Важнейший источник истории средневековых кыргызов не введен в научный оборот, - Ж.Сабитов

18:09 24.09.2019 . Часть 2



Историк, доктор философских наук, научный руководитель проекта ДНК-санжыра Жаксылык Сабитов рассказал АКИpress об исторических открытиях в регионе на основе генетики, об исторических мифах, развеянных генетикой, а также о состоянии исторической науки и новой идеологии Казахстана. Интервью публикуется в двух частях.



Часть II

[Первую часть "Генетика развеяла многие мифы в истории народов Центральной Азии" можете посмотреть здесь]

- Почему история средневековья кыргызов, да и всего региона, плохо изучена?

- Это общая беда кыргызов и казахов. Я смотрел по казахам. В 1969 году издали материалы по истории казахских ханств и все. За последние 50 лет мы ничего особенного не сделали. Юдин, который составлял эти материалы, говорил, что нужно перевести еще 30 источников. За это время перевели фактически 3-4-5. Нет системной работы по вводу источников в научный оборот. У кыргызов тоже самое. В начале 70-х издали кусочками Мажму ат-Таварих и все. Прошло 46 лет. Важнейший источник по истории кыргызов не введен в научный оборот. Это проблема государства. Для того, чтобы перевести не нужны большие деньги. Ну, 20 тыс. долларов прямо вот за глаза, чтобы все сделать. Есть специалисты, текст легкий, написан на персидском просторечии. К сожалению, одну копию Мажму ат-Таварих в начале 90-х потеряли (копия Тагиржанова), одна копия есть в Санкт-Петербурге (Рамодина), одна была найдена в Бишкеке.

При помощи Мажму ат-Таварих можно опровергнуть какие-то мифы. Например, есть книга Тарихи рашиди, другой источник по истории Могулистана, они дают абсолютно диаметральный взгляд, так как написаны представителями разных политических лагерей. Тарихи Рашиди писали дуглаты и их партия. Мажму ат-Таварих писали аркинуты и кыргызы. В Могулистане были два ведущих племени, дуглаты и аркинуты, они между собой конкурировали за место под солнцем. Кыргызы сходили в лагерь аркинутов. Там был Ангатура, который воевал с Тамерланом и кыргызы входили в его улус. По Тарихи Рашиди мы узнаем, что дуглат были хорошими мусульманами, а кыргызы плохие мусульмане или вообще не мусульмане. Когда мы читаем Мажму ат-Таварих, то мы видим абсолютно противоположную позицию: дуглаты - это язычники, а кыргызы - хорошие мусульмане и связаны с тарикатом Накшбанди, точнее Ишкия, суфийским тарикатом. Раньше мы считали, что кыргызы были плохими мусульманами, потому что так написано в источниках. Теперь мы видим другой источник, который говорит абсолютно противоположную версию. Обвинения в неверии, на самом деле, в средневековье было одной из форм политической борьбы. Так обвиняли кыргызов в неверии, это не значит, что они были плохими мусульманами, хотя они были учениками суфийского тариката Ишкия, который сыграл большую роль в распространении ислама среди кыргызов. Это было одной из форм политической борьбы.

Нужно еще перевести источник Кызыл Тарих, который был написан в начале 20 века Белеком Солтоноевым. Он был одним из первых кыргызских историков, который интегрировал фольклор, родовые предания в написании современной истории кыргызов. Его нужно ввести в научный оборот на русском, английском языках. Это абсолютно нужный источник, который необходимо перевести. Там тоже не нужны большие деньги. Вообще, чтобы написать историю кыргызов, не нужны большие деньги, нужно стабильное финансирование и профессионалы. Нужна команда, которая будет делать большую работу.

- Что еще можно предпринять?

- Я думаю, в Узбекистане много источников об истории кыргызов, которые еще не известны. В советское время их немножко пролистали и все. По-любому, если все это искать и переводить, данные об истории кыргызов и казахов будут всплывать. Нужно систематически проводить эти работы, не просто тои.

Есть карта Аль-Идриси. Это арабский историк, который жил на Сицилии и написал книгу для нормандского правителя Роджера. В ней есть карта мира, где помечены около 2,5 тыс. городов. Там есть территория кыргызов, там есть территория племени аскеши, территория огузов, территория кимаков, какие там есть ошибки. Есть там озеро Иссык-Куль, какие были города вокруг него. Кстати, там отмечено, что по середине озера был остров, довольно большой. Также описано, как люди жили возле Иссык-Куля. Помимо этого, есть города енисейских кыргызов, они хорошо описаны, кто где жил, как жили. Ввод этих источников обогатит понимание истории средневековых кыргызов.

- Недавно президент Казахстана Токаев заявил, что страна отметит 750-летие Талаского курултая. Зачем это ему нужно?

- В 1269 году в долине реки Талас, это территория современного Кыргызстана и Казахстана, встретились три армии. Армия Барка, правителя Чагатайского улуса, армия Хайду, правителя улуса Хайду, армия Беркичара, это дядя правителя золото-ордынского хана Менгутимура. В то время фактически Монгольская империя состояла из 5 частей. Были еще Юаньская часть, это Китай, в котором правил Худулай, был еще Иран, в котором правил Ильхам. Три правителя собрались, заключили мир и объявили о том, что Монгольская империя развалилась. Теперь каждый становится ханом у себя в улусе. Это Беловежские соглашения 13 века, которые заложили основу новым государствам. Я говорю утрировано, но Золотая орда - это прообраз современного Казахстана. Есть другие наследники, но только Казахстан из них имеет независимость. Предковым государством для кыргызов был улус Хайду. Сюда входили кыргызы, на основе этого позже возник Могулистан, в него входила территория современного Кыргызстана. Для Узбекистана предковым государством является улус Чагатая. На основе этого улуса позже возникло государство Тамирлана, который считается главным национальным героем узбеков. Улус Ильхама, который был в Иране, условно говоря, это прообраз современного Азербайджана. Было пять монархий, три из них объявили о распаде Монгольской империи и с 1269 года появились улусы Хайду, Чагатая, Джучи, которые являются предковыми государствами для Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

В истории Золотой Орды, оксфордское издание, эта дата обозначена как ключевая для понимая вот этих процессов. Казахстан в этом году отметил эту дату, как очень важную для себя (Казахстан и Татарстан оба являются наследниками Золотой Орды в той или иной степени, крымские татары и другие народы еще). Было бы интересно, если бы Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан вместе отпраздновали это событие, Талаский курултай, ведь армии были в Талаской области, в Джамбульской области и на севере Узбекистана, потому что армии не могли быть компактными. Эту дату надо отметить и четко обозначить, что Казахстан является наследником Золотой Орды, что Кыргызстан является наследником улуса Хайду, и Узбекистан является наследником улуса Чагатая.

- Не идет ли речь о новой идеологии в Казахстане?

- Да, это новая идеология. В Казахстане пришел новый президент, он дважды четко обозначил, что Казахстан будет отмечать эту дату, это новое веяние, это новая волна.

Казахстан на Золотую Орду начал смотреть в 2013 году. У нас был большой страх, потому что в советское время считалось, что это было паразитическое государство, это было минусом считать, что можно было происходить из этой страны. Сейчас мы видим, что это было не так, все это было мифом о татарско-монгольском иге. Сейчас Казахстан возвращает себе историю и четко заявляет, что он происходит из Золотой Орды и является не единственным, а одним из наследников. Токаев старается ввести идеологию и показать, что Казахское ханство не возникло на пустом месте, оно своими корнями произрастает из Золотой Орды. Это говорит о том, что политическая элита понимает, что в научном плане Золотая Орда является предком Казахского ханства.

С другой стороны концепт Золотой Орды очень интересен в плане политтехнологии. Золотую Орду можно позиционировать с разной стороны. Для казахских националистов она повышает национальную гордость. Вы являетесь наследниками империи, которая играла большую роль, ханы вели переписку с Китаем, Европой. Это огромный символический капитал. Для евразийцем и не казахов - это тоже хороший момент, потому что Казахское ханство ассоциируется с моноэтническим государством, в котором не было никого, кроме казахов. В Золотой Орде были русские, осетины, предки казахов. Это была евразийская держава, которая была многонациональной. Плюс она была поликонфессиональной. Один из племянников Берке, хана, был мусульманином. Его племянник Петр Ордынский был православным святым. Один из далеких потомков Бату, Коктоган, был вообще католическим святым. Религиозная терпимость, межэтнический мир, не было межгражданских, межрелигиозных войн. Поэтому этот концепт выгоден для Казахстана, потому что межнациональный мир появился не с 1991 года, а восходит корнями к временам евразийских империй, в том числе Золотой Орды.

- Сейчас кыргызские истории при помощи государства активно начали сотрудничать с китайскими историками. Наш историк Кыяс Молдокасымов объявил, что китайский историк нашел этноним "кыргыз" в 10 веке до новой эры...

- Я слышал обсуждения специалистов узкой направленности, они не пиарятся, не выходят в сеть. Но у них огромный скепсис по отношению к этому тезису. Они считают, что, скорее всего, это не так. Там другие иероглифы, может быть, что-то похожее по написанию. Большинство специалистов, которые в этом разбираются, считают, что, скорее всего, это не так. Научным сообществом это тезис не поддерживается и критикуется.

Когда мы говорим об источниках, мне кажется, что нужно обратить внимание на генетику. Она позволяет увидеть связь между современностью и древностью. Что мы можем сказать, так это то, что люди, жившие в Минусинской котловине 30 веков назад, были предками современных кыргызов по мужской линии. 27 веков назад они были в Туве, в захоронении Аржан. Все это видно...



Автор: Жаксылык Сабитов

20.09.19 Источник - kgcode.akipress.org

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