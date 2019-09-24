Россия может за кулисами извлечь выгоду из атаки на СаудАравию, - Die Welt

17:43 24.09.2019

24 сентября 2019 г.

Франк Штокер | Die Welt



"Россия является вторым крупнейшим экспортером нефти в мире. После атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии страна может стать одной из тех, кто извлечет наибольшую выгоду из кризиса пустынного государства - не только из-за растущих цен на нефть", - считает журналист немецкого издания Die Welt Франк Штокер.



"В настоящий момент Москва находится за пределами внимания президента США Дональда Трампа и его санкционной дубинки, что дает Путину возможность активизировать экономику страны, - поясняет автор статьи. - Инвесторы уже предчувствуют значительную прибыль и подгоняют курсы акций к новым рекордам. Решающее значение будет иметь то, удастся ли наконец Москве уменьшить зависимость своей экономики от нефти".

"Непосредственно после атаки дронами цены на нефть резко подскочили, порой на 15% до почти 70 долларов за баррель нефти марки Brent. Параллельно поднялся и российский рубль, курсы на московском рынке акций выросли. "Россия - одна из победительниц текущей ситуации", - говорит Марек Дрималь, аналитик инвестиционного банка Société Générale".



Доходы от экспорта нефти составляют почти половину государственного бюджета России. "Если Саудовская Аравия частично потеряет свое значение в качестве поставщика, Россия может по крайней мере на время взять на себя дополнительную долю на рынке", - отмечает Штокер.



Ангелика Миллендорфер, эксперт по России в инвестиционной компании Raiffeisen Capital, оценивает ситуацию в стране более позитивно, чем еще несколько лет назад, даже если цена на нефть не вырастет. "Страна стала значительно более привлекательной для предпринимателей. Это подтверждает рейтинг легкости ведения бизнеса, составляемый Всемирным банком. (...) Еще в 2010 году Россия занимала в нем 124 место, а сегодня добралась до 31 места", - говорится в статье.

Особенно выгодны сейчас российские акции, отмечает Миллендорфер, указывая, среди прочего, на акции компании "Норильский никель". Эксперт также делает ставку на компании, не связанные напрямую с сырьевым сектором- например, Сбербанк или Яндекс.



"Однако проблема российского рынка акций и всей российской экономики заключается в том, что такие компании, как Яндекс, встречаются редко. Преобладают по-прежнему сырьевые концерны", - указывает автор статьи. Существует и ряд других проблем, которые в августе перечислил в своем докладе МВФ. Это, например, большое влияние государства, чрезмерное регулирование, недостаточная инфраструктура, сдерживающие демографические факторы и прежде всего ослабление попыток проведения реформ в последние годы.



"Все это приводит к тому, что более высокие цены на нефть в целом приносят стране мало пользы. "Как правило, высокие цены на нефть означают для России повышение доходов и увеличение суммы, которую можно было бы использовать для улучшения экономической ситуации в стране, - говорит Екатерина Золотова, эксперт по России в аналитическом центре Geopolitical Futures. - Но российкое государство кажется парализованным, когда речь идет об использовании этих средств". (...) "Даже сильного подъема цен на нефть будет недостаточно для того, чтобы активизировать российскую экономику", - считает она. Таким образом, - заключает Die Welt, - радость российской стороны, вероятно, будет недолгой".

Источник: Die Welt