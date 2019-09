Конгресс США инициирует импичмент Трампа

07:55 25.09.2019 Причиной стал разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским



Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, следует из ее видеообращения в Twitter. Она заявила, что поведение Трампа во время переговоров с Владимиром Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США.

Как отметила Пелоси, вызвавшие скандал переговоры Трампа с Зеленским являются лишь одной из многих причин для импичмента. Более 150 из 253 демократов в нижней палате Конгресса поддерживают импичмент, написала Washington Post со ссылкой на источники.



Трамп, комментируя информацию о возможном начале процедуры импичмента, заявил журналистам, что это только пойдет ему на пользу. Он назвал действия демократов очередным этапом "охоты на ведьм" и заявил, что в США дела обстоят лучше, чем когда-либо, поэтому демократы проиграют следующие выборы, отмечает Reuters. Он также выразил удивление, что процедуру хотят начать, не ознакомившись с расшифровкой его переговоров с Зеленским.

После объявления Пелоси Трамп опубликовал серию твитов, в которых раскритиковал демократов, решивших испортить "важный день в ООН".



В чем обвиняют Трампа



Разговор по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским стал поводом для шквала обвинений в адрес Трампа со стороны демократов. Этот разговор состоялся в июле 2019 г., но в прессе подробности появились только в сентябре. The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, что во время него американский лидер призывал украинского коллегу оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Хотя некоторые эксперты по коррупции в то время указывали на возможность конфликта интересов, администрация Обамы тогда заявила, что конфликта нет, потому что Хантер Байден - частное лицо. "Я никогда не разговаривал с сыном о его зарубежном бизнесе", - заявил в субботу журналистам Байден-старший.

Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.



В общей сложности Трамп просил Зеленского начать расследование в отношении Байдена и его сына восемь раз, писала WSJ. Газета также отмечает, что Трамп и Джулиани предположили, будто Байден-старший настаивал в марте 2016 г. на отставке тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, потому что в отношении владельца Burisma Николая Злочевского на Украине велось расследование. Байден же тогда утверждал, что Шокин не пытается активно бороться с коррупцией, поэтому его нужно заменить. "Все в западном сообществе хотели увольнения Шокина, - сказал WSJ Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Атлантического совета и один из ведущих специалистов по постсоветским странам. - Вся "большая семерка", МВФ, ЕБРР - все сходились во мнении, что Шокин должен уйти, и представлял эту точку зрения Джо Байден".

После того, как о желании Трампа найти компромат на Байденов написали СМИ, палата представителей начала расследование, чтобы установить, пытались ли Трамп и Джулиани "манипулировать системой юстиции Украины с целью получить преимущество на выборах президента". Кроме того, конгрессмены подозревают, что Трамп использовал в качестве инструмента давления финансовую помощь Украине.



По информации The New York Times и The Washington Post (WP), американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани заморозить военную помощь на $391 млн для Украины, несмотря то что отправку этих средств уже одобрил Конгресс.

Трамп 24 сентября признал, что заморозил военную помощь для Украины. Но, по его словам, это связано с давлением не на украинского президента, а на другие страны. "Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала", – заявил он.



Официальная процедура



После обвинений в нечестной политической конкуренции Трамп заявил о намерении опубликовать полную и неотредактированную расшифровку разговора с Зеленским. Это планируется сделать в среду, 25 сентября. "Вы увидите, что это был очень дружелюбный и совершенно адекватный разговор. Никакого давления и никаких – в отличие от Джо Байдена и его сына – quid pro quo [услуга за услугу]!" – подчеркнул он.



Но демократы не остановятся и все равно инициируют импичмент, отметила Пелоси. По ее мнению, в разговоре президентов вовсе не обязательно должно быть упоминание "услуги за услугу", чтобы это сочли серьезным нарушением. "Если президент упоминает, что он хочет, чтобы они расследовали что-то в отношении его политического оппонента, самоочевидно, что это неправильно", - сказала она.



Кроме того, случай с Зеленским может оказаться не единственным. Существует еще заявление осведомителя, поданное в Офис директора по национальной разведке (координирует работу разведслужб США). Считается, что это сотрудник администрации, пишет WP; по его утверждению, разговор с Зеленским - один из примеров аналогичных действий Трампа, в том числе в отношениях с другими зарубежными лидерами. Офис директора по разведке отказался передавать заявление осведомителя Конгрессу, после чего вся история и вышла наружу, указывает WP. Пелоси во вторник потребовала передать его конгрессменам. Именно с борьбы вокруг заявления осведомителя и начался последний раунд противостояния, так что дело прежде всего в нем, а не в записи разговора с Зеленским, отмечает WP.



Деятельность Трампа уже изучают шесть комитетов палаты представителей, - в том числе по итогам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который отказался подтвердить, что Трамп не препятствовал правосудию в ходе расследования о его возможном сговоре с Россией (самого сговора Мюллер на выявил). Председатель бюджетного комитета Ричард Нил, выйдя во вторник вечером из офиса Пелоси, сказал, что теперь все шесть комитетов "будут действовать в рамках официальной процедуры" импичмента. Председатели трех комитетов - по расследованиям, надзору и международным отношениям - в совместном заявлении отметили: "Если последние сообщения верны, то президент в разговоре с иностранным лидером настаивал на проведении расследований в отношении своего политического оппонента на предстоящих выборах. Это буквально соответствует определению коррупционного злоупотребления служебным положением".



Как устроен процесс



Чтобы предъявить президенту обвинения, достаточно простого большинства в палате представителей. Из 435 конгрессменов 235 - демократы, поэтому, если они выступят единым фронтом, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело передается в сенат, который фактически организует судебный процесс, чтобы определить, виновен ли президент.

В ходе такого процесса члены палаты представителей выступают как прокуроры, а сенаторы - как судьи; ведет заседания председатель Верховного суда, отмечает Reuters. Чтобы признать президента виновным и отстранить от власти, необходимо две трети (67) голосов сенаторов. Из 100 сенаторов сейчас 53 - республиканцы, 45 - демократы, двое - независимые.



Ни один президент не был лишен должности в результате этой процедуры. Ричард Никсон сам подал в отставку в 1974 г. из-за уотергейтского скандала, потому что стало понятно, что сенат, включая многих республиканцев, проголосует против него. В двух других случаях палата представителей объявила импичмент - Эндрю Джонсону в 1868 г. и Биллу Клинтону в 1998 г., но сенат проголосовал против их отстранения от должности.



25 сентября 2019

Екатерина Еременко, Михаил Оверченко / Источник - Ведомости

