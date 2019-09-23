 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.09.2019
20:54  Таджикистан: мертвая хватка "невидимой руки", - С.Кожемякин
19:54  Новую волну беженцев готовятся принимать Россия и страны ЕС, - "СП"
18:37  Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий
18:33  Грязный пиар на УО-подростках. Шведскую дурочку Тунберг двигают на трибуну ООН и Нобелевскую премию!
18:29  Игры кочевников в Киргизии. Министр Жаманкулов рассказал, на что были потрачены 50 млн сомов
18:09  Важнейший источник истории средневековых кыргызов не введен в научный оборот, - Ж.Сабитов
18:03  Голливуд для падших: в Грузии накрыли сеть салонов детского порно

17:43  Россия может за кулисами извлечь выгоду из атаки на СаудАравию, - Die Welt
17:23  Борис Джонсон потерпел историческое поражение в суде, но уходить отказывается
17:07  В Атырауской области (Запад Казахстана) скрутили старших офицеров... облУВД
16:38  Таджикистан. Фиаско ТЭО ПИВ на конференции ОБСЕ
16:04  Земельные ресурсы Казахстана возглавила мадам Бимендина
15:42  Пятилетие ЕАЭС. Нацбанк Кыргызстана выпустил красивую памятную монету (фото)
15:41  В Туркменистане шестой день празднуют публикацию книги президента об алабаях
15:39  С олигархов Саудовской Аравии хотят взыскать сотни миллионов долларов
15:35  Психика Трампа: на грани вменяемости, - Б.Галахер
15:33  Четыре тактики США в Сирии, - Мехмет Али Гюллер
15:31  Казахские трансплантологии разделывали кыргызов как "мясо"
13:05  Экс-узб-генпрокурора Муродова перетащили из-под домашнего ареста в СИЗО
12:20  Свои люди? Эрнст вернул мошенника-"знатока" Друзя в эфир РосТВ
11:58  Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США. Даже иранцам дали
11:42  "Власти не оглашают истинные причины конфликта на границе", - дурковатый кыр-вице-премьер Разаков всех заинтриговал
11:24  Ученые КазЖенПИ изобрели новый способ "получения манганита диспрозия, допированного висмутом"...?!
11:10  Сможет ли Киргизия продержаться зиму без веерных отключений? - "ВБ"
11:03  В Алматы нашли и обезвредили первую казахстанскую порно-студию
09:49  Аркадаг придумал новое наказание для своих горе-министров - "временное увольнение от должности"
09:47  Елбасы предложил создать мировой список ОПГ. И №1 в нем будет Дари...
09:42  У России есть только один пропуск в мир будущего, - Д.Дробницкий
09:35  Один из киргизских госзаговорщиков (сын экс-замМВД Асанов) скрывается в Узбекистане
09:32  Действующий замнач ГАИ Киргизии Чалыбаев подал в суд на... МВД
09:23  Ядерные державы испытывают оружие на уровне компьютерных игр, - новая пиар-инициатива от Елбасы
07:23  Турция "зачистит" сирийских радикалов, - И.Субботин
00:47  Тиндерная демократия уже настает, - Герман Садулаев
00:43  Кому на самом деле было выгодно атаковать нефтепромыслы СаудАравии, - М.Фрибен
00:40  В главном туркм-курорте Авазе туркменкам запретили купаться... в купальниках
00:30  "Третья Орда" - проект новой идеологии сильной России, - М.Лермонтов
00:03  Без Олимпиад? Капитулянство кремлевских мутьков не спасает Россию от спортивных санкций
00:02  Антикитайские акции в Казахстане лишь повод для выражения протеста против верхов, - А.Курманов
00:01  Набиуло-грефовский "либерализм". Как угробить Россию? - М.Делягин
Понедельник, 23.09.2019
21:50  Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин публично выступил за многоженство
21:44  Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год, - Г.Мирзаян
20:11  Национальный социализм без национального дебилизма. Об идеологии III тысячелетия и проблеме денег, - М.Моисеев
20:07  Звезда Востока. С Запада на Россию всегда надвигались угрозы, - Александр Проханов
19:14  В Киргизии идут "Игры кочевников". Потрачено уже 30 млн сомов, - Жаны ордо
19:08  Злючка-ключка. Ширин Айтматова в ютубе разоблачает кыр-депутатов-"бизнесменов"
18:58  "Странствующий отшельник". Глава из книги "В воюющей Сирии", - Мария Мономенова
18:51  Как США рекламируют российское оружие, - В.Малышев
18:47  Новый виток давления: почему элиты Британии и США так ненавидят Иран, - Р.Хубиев
18:44  Война? В Иране признали нападение на саудитов. Что делать Трампу? - А.Эскин
18:40  Большая маленькая кривда. Шеф авиакомпании "Эйр Астана" П.Фостер, комментируя послание Токаева, говорит неправду?
18:38  Кадровыми перемещениями КПД госаппарата в Казахстане не повысить, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новую волну беженцев готовятся принимать Россия и страны ЕС, - "СП"
19:54 24.09.2019

Миграционный кризис в России будет страшнее европейского

Антон Чаблин

Материал комментируют:

Сергей Жаворонков

Натовская интервенция в ближневосточные страны продолжает аукаться всему миру. На Европу грозит обрушиться новая волна беженцев, которых сорвали с насиженных мест гражданские войны. Впрочем, европейцам с их проблемами далеко до России, границы которой открыты для гастарбайтеров из многих постсоветских стран.

Гуманитарная катастрофа министров не пугает
Вчера министры внутренних дел Франции, Германии, Италии, Мальты и Финляндии (которые поочередно председательствуют в Европейском Совете) заключили временную сделку по перераспределению мигрантов, спасенных на морском пути в Европу. В перспективе соглашение, заключенное на Мальте, будет распространено на большее число стран.

Участники "Мальтийского совещания" (как его окрестили в европейской прессе) по существу искали обходной путь вокруг существующих договоров Евросоюза, которые возлагают тяжелое бремя приема мигрантов на "прифронтовые" страны - Греции, Италии и Мальты. Именно они, по существующим законам, и должны принимать прибывающих морским путем мигрантов. Хотя справедливее было бы, чтобы подобное бремя равномерно распределялось между разными государствами, ведь затем беженцы рассредотачиваются по всей Европе.
Читайте также

4-х-дневка за пенсионной реформой: Правительство Медведева внедрит все, что казалось бредом
Экономисты не сомневаются - сокращение рабочей недели на фоне повышения пенсионной реформы приведет страну к коллапсу

Впрочем, трезвомыслящие эксперты рассуждают, что никакой пользы от "Мальтийского совещания" не будет. Более того, новый порядок приема мигрантов даст карт-бланш националистически настроенным лидерам в Венгрии, Польше, Франции, Германии - чтобы они снова могли пугать бюргеров и буржуа "вторжением мигрантов".
Напомним, что миграционный кризис в Европе достиг апогея в 2015 году, когда в страны Евросоюза прибыло более миллиона мигрантов - из зон военных действий (таких как Сирия, Афганистан и Ирак), а также из экономически и политически неблагополучных стран (Эфиопия, Эритрея и многие другие страны Западной Африки). Затем цифры снижались. А вот нынешний сентябрь оказался первым с начала года месяцем, когда цифры миграционного притока превысили прошлогодние.
Впрочем, последствия кризиса продолжают аукаться Европе до сих пор: например, в греческих лагерях беженцев ситуация близка к гуманитарной катастрофе - они переполнены, причем треть мигрантов здесь составляют несовершеннолетние… приехавшие без взрослых. Их десятки тысяч, и правозащитники бьют тревогу, требуя мировое сообщество вмешаться в их судьбу. Но европейские лидеры больше озабочены краткосрочным решением проблем, нежели системным.

Ситуация в России с мигрантами хуже, чем в Евросоюзе

"СП": - Сергей Владимирович, вы уже много лет занимаетесь экономикой миграции. Так что сейчас происходит в Евросоюзе?

- Количество беженцев в Евросоюзе снижается: на 60% в 2017 и еще на 40% по сравнению с пиком 2016 года. В прошлом году было подано 333 тысячи заявлений (по сравнению с 1,8 миллионами в 2016 году). Причем на Сирию приходится лишь 30% от общего числа прошений, еще 16% - на Афганистан и 7% - на Ирак. Кстати, в истории Европы это не рекорд - в годы войны в Югославии в начале девяностых было и больше 2 миллионов заявлений, - говорит старший эксперт Института экономической политики Сергей Жаворонков.

"СП": - А с чем связано нынешнее сокращение числа беженцев?

- Причины сокращения связаны не с Турцией (она просто не может взять и катапультировать свою часть беженцев), а с политикой стран Евросоюза. Они прекратили рассматривать заявки из стран, признанных безопасными (а, на секундочку, раньше на третьем-четвертом месте по количеству заявок были Албания и Косово).
Стали удовлетворять меньше заявок, что также дестимулировало приезд (Италия раньше удовлетворяла более половины заявлений). Обратите внимание, что количество стран по заявкам очень неравномерно: скажем, Ливия находится на одном расстоянии с Италией, Испанией и Португалией, но в последние мало кто едет - знают, что там пошлют.
Растет популярность антимигрантских партий, и даже в тех странах, где у власти формально находятся не они, это все равно давит на правительства в целом. Наконец, кто-то из беженцев сам вернулся в Сирию и Ирак после освобождения большей части территории этих стран от ИГИЛ*.

Наши сограждане, чтобы прокормиться, все чаще ищут работу за границей

"СП": - А как бы вы в целом оценили эффективность миграционной политики Евросоюза?

- Еврокомиссия признала крах "плана Юнкера" по принудительному расселению беженцев по квотам в странах Евросоюза, план официально отменен. Это произошло на фоне сопротивления Польши, Венгрии, Чехии и Словакии: просто непонятно было, как действовать, если они отказываются от реализации плана. Нет механизма исключения из Евросоюза, только добровольный выход. Проблемы Греции и Кипра связаны с тем, что они пускают много беженцев, а не с тем, что Эрдоган стал много их выпускать.

"СП": - И как это все отразится на России?

- Для России все это мало актуально, у нас заявки на получение статуса беженца удовлетворяются в счетном количестве дел. Хотя для нас сверхактуальны мигранты из Средней Азии, которые только легально находятся в стране миллионами! Ничего подобного нельзя представить ни в какой Германии, чтобы они вдруг взяли да отменили визы с какой-нибудь страной и стали миллионами запускать к себе ее граждан.

Источник - Свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569344040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч с участниками 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии
- В регионах свыше 10 тыс. автономных котельных готовы к началу отопительного сезона - МИИР РК
- Ли Чжаньшу: Казахстанско-китайские отношения достигли уровня беспрецедентного сотрудничества
- Алихан Смаилов: Казахстан продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Кипр
- Вице-премьер РК Роман Скляр встретился с Председателем Палаты представителей Иордании Атефом Ат-Тарауной
- Женис Касымбек проехался по "больным" местам Караганды
- В МИИР РК прошло заседание Общественного совета
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  