Земельные ресурсы Казахстана возглавила мадам Бимендина

16:04 24.09.2019

Назначена глава комитета по управлению земельными ресурсами



Гульжахан Бимендина назначена председателем комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.



Бимендина родилась 15 октября 1969 года. В 1996 году окончила Государственный университет по землеустройству в Москве.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре комитета по земельным отношениям и землеустройству Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции.

В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря агентства РК по управлению земельными ресурсами.

В 2013-2014 годы - директор департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии министерства регионального развития.

В 2014-2016 годы работала заместителем директора департамента развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики.

С июня 2016 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза.