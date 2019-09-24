В Бишкеке продолжаются аресты гос-заговорщиков-"атамбаевцев"

08:45 25.09.2019

24 сентября 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева



Следователь Военной прокуратуры задержал телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.



По ее словам, Канат Сагымбаев задержан на 48 часов. Сегодня его вызвали на допрос, после чего вручили уведомление о подозрении.

Возле здания ВП собрались сторонники бывшего президента.



Напомним, 20 сентября стало известно, что Каната Сагымбаева уволили из ГКНБ.

Сын Алмазбека Атамбаева Кадыр написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Сегодня у Каната Сагымбаева забрали удостоверение сотрудника ГКНБ и ознакомили с приказом об увольнении. Поводом послужило то, что Канат Сагымбаев поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Хочу сказать, что во время событий 7 и 8 августа Канат Сагымбаев как офицер Девятой службы ГКНБ выполнил свой долг по защите бывшего президента Алмазбека Атамбаева".

Напомним, что следственная служба МВД расследует восемь уголовных дел по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш. По фактам покушения на убийство, убийства, захвата заложников, массовых беспорядков и хулиганства проходят 12 человек.