Бывший замруководителя управления финансов акимата Северо-Казахстанской области подозревается в отмывании денег

08:06 25.09.2019

Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств, путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн тенге для ведения бизнеса.



Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.



- Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств, путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн тенге для ведения бизнеса в Петропавловске (административное помещение и здание общепита с прилегающими земельными участками), - рассказали в Антикоррупционной службе.



Как сообщалось ранее, расследование по подозрению вышеуказанного ответственного должностного лица в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге продолжается.

В рамках указанного уголовного дела в отношении подозреваемого ранее судом была санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.