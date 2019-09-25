Физика или биология? Очередная школьная реформа ударила по казахстанским старшеклассникам

07:58 25.09.2019 25.09.2019 /

Багдат Асылбек, 20 сентября 19



Новый учебный год начался для казахстанских старшеклассников с ощутимых изменений в школьной программе. Для многих учеников это оказалось не совсем приятным сюрпризом. Недовольны и родители - они обеспокоены тем, что дети не будут изучать предметы, которые могут пригодиться им в будущем. Корреспондент "Ферганы" разбирался, чем грозят нововведения.



Дети в растерянности, их торопят

В казахстанских школах ученикам 10-11 классов предложено выбрать направление образования: общественно-гуманитарное или естественно-математическое. При этом, согласно новой программе, у всех старшеклассников остаются обязательные для изучения предметы (так называемые инвариантные компоненты).



В общественно-гуманитарных классах в числе обязательных - 11 предметов: казахский язык, казахская литература, русский язык, русская литература, английский язык, история Казахстана, самопознание, алгебра и начало анализа, геометрия, информатика, физическая культура, начальная военная подготовка (НВП).



Для естественно-математического направления предусмотрены те же предметы, только алгебры и геометрии на один час в неделю больше, а казахского языка с казахской литературой и русского языка с русской литературой, соответственно, меньше.



Как видим, за пределами списка обязательных дисциплин оказались далеко не периферийные предметы, такие как биология, география, физика и химия, всемирная история, основы права. Они представлены как "вариативные компоненты": ученики могут выбрать два предмета для углубленного изучения из четырех. Физика, химия, биология и география для естественно-математических классов, а также всемирная история, иностранный язык, география и основы права - для гуманитарных.

Например, если ребенок выбрал физику и химию, то он будет изучать их по 3-4 часа в неделю, в зависимости от языка обучения. Оставшиеся два предмета из "вариативного списка" будут преподаваться по одному часу в неделю, но как факультатив. Это и возмутило родителей.



"Я думаю, в вопросе выбора нарушаются права школьников. Всем известно, что сегодня до 30 лет происходит профессиональное самоопределение молодых людей. Люди могут переходить из профессии в профессию. Соответственно, в юном, подростковом возрасте сложно определить настоящие предпочтения человека. То есть нельзя школьников изолировать от тех или иных предметов, не только потому что они могут пригодиться при поступлении в вуз, а еще и потому, что универсальные знания всегда нужны", - рассуждает житель Алма-Аты Ерлан Нурпеисов.



Выбирая для углубленного изучения два предмета из четырех, школьники, в основном, останавливаются на тех, которые необходимы для подготовки к ЕНТ (Единое национальное тестирование), даже если им больше нравятся другие.

Помимо предметов для углубленного изучения, учащимся предстоит выбрать еще два из списка дополнительных (стандартный уровень). На них будет отводиться по 1-2 часа в неделю.



"Уже сейчас от нас требуют выбрать специальность. Это трудно, потому что мы еще не знаем, какая специальность нравится и подходит больше. А не определившись с будущей специальностью, невозможно выбрать предметы, - рассказывает десятиклассница Зере. - Например, я выбрала казахский язык и литературу, но иногда ловлю себя на мысли, что эта специальность может мне не подойти. Хочу выбрать биологию и химию, чтобы в будущем работать в сфере медицины. Но боюсь, что не смогу набрать нужное количество баллов на ЕНТ. Не знаю, сможем ли мы изменить выбор, если потом поймем, что ошиблись, но нас торопят. И мы, не зная, что выбрать, выбираем то, что проще".



Аукнется после школы



Рациональный подход, впрочем, тоже не дает стопроцентной гарантии, что учащийся не столкнется с трудностями в дальнейшем. Допустим, школьнику предложили выбрать два предмета (из тех, что нужно изучать углубленно), но будущая его специальность требует глубокого изучения трех предметов. Например: биофизика, биохимия, биотехнологии, генетическая механика. Другой пример - ученик из предложенных четырех предметов не выбрал химию. Сдав ЕНТ, где профильным предметом была физика, он поступает в технический вуз, где среди дисциплин его ждет химия. И там никого не будет волновать, что после девятого класса он перестал ее изучать.



При поступлении в медицинские вузы в своем "фундаменте" знаний нужно иметь, минимум, три предмета: химию, биологию и физику. А выбрать после девятого класса нужно два. В такой ситуации будущие медики выбирают биологию и химию. Но незнание физики потом все равно может аукнуться.



Конечно, выбрав два предмета как профильные, ученики могут изучать оставшиеся факультативно. И в аттестате это будет отражено. Но дело в том, что факультативное обучение никогда не придавало предмету серьезности и значимости. "Когда детям говорят, что на те или иные предметы они могут не ходить, они и не будут ходить. А если будут, то это, во-первых, нагрузка на ребенка, во-вторых, дополнительные расходы для родителей, ведь чтобы углубленно изучать те предметы, которые остались за бортом обязательной программы, нужно нанимать репетиторов", - говорит жительница Алма-Аты Айгерим Нуржанова.



Она также сетует, что с родителями не советовались перед внедрением новой программы. "Нас не уведомляли, чтобы мы могли тщательно обдумать будущее своих детей. Нас просто поставили перед фактом, хотим мы или нет", - жалуется Айгерим.



Оказалось, что соответствующий приказ министра образования и науки вышел еще в 2012 году. И лишь в мае этого года в документ внесли последние изменения. Причем они вызывают много вопросов не только у родителей, но и у депутатов.

"Надо было обдумать все нюансы, и прежде, чем ввести, нужно было опробовать программу экспериментально на некоторых школах, то есть в пилотном режиме. И тогда можно было увидеть все возникшие трудности и сразу же их решить, тем самым предотвратив массовое недовольство родителей. А когда сразу внедрили (новшества) на всю страну, я так полагаю, в МОН (министерстве образования и науки. - Прим. "Ферганы") решили, что все само собой утрясется. Но этого не произошло", - констатирует депутат парламента Ирина Смирнова.



Школьники без истории и права



Еще одна проблема заключается в том, что не выбранные учениками предметы, которые будут изучаться факультативно, могут со временем вовсе исчезнуть из школьной программы, как когда-то канула в лету астрономия. Например, если учащиеся гуманитарных классов в качестве профильных выберут иностранный язык и географию, то подростки рискуют окончить школу без знаний всемирной истории и основ права. Эти предметы доступны как дополнительные для учеников естественно-математических классов, но только если те их выберут. В случае, если естественники отдадут предпочтение,например, "основам предпринимательства" и "графике и проектированию", история "пройдет" мимо них.

Между тем проработавшая много лет в сфере образования депутат Ирина Смирнова замечает, что в предоставленном списке предметов "на выбор" преобладают дисциплины естественно-математического направления. "Наверно, лозунг "Сначала экономика, потом политика" привел к тому, что стране больше нужны специалисты в области точных наук, хотя сегодня все понимают, что очень важны правильно выстроенные отношения, знание истории. К тому же гуманитарные науки дают детям понимание нравственных ценностей, которые очень важны сегодня", - отмечает Смирнова.



Идея хорошая



Впрочем, в новшествах для школьников есть и плюсы. "Суть нововведения в том, что в старших классах дети (или их родители) смогут выбирать, на каком предмете сделать основной упор. Каждый школьник к этому времени уже имеет какие-то предпочтения, склонности, таланты. Таким образом, можно сосредоточится на том, что именно нужно для дальнейшей учебы, а конкретно - для поступления в вуз", - отмечает эксперт в сфере образования Жазира Дуйсенбекова.



"За счет того, что предметы, в которых школьник не делает успехов, сократятся, уйдут в факультатив, можно улучшить его подготовку по той дисциплине, которую он видит для себя профильной. Так что это вполне логично, обоснованно, - продолжает собеседница. - Во многих развитых странах такая практика применяется уже давно и вполне себя оправдала. Я эту инициативу, в целом, поддерживаю. Курс верный", - заключает эксперт.

Однако и Дуйсенбекова не скрывает, что ее удивляет ограниченный выбор профильных предметов. "Здесь нет математики, а это очень важно в современном мире. Для IT-специальностей математика просто необходима. На мой взгляд, нужно расширить линейку, добавив математику + IT. И, безусловно, решить вопрос с гуманитарными дисциплинами. Только небольшой процент школьников готов продолжать учебу по естественно-математическому направлению", - делится наблюдениями эксперт.



Устали от реформ



Но главное опасение, причем серьезное, по словам Жазиры Дуйсенбековой, вызывает способность органов образования в Казахстане довести начатое до конца. "У нас часто принимались различные хорошие программы. Но они также часто или в корне искажались или не доводились до конца, бросались на полпути, что неизбежно порождает и хаос, и справедливую критику. Так что система предметов по выбору должна быть расширена, этот принцип должен быть внедрен полноценно, иначе это имеет мало смысла. Надеюсь, что эта работа будет реализована в полной мере, на мировом уровне", - говорит Дуйсенбекова.



В свою очередь Ирина Смирнова напоминает, что частые реформы не дают эффекта, "когда принимается определенное решение, которое потом отменяется". "Все дело в том, что любое решение должно обсуждаться экспертным сообществом. Тем более, когда решается судьба людей, судьба страны. Министры меняются, и каждый считает своим долгом быстро ввести что-нибудь необыкновенное. Увы, то, что порой решения принимает узкий круг людей в закрытом кабинете, связано с тем, что нет системы сдержек и противовесов, так как наше экспертное сообщество лишь только формируется. И это сообщество должно проводить экспертизу всех предложений министерства (образования и науки)", - добавляет депутат. Источник - fergana.agency

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