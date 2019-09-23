В Украине новое громкое расследование. Львиную долю ВВП придется отдавать западным кредиторам

08:26 25.09.2019 23.09.2019



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



Экс-министр финансов Наталия Яресько подписала невыгодное для Украины соглашение по реструктуризации долга. Фото со страницы Aspen Institute Kyiv в Facebook

Верховная рада заинтересовалась реструктуризацией части внешнего долга Украины в 2015-м. Депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский зарегистрировал проект постановления о создании следственной комиссии. Ее выводы могут стать основанием для предъявления претензий прежней команде власти.

Реструктуризация проводилась через полтора года после майдана. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк утверждали, что после бегства Януковича государство осталось с пустой казной. "Если бы тогда Украина могла оплатить долговые обязательства, мы платили бы. Мы пошли на реструктуризацию долга в силу объективных причин – война и тяжелое экономическое наследие.



Если бы этих факторов не было, мы бы продолжили погашать долги без реструктуризации, это было бы лучшим решением", – сказал в этом году экс-премьер Яценюк изданию "Фокус".



Речь шла в первую очередь о погашении еврооблигаций в 2015–2019 годах на общую сумму до 19 млрд долл. Переговоры четырехлетней давности проводились с Комитетом кредиторов, в состав которого вошли представители ведущих западных инвестфондов. Кроме основного держателя акций – Franklin Templeton – в Комитет кредиторов вошли BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Company, T. Rowe Price Associates Inc.



Украинскую сторону представляла министр финансов Наталия Яресько – американка украинского происхождения, которая до прихода в украинское правительство была соучредителем и исполнительным директором крупнейшего инвестиционного фонда в Украине Horizon Capital. Уже через полтора года после реструктуризации она сложила полномочия вместе с правительством Яценюка и уехала из Украины (точно так же спустя еще два года поступила экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева).



А споры по поводу договоренностей с кредиторами не прекращаются до сих пор. Дело в том, что в 2015 году сообщалось о списании около 3,6 млрд украинского долга, а также о переносе сроков выплаты остальной части на 2019–2027 годы. Но, как оказалось, в договоренностях были нюансы. Средневзвешенная купонная ставка по "остатку" (около 15 млрд долл.) в новых ценных бумагах была повышена с 7,22 до 7,75%. А на почти всю якобы списанную часть суммы долга (3,2 млрд долл.) были выпущены новые для Украины ценные бумаги (Верховной раде пришлось даже принять специальный закон) – ВВП-варранты (VRI). Размер выплат по ним привязан к динамике роста ВВП. Яресько договорилась с кредиторами, что при темпах роста до 3% выплаты не проводятся; от 3 до 4% – составляют 15% от каждого дополнительного процента прироста ВВП; свыше 4% в год – составляют 40% от каждого дополнительного процента. И так – до 2038 года. Правда, был предусмотрен пятилетний льготный период: до 2025 года включительно выплаты не могут превышать 1% ВВП. Кроме того, стороны договорились, что механизм выплат по ВВП-варрантам включается только в момент, когда ВВП Украины превысит 125 млрд долл.



Экономист Даниил Монин сказал изданию Mind, что, возможно, в 2015 году эта перспектива казалась далекой: "Но поскольку Украина уже в 2018 году превысила граничный, не облагаемый платежами объем ВВП в 125 млрд долл., а прогнозный уровень ВВП страны в 2019 году ожидается около 145 млрд, то есть смысл посчитать, во что обойдутся госбюджету выплаты". По его данным, после 2025 года при росте в 10% в год Украина должна будет отдавать частным кредиторам почти 3% своего ВВП. Это сопоставимо с ценой обслуживания всего госдолга (около 80 млрд долл.).



Напомним, новый глава правительства Украины Алексей Гончарук, приступая к должности, заявил: "Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за пять лет выросла минимум на 40%". Реализация этой амбициозной задачи приведет только к увеличению выплат частным кредиторам, отмечают эксперты.



Экономический аналитик Александр Карпец написал в колонке для "Главкома", что реструктуризация 2015 года изначально "имела, так сказать, политико-криминальный аспект. По сути, речь идет о многолетней дани, которую Украина обязуется платить финансовым спекулянтам, среди которых, возможно, есть и представители семьи объявленного вне закона экс-президента Януковича (о чем ранее заявляла Наталья Яресько). Также среди кредиторов будут фигурировать российские банки, которые традиционно были крупнейшими покупателями украинских облигаций. Есть и моральный аспект. Даже самые рьяные сторонники нынешней власти и западных ценностей не смогут отрицать, что западные кредиторы хотят неплохо нажиться на Украине, истерзанной войной и глубочайшим социально-экономическим кризисом. Соглашение о реструктуризации обеспечивает подобному плану юридическое обеспечение сроком на 25 лет".



В Киеве уже четыре года длятся споры, в чьих интересах на самом деле действовали экс-глава Минфина и экс-премьер-министр. "Подписав эти соглашения, бывший министр Яресько обрекла Украину на дилемму: либо поддерживать рост экономики ниже среднемирового, что означает продолжать оставаться самой бедной страной; либо (в случае реализации стратегии роста) платить кредиторам чудовищные выплаты", – отметил экономист Даниил Монин.



И Яресько, и Яценюк утверждают, что их решения были вынужденными. "Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объемов списания. Мы же добились лучших условий – срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%", – рассказал Арсений Яценюк "Фокусу". Он отметил, что первое после майдана правительство договорилось о реструктуризации, чтобы получить финансовую передышку (золотовалютные резервы Украины в тот момент не достигали даже 13 млрд долл.). А затем собиралось как можно скорее выкупить ВВП-варранты. Но следующее правительство под руководством Владимира Гройсмана, работавшее с 2016 года, отказалось от этой идеи.



Представитель новой команды власти, депутат Верховной рады и советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетманцев считает, что, не решив проблему с этой частью долга, предшественники "заложили финансовую мину замедленного действия сверхразрушительной силы". Он написал в статье для "Зеркала недели": "Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста, к которому мы все стремимся, но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015 году долг". Поэтому, убежден Гетманцев, команде Зеленского следует как можно скорее вступить в переговоры с кредиторами о досрочном выкупе привязанных к росту ВВП кредитных обязательств на выгодных для Украины условиях. Экономисты отмечают, что кредиторы могут и не согласиться продавать свои ценные бумаги, которые сейчас стоят около 3 млрд долл., но в будущем сулят высокие прибыли.



В Киеве не исключают, что к переговорам может подключиться МВФ. Ведь именно фонд в 2015 году настаивал на реструктуризации украинского долга.

Киев Источник - ng.ru

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