Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий

18:37 24.09.2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.



"Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" – сказал Трамп на Генассамблее ООН, передает РИА "Новости".

Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.

До этого издание Politico сообщало, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США – он хотел убедиться, что 250 млн долларов, которые выделили в качестве военной помощи, используются наилучшим образом.



Текст: Алексей Дегтярев

24 сентября 2019,