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Таджикистан: мертвая хватка "невидимой руки", - С.Кожемякин
20:54 24.09.2019

Таджикистан: мертвая хватка "невидимой руки"

С резкого подорожания продуктов питания и роста тарифов началась осень для граждан Таджикистана. Ухудшение условий жизни может подстегнуть увеличение уровня бедности. На этом фоне западные кредиторы дают рецепты, реализация которых лишь усугубит социально-экономическое положение республики.

К РОСТУ стоимости продуктов, услуг и тарифов люди привыкли. Зарплаты и пенсии едва поспевают за ползущими вверх ценами, сильно опережающими официальные показатели инфляции. Однако нынешний скачок, начавшийся в конце августа и продолжающийся до сегодняшнего дня, оказался беспрецедентным.

Подорожание затронуло почти все продовольственные товары, пользующиеся наибольшим спросом. Например, цена картофеля выросла на 20-25 процентов, примерно на столько же увеличилась стоимость других овощей и яиц. Заметно подорожало мясо. Средняя цена килограмма говядины на рынках Душанбе выросла с 50 сомони (342 руб.) до 55 сомони (377 руб.). Но самым болезненным ударом для простых жителей стало существенное увеличение цен на муку, незаменимую в рационе большинства таджикских семей. Стандартный 50-килограммовый мешок (на снимке), который еще в середине августа стоил 180 сомони (1233 руб.), теперь можно купить не меньше чем за 210 сомони (1440 руб.).

Главной причиной создавшейся ситуации власти называют рост курса доллара и вызванное им удорожание ввозимых продуктов. Например, больше половины потребности страны в пшенице покрывается за счет импорта, в основном из Казахстана. В этом году закупки за рубежом только увеличились. В январе - июле страна закупила пшеницы почти на 45 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 9,5 тысячи тонн вырос импорт муки.

Но такие объяснения имеют серьезный изъян. Ведь нынешний скачок цен затронул не только импортируемые товары, но и те, что производятся в самом Таджикистане, - например, овощи и мясо. Правительство не устает рапортовать о растущих урожаях и увеличивающемся поголовье скота. Вот только население результатов этих успехов на себе не ощущает. Не видно пользы и от недавно принятого постановления кабмина, по которому государству дается право вмешиваться в процесс ценообразования на продукты первой необходимости в случае необоснованного повышения их стоимости. Как и прежде, все решает рыночная стихия, чья "невидимая рука" очень даже зримо загребает прибыль в пользу богачей-спекулянтов и сжимает пальцы на шее народа.

Вместе с ценами в стране продолжают расти тарифы на коммунальные услуги. С 1 сентября в очередной раз подорожала электроэнергия - на этот раз почти на 20 процентов. Бытовые потребители будут платить 22,66 дирама (1,55 руб.) за 1 кВт-ч вместо 19,37 дирама (1,32 руб.). Как результат, в Таджикистане пошли вверх показатели инфляции. По итогам семи месяцев года она уже составила 8,4 процента, хотя при формировании бюджета было запланировано не превышать семипроцентную планку.

О проблемах в экономике и социальной сфере говорится в недавно вышедшем докладе Всемирного банка "Содействие потенциалу роста Таджикистана". Как указывают его авторы, существующая модель развития страны не в состоянии сократить бедность. Доля бедных людей практически не меняется уже несколько лет, составляя почти 30 процентов. Однако официальная методика подсчета сильно занижает реальный масштаб явления. Она называет бедными тех, чьи доходы составляют меньше половины минимальной заработной платы. В пересчете это всего лишь 1,4 доллара в день, в то время как международный уровень крайней бедности - 1,9 доллара.

Также экономика страны не может обеспечить работой жителей, выходящих на рынок труда. Каждый год трудоспособное население увеличивается на 3 процента, а количество рабочих мест - в среднем на 1,1 процента. Сотни тысяч граждан в результате вынуждены покидать страну в поисках заработка. Большая зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов также не способствует устойчивости экономики.

Эти факты не вызывают сомнений - в отличие от рекомендаций, которые дают Таджикистану западные финансовые организации. Во-первых, Всемирный банк советует республике резко снизить рождаемость. Как утверждается, быстрый демографический рост является главной причиной бедности и безработицы. Советы доноров уже начали выполняться. В августе правительство одобрило госпрограмму репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы, которая должна предотвратить почти 500 тысяч случаев нежелательной беременности.

Во-вторых, западные финансисты требуют от Душанбе ускорения либеральных реформ. По их словам, в частном секторе сосредоточено лишь 30 процентов промышленного производства, в то время как госпредприятия якобы неэффективны. В связи с этим Всемирный банк настаивает на росте доли частного бизнеса и переориентации роли государства - от производителя к простому регулятору, задача которого - обеспечение равных условий для всех участников рынка.

Давая подобные советы, доноры меньше всего заботятся о росте благополучия простых жителей. Их цель - открыть таджикскую экономику для иностранных корпораций-хищников. Но и руководство страны не демонстрирует стремления к реальному развитию. С зарубежными финансистами их объединяет либеральный догматизм, а потому предлагаемые пути являются тупиковыми.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569347640
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