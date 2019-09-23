В Туркменистане шестой день празднуют публикацию книги президента об алабаях

15:41 24.09.2019

В Туркменистане продолжаются торжественные мероприятия, посвященные выходу в свет новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменский алабай".



13 сентября глава государства презентовал ее на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочел собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке.



14 сентября во Дворце мукамов прошло торжество, посвященное выходу в свет книги главы государства. В рамках мероприятия также состоялась премьера песни "Туркменский алабай", написанной на стихи президента.



16 сентября презентация нового издания прошла в конференц-зале Центра общественных организаций. По данным госинформагентства ТДХ, в торжестве приняли участие члены Парламента, министерств и ведомств, общественных организаций, политических партий, ученых и СМИ.



В этот же день презентация состоялась в Институте международных отношений Министерства иностранных дел.



17 сентября торжество по этому же поводу прошло в конференц-зале столичного Сельскохозяйственного комплекса. Участие в нем приняли члены правительства, руководители и представители всех структур агропромышленного комплекса, отраслевых ведомств, государственных природных заповедников, профильных научных институтов, учебных заведений и СМИ.



18 сентября хяким Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов открыл питомник по разведению алабаев.



О том, что президент завершил написание книги об алабаях ТДХ сообщило еще 4 августа. Это произведение было написано за два месяца и 18 дней.



О новых произведениях, созданных главой государства читайте в статье "Хроники Туркменистана" "Горшочек не вари. Обзор литературных новинок Бердымухамедова".