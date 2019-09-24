 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Египтян призывают свергнуть ас-Сисси. Случится ли новый переворот в Арабской Республике, - И.Субботин
08:12 25.09.2019

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
24.09.2019

В Египте продолжаются антиправительственные выступления, в то время как президент страны Абдель Фаттах ас-Сисси находится с визитом в США. Египетские правозащитники сообщают, на протестных акциях задержано более 500 человек. В экспертной среде обращают внимание на то, что главные требования египтян – не экономические: часть населения устала от контроля над различными сферами жизни.

Египет ждет повторения "революции" образца 2011 года – именно такими ожиданиями делятся критики официального Каира, комментируя волнения в республике. О них поступает противоречивая информация. Неправительственная организация Египетский центр по экономическим и социальным правам (ECRF) сообщает о массовых задержаниях в Каире и в десятке других городов Египта.

По этим данным, число тех, кто попал в руки полицейских, уже превысило 500 человек. Причина задержаний одна – участие в несанкционированных протестных акциях, которые с приходом к власти ас-Сисси попали под строгий запрет. Если верить ECRF, египетский силовой аппарат пустил в ход жесткие меры.

Новости о протестах появились 20 сентября. Как сообщалось, группы манифестантов собрались в центре Каира и Александрии. Египтяне, как следует из распространенных в соцсетях видео, выкрикивали лозунги с призывом к ас-Сисси покинуть свой пост. Как передавал запрещенный в Египте катарский телеканал Al-Jazeera, полиция попыталась разогнать оппозиционеров и применила слезоточивый газ. ECRF сообщила, что 20 сентября были задержаны 60 человек. Однако данные о массовых волнениях в этот день не подтверждаются другими источниками. ТАСС, к примеру, объяснил усиленные наряды полиции в Каире прошедшим 20 сентября матчем между египетскими футбольными клубами "Аль-Ахли" и "Замалек".
Впрочем, сложно отрицать, что у протестующих был импульс. Накануне с призывом выйти на улицы к египтянам обратился бизнесмен египетского происхождения Мухаммед Али, который проживает за границей.

Предприниматель, долгое время занимавшийся подрядами для вооруженных сил Арабской Республики, опубликовал в Facebook видеоролики, обвиняющие как президента, так и военную элиту страны в коррупции. Его разоблачения о злоупотреблении средствами при строительстве дорогих отелей, президентских дворцов и даже могилы для матери ас-Сисси стали популярны в египетском сегменте социальных сетей. Али призывал египтян собраться на центральных площадях египетских городов и требовать отставки действующего президента.

В экспертной среде обращают внимание на то, что нынешняя ситуация в Египте отличается от событий 2011 года, когда протестующие добились ареста президента Хосни Мубарака и от недавних протестов в Судане, которые также привели к переменам в руководстве страны.
"Ключевое отличие – это совершенно иная экономическая ситуация, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки НИУ "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов, комментируя данные о волнениях в Египте. – Сам приход к власти ас-Сисси был связан с желанием египтян получить ту самую стабильность, которую им не дали ни экс-президент Мурси (занял президентский пост после свержения Мубарака. – "НГ"), ни события 2011 года. Сейчас эта стабильность есть. Сейчас есть устойчивый экономический рост, есть взвешенная позиция Египта между основными региональными и глобальными игроками, включая США и Россию, Африканский союз и арабские страны Персидского залива".

Аналитик отмечает: главное, что у Египта есть возможность привлекать инвестиции, необходимые для развития экономики. "С другой стороны, цена этой стабильности и экономического роста – политический контроль, неотвратимо и последовательно растущий во всех сферах общественной жизни, контроль, обеспеченный армией, полицией, спецслужбами и усиливающийся в определенной степени культ личности президента ас-Сисси", – обращает внимание Лукьянов. Это вызывает огромное неприятие со стороны молодежи и со стороны лидеров протестных выступлений 2011 года, которые предчувствуют "ренессанс" режима Мубарака, говорит эксперт.
По словам аналитика, в Египте есть потенциал для протеста, но нет главной составляющей – недовольства экономикой, а именно оно могло бы привлечь то количество людей, которое вышло на улицы в 2011 году.

На неплохие экономические показатели Египта ссылается и программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. В разговоре с "НГ" он, в частности, заявил: "Люди, конечно, могут выходить на улицу, но так или иначе ежегодно в Египте наблюдается экономический рост, если говорить о ВВП". Арабская Республика, кроме того, успешно привлекает инвестиции из-за рубежа, обращает внимание эксперт.
Стоит, впрочем, отметить: масштаб протестных акций действительно может быть преувеличен, однако неделикатное поведение силового аппарата Египта может стать катализатором усиления оппозиционных настроений в стране с богатой "революционной" историей.

Источник - ng.ru
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