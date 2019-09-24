 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 24.09.2019
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Понедельник, 23.09.2019
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Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий
18:37 24.09.2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

"Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" – сказал Трамп на Генассамблее ООН, передает РИА "Новости".
Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.
До этого издание Politico сообщало, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США – он хотел убедиться, что 250 млн долларов, которые выделили в качестве военной помощи, используются наилучшим образом.

Текст: Алексей Дегтярев
24 сентября 2019,

Источник - vz.ru
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