-Carlton. Бизнесмен заключил сделку с властями, передав часть своих активов, а также уплачивает ежемесячный взнос. По словам его советника, "теперь его снова призывают исполнить долг перед королевством".

С одной из состоятельных семей связались некие менеджеры, в бескомпромиссном порядке сообщившие, что их замороженные во время антикоррупционной кампании активы будут переведены в акции Saudi Aramco.

Что происходит на рынке нефти?

Пока мировой рынок сырья лихорадит, а его участники достаточно остро реагируют на каждую новость о ситуации в Саудовской Аравии. Паники нет, она была сильной, но недолгой.

Уже к концу сентября Saudi Aramco обещает полностью восстановить добычу

Цены на нефть стабилизировались на уровне ниже $65. Однако угроза дестабилизации рынка никуда не делась.

По данным The Wall Street Journal, ближневосточная нефтяная инфраструктура из-за географической концентрации и больших размеров объектов очень плохо защищена, и в ближайшие годы эта ситуация не изменится. А учитывая напряженность в регионе, можно ждать попыток новых атак.

Атаки породили и новую премию, которая будет поддерживать цены на нефть. Это риск единомоментного выпадения с рынка нескольких миллионов баррелей в день. По мнению экспертов, средние цены на нефть Brent не вернутся к "докризисным" до следующего лета. Даже с учетом замедления мировой экономики. Об этом свидетельствуют и котировки нефтяных фьючерсов.

Дополнительный неприятный фактор - зависимость от поставок именно из Саудовской Аравии крупнейших азиатских экономик - Китая, Японии и Кореи. Эти страны много десятилетий ориентированы на импорт ближневосточной нефти, и их нефтеперерабатывающая промышленность приспособлена к высокосернистой нефти, которая в достаточных количествах производится только в Персидском заливе. Это поправимо, но не в такие короткие сроки, которые ставят срывы поставок, подобные нынешнему.

Кроме того, атака на Saudi Aramco показала, что позиции сланцевой нефти в мировой энергоструктуре пока слабы

В теории поставки из Саудовской Аравии в случае нового кризиса могли бы заместить американские "сланцевики". Однако на практике это тоже не сработает - производство сланцевой нефти, зависящее от тысяч небольших компаний, увеличить директивно невозможно.

При нынешних ценах этот сектор для частных инвесторов недостаточно выгоден. Число сланцевых скважин в США сейчас находится на полуторагодовом минимуме. Чтобы привлечь в сланцевый сектор новые инвестиции и существенно увеличить добычу, цены должны оставаться на высоком уровне достаточно долго.

При этом условии американские скважины смогут компенсировать выпадение 1 млн баррелей в сутки, но никак не 5,7 млн, как это случилось после атаки дронов.

При подготовке текста использованы материалы The Bell и The Wall Street Journal

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569328740
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