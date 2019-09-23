В Атырауской области (Запад Казахстана) скрутили старших офицеров... облУВД

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17:07 24.09.2019
Задержаны высокопоставленные полицейские в Атырауской области
Арест произвела антикоррупционная служба.
В получении взятки подозревается ряд сотрудников руководящего состава ДП Атырауской области, сообщает антикоррупционная служба РК.
"Начато досудебное расследование в отношении начальника автохозяйства Управления тылового обеспечения департамента полиции по Атырауской области подполковника полиции и его заместителя майора полиции, подозреваемых в получении взятки", - говорится в сообщении.
Задержанные подозреваются в получении взятки в размере 2,5 млн.тенге.
"Деньги были получены от директора ряда ТОО, путем перечисления на карточный счет начальника автохозяйства УТО, за подписание дополнительных соглашений по обслуживанию автотранспорта департамента полиции на общую сумму 37 млн.тенге", - пояснили в антикоррупционной службе РК.
Арест был произведен в момент обналичивания денег.
"24 сентября в ходе оперативно-следственных мероприятий указанные сотрудники полиции были задержаны при обналичивании данной суммы денежных средств (при личных обысках у начальника автохозяйства УТО изъято 800 тыс.тенге; у его заместителя – 1 млн.200 тыс. тенге). Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом", - заключили в антикоррупционной службе.
Сергей Никитин