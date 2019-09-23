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|Пятилетие ЕАЭС. Нацбанк Кыргызстана выпустил красивую памятную монету (фото)
15:42 24.09.2019
С 24 сентября 2019 года Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение серебряную коллекционную монету "5 лет Евразийскому экономическому союзу" серии "Исторические события". Об этом сообщила пресс-служба ЕАЭС.
По ее данным, монету выпустили в рамках международной монетной программы центральных (национальных) банков стран ЕАЭС.
Основным изображением лицевой стороны монеты является стилизованная цифра "5" с официальной эмблемой ЕАЭС и изображением флагов государств ЕАЭС, выполненное цветной печатью. В левой части монеты - национальные орнаменты стран союза. По окружности монеты расположена надпись "Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз".
На оборотной стороне монеты - национальные орнаменты стран ЕАЭС на фоне земного шара, символизирующего единение государств, и цифра "5". В центре монеты - герб Кыргызской Республики.
В верхней части монеты - надпись "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы". В правой части указаны проба металла (Ag925°) и вес (31,10 g). В левой части - номинал (10) и графический знак сома. В нижней части - год выпуска монеты (2019).
Тираж монет - 1 тысяча штук. Стоимость - 3 тысячи 40 сомов.