Игры кочевников в Киргизии. Министр Жаманкулов рассказал, на что были потрачены 50 млн сомов

18:29 24.09.2019

На проведение Национальных игр кочевников в Таласе потрачено 50 млн сомов. Об этом 24 сентября на пресс-конференции в Бишкеке сказал министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, деньги были выделены из государственного бюджета, из них на строительство ипподрома было потрачено 30 млн сомов, 2 млн сомов на обновление комплекса "Манас Ордо", 6 млн сомов на спортивную часть мероприятий и 12 млн сомов на проведение официальной части игр.



Также, как отметил Жаманкулов, в настоящее время идут переговоры с бизнесменами и спонсорами для проведения II Национальных игр кочевников в Ошской области.

"Мы говорили, что необходимо продолжать проведение Национальных игр кочевников на территории Кыргызстана и инициативу поддержал президент. Думаю, оправдали все надежды, потому что достигли целей, которые перед собой ставили. Первое - это популяризация национальной культуры, второе - инфраструктурные обновления самих областей. Например, построен новый ипподром в городе Талас, обновлены дороги, площадки, системы освещения, полностью обновлен комплекс "Манас-Ордо". В других областях тоже будут обновляться достопримечательные места, поэтому, считаю, что проведение такого рода мероприятий выгодно", - сказал министр.

По словам Жаманкулова, медицинские работники работали по 24 часа в сутки.



"Не было зафиксировано каких-либо нарушений. Работали 2 бригады Скорой помощи. Я не знаю в точности, сколько было внешних туристов, но из других областей приехали более 15 тыс. человек", - сказал глава Минкульутры.

Игры проводились по 8 видам спорта и по результатам всех игр первое место заняла Таласская область, 2 место город Бишкек и 3 место - Иссык-Кульская область.



24 сентября 2019