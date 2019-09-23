 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший замруководителя управления финансов акимата Северо-Казахстанской области подозревается в отмывании денег
08:06 25.09.2019

Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств, путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн тенге для ведения бизнеса.

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств, путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн тенге для ведения бизнеса в Петропавловске (административное помещение и здание общепита с прилегающими земельными участками), - рассказали в Антикоррупционной службе.

Как сообщалось ранее, расследование по подозрению вышеуказанного ответственного должностного лица в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге продолжается.
В рамках указанного уголовного дела в отношении подозреваемого ранее судом была санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

Источник - zakon.kz
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