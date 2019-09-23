Новую волну беженцев готовятся принимать Россия и страны ЕС, - "СП"

19:54 24.09.2019

Миграционный кризис в России будет страшнее европейского



Антон Чаблин



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Сергей Жаворонков



Натовская интервенция в ближневосточные страны продолжает аукаться всему миру. На Европу грозит обрушиться новая волна беженцев, которых сорвали с насиженных мест гражданские войны. Впрочем, европейцам с их проблемами далеко до России, границы которой открыты для гастарбайтеров из многих постсоветских стран.



Гуманитарная катастрофа министров не пугает

Вчера министры внутренних дел Франции, Германии, Италии, Мальты и Финляндии (которые поочередно председательствуют в Европейском Совете) заключили временную сделку по перераспределению мигрантов, спасенных на морском пути в Европу. В перспективе соглашение, заключенное на Мальте, будет распространено на большее число стран.



Участники "Мальтийского совещания" (как его окрестили в европейской прессе) по существу искали обходной путь вокруг существующих договоров Евросоюза, которые возлагают тяжелое бремя приема мигрантов на "прифронтовые" страны - Греции, Италии и Мальты. Именно они, по существующим законам, и должны принимать прибывающих морским путем мигрантов. Хотя справедливее было бы, чтобы подобное бремя равномерно распределялось между разными государствами, ведь затем беженцы рассредотачиваются по всей Европе.

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Впрочем, трезвомыслящие эксперты рассуждают, что никакой пользы от "Мальтийского совещания" не будет. Более того, новый порядок приема мигрантов даст карт-бланш националистически настроенным лидерам в Венгрии, Польше, Франции, Германии - чтобы они снова могли пугать бюргеров и буржуа "вторжением мигрантов".

Напомним, что миграционный кризис в Европе достиг апогея в 2015 году, когда в страны Евросоюза прибыло более миллиона мигрантов - из зон военных действий (таких как Сирия, Афганистан и Ирак), а также из экономически и политически неблагополучных стран (Эфиопия, Эритрея и многие другие страны Западной Африки). Затем цифры снижались. А вот нынешний сентябрь оказался первым с начала года месяцем, когда цифры миграционного притока превысили прошлогодние.

Впрочем, последствия кризиса продолжают аукаться Европе до сих пор: например, в греческих лагерях беженцев ситуация близка к гуманитарной катастрофе - они переполнены, причем треть мигрантов здесь составляют несовершеннолетние… приехавшие без взрослых. Их десятки тысяч, и правозащитники бьют тревогу, требуя мировое сообщество вмешаться в их судьбу. Но европейские лидеры больше озабочены краткосрочным решением проблем, нежели системным.



Ситуация в России с мигрантами хуже, чем в Евросоюзе



"СП": - Сергей Владимирович, вы уже много лет занимаетесь экономикой миграции. Так что сейчас происходит в Евросоюзе?



- Количество беженцев в Евросоюзе снижается: на 60% в 2017 и еще на 40% по сравнению с пиком 2016 года. В прошлом году было подано 333 тысячи заявлений (по сравнению с 1,8 миллионами в 2016 году). Причем на Сирию приходится лишь 30% от общего числа прошений, еще 16% - на Афганистан и 7% - на Ирак. Кстати, в истории Европы это не рекорд - в годы войны в Югославии в начале девяностых было и больше 2 миллионов заявлений, - говорит старший эксперт Института экономической политики Сергей Жаворонков.



"СП": - А с чем связано нынешнее сокращение числа беженцев?



- Причины сокращения связаны не с Турцией (она просто не может взять и катапультировать свою часть беженцев), а с политикой стран Евросоюза. Они прекратили рассматривать заявки из стран, признанных безопасными (а, на секундочку, раньше на третьем-четвертом месте по количеству заявок были Албания и Косово).

Стали удовлетворять меньше заявок, что также дестимулировало приезд (Италия раньше удовлетворяла более половины заявлений). Обратите внимание, что количество стран по заявкам очень неравномерно: скажем, Ливия находится на одном расстоянии с Италией, Испанией и Португалией, но в последние мало кто едет - знают, что там пошлют.

Растет популярность антимигрантских партий, и даже в тех странах, где у власти формально находятся не они, это все равно давит на правительства в целом. Наконец, кто-то из беженцев сам вернулся в Сирию и Ирак после освобождения большей части территории этих стран от ИГИЛ*.



Наши сограждане, чтобы прокормиться, все чаще ищут работу за границей



"СП": - А как бы вы в целом оценили эффективность миграционной политики Евросоюза?



- Еврокомиссия признала крах "плана Юнкера" по принудительному расселению беженцев по квотам в странах Евросоюза, план официально отменен. Это произошло на фоне сопротивления Польши, Венгрии, Чехии и Словакии: просто непонятно было, как действовать, если они отказываются от реализации плана. Нет механизма исключения из Евросоюза, только добровольный выход. Проблемы Греции и Кипра связаны с тем, что они пускают много беженцев, а не с тем, что Эрдоган стал много их выпускать.



"СП": - И как это все отразится на России?



- Для России все это мало актуально, у нас заявки на получение статуса беженца удовлетворяются в счетном количестве дел. Хотя для нас сверхактуальны мигранты из Средней Азии, которые только легально находятся в стране миллионами! Ничего подобного нельзя представить ни в какой Германии, чтобы они вдруг взяли да отменили визы с какой-нибудь страной и стали миллионами запускать к себе ее граждан.