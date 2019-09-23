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Голливуд для падших: в Грузии накрыли сеть салонов детского порно
18:03 24.09.2019

Родители отдавали дочерей для интимных съемок за деньги бывшему учителю-волонтеру из США

Иван Петров

В Грузии набирает обороты педофильский скандал - национальная полиция задержала 11 человек по подозрению в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Среди арестованных два иностранца и их сообщники из Грузии. Среди обвиняемых шесть родителей, предоставивших, по мнению силовиков, своих детей для съемок. В шокирующей истории разбирались "Известия".

Родители-сутенеры

О задержаниях в рамках международной спецоперации МВД Грузии сообщило журналистам 19 сентября. Силовики задержали сообщников, среди которых американец, австралиец и жители Грузии, преимущественно из Горийского района страны. Соучастники организовали несколько подпольных фотостудий, где снимали детское порно.

По данным силовиков, инициаторами незаконного бизнеса выступили иностранцы. Американец и австралиец сняли несколько квартир в Тбилиси и оборудовали их под фотосалоны. Сообщники из числа местных жителей договаривались с родителями о съемке их детей от восьми до 12 лет в порно. Полиции известно о 10 пострадавших девочках. Прокурор утверждает, что в некоторых случаях родители сами выступали инициаторами съемок своих детей за деньги.

"Абсолютно все родители знали, что их дети участвуют в порнографических фото- и видеосъемках, и у каждого родителя была финансовая сделка. За фотосессию каждого ребенка они получали до 3 тыс. лари. Все зависело от того, насколько ребенок был популярен среди заинтересованных в таких фото людей [...>. И часто они [родители] по своей инициативе звонили организаторам и просили поскорее провести фотосессию", - сообщила прокурор по делу Мариам Гогорелиани, передает sputnik-georgia.ru

За съемку родители получали от 500 до 3 тыс. лари (примерно от 11 до 65 тыс. рублей). Позже запретный контент продавали через педофильские форумы в даркнете за криптовалюту. Деньги, по данным следствия, снимал американец через криптоматы.

"У них есть закрытые платформы, которые созданы для преступлений подобного типа, - для загрузки и распространения таких материалов. Для финансовых расчетов они использовали закрытые финансовые ресурсы. Они осуществляли трансакции, используя криптовалюту, что указывает на то, что действительно произошел обмен определенными материалами и они получили прибыль за это", - отметил глава департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе. Силовики пообещали, что полиция сделает все возможное, чтобы кадры с потерпевшими не стали достоянием общественности.

"Наша техническая группа работает над тем, чтобы на закрытых ресурсах не было доступа к этим материалам. Мы также заблокировали часть информации в грузинском интернет-пространстве. Но такие программы, как правило, находятся не в Грузии, а используются в других странах. Мы по сей день работаем над тем, чтобы подобная информация блокировалась по всему миру", - уточнил шеф криминальной полиции.

Во время обысков сыщики изъяли дорогое фотооборудование, видеокамеры, осветительную технику, носители и многочисленные "продукты" киностудии - порнофото и видео с детьми. Дело в отношении преступной группы расследуется по статьям об изготовлении и сбыте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и о торговле людьми.

"Ничего не знали, денег не брали"

Государство приняло меры для социальной и психологической защиты несовершеннолетних, пострадавших от действий преступников. Дети изъяты из семей, где их вовлекали в порнобизнес.

"Мы дистанцировали детей от родителей и того опасного круга, где дети могли быть в опасности, и в этом направлении до сих пор с ними работают социальные работники и психологи", - уточнил офицер полиции.

В свою очередь, родственники детей не спешат раскаиваться в том, что делали. Защита одной из семейных пар оспаривает доводы прокуратуры об осведомленности близких в том, что делали с их детьми фотографы.

"Я воздержусь от оглашения имен и фамилий моих подзащитных, однако напомню, что они являются родителями одного из детей. Они не признаются в совершении преступления. Нам понятен настрой общественности по отношению к обвиняемым, однако давайте не будем забывать, что преступление еще никто не доказал. У обвинения есть подозрения. Против них у нас есть доказательства, что они никак не касались съемок фото", - рассказал СМИ адвокат Малхаз Велиджанашвили.

Он утверждает, что съемки в конкретном случае велись в течение двух лет, а родители присутствовали только на первой фотосессии, где якобы ничего противозаконного не происходило. Дескать, обычные фото после визита ребенка появлялись на странице салона в соцсети, причем родители якобы вообще не давали своего согласия на коммерческое использование изображения своей дочери.

"Они не брали денег, и им не известно, какие фото снимали. С самого начала были согласованы фотосессии, это были съемки обычных фото в фотостудии. После этого продолжились фотосессии, куда ходили сами дети, и родителям было не известно, съемки каких фото происходят внутри", - продолжает защитник четы.

Под маской волонтера

О гражданине США известно, что ему 58 лет, он переехал в Грузию восемь лет назад. Здесь он преподавал английский язык в сельских школах в Верхней Карталинии. Он попал в Грузию по программе обучения грузинских детей английскому языку "Учи и учись вместе с Грузией" в 2011–2012 годах. Среди учеников и их родителей он пользовался уважением, характеризовался положительно, ничего противоправного за ним не замечали.

Проект "Учи и учись вместе с Грузией" стартовал в Грузии в 2011 году. В рамках проекта более чем в 2 тыс. грузинских школ появились преподаватели - носители языка, которые добровольно приехали из США, Великобритании и других англоязычных стран.

Полиции известно, что изготовлением порнофильмов он и его компаньоны занимались последние три месяца - такое время длилась спецоперация силовиков. В грузинском МВД подчеркнули, что операция проводилась на международном уровне при участии специалистов Европола и правоохранителей из США и Австралии.

Известно, что австралийцу 61 год. Посольство Австралии сообщило, что будет оказывать своему гражданину всю необходимую в таком случае поддержку. Пока задержанные иностранцы хранят молчание.

"На фоне большого количества скандалов на тему педофилии с участием австралийцев, а также в связи с довольно мягкими санкциями австралийского законодательства за подобные преступления правительство Австралии в 2017 году санкционировало создание так называемого реестра педофилов. Данная мера преследует две цели. Во-первых, это публикация в интернете личных данных и фотографий лиц, ранее привлеченных к ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей. Во-вторых, лишение педофилов возможности выезжать за границу для пресечения возможности участия в так называемых секс-турах. В целом эти меры способствуют усилению контроля над лицами, которые были привлечены к ответственности за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей. Что касается законодательства США, во многих штатах принимаются более жесткие меры к предотвращению подобных преступлений. Так, помимо заключения человека под стражу применяется принудительная химическая кастрация педофилов (Калифорния, Флорида, Алабама и т.д.)", - пояснил "Известиям" партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Грузинское законодательство предусматривает за подобные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних от 17 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569337380
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