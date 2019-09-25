"Русская рулетка": исход граждан Казахстана в РФ станет еще более массовым? - А.Омирбек

09:46 25.09.2019 Инициатива РФ по "сбору соотечественников" нередко подвергается критике за несовершенство соответствующей государственной программы, за презрительное отношение российского чиновничества на местах к переселенцам. Тем не менее русскоязычные жители Казахстана довольно активно откликаются на зов исторической родины. Можно спорить относительно причин, заставляющих их паковать чемоданы, считать их несостоятельными, вызванными излишней мнительностью или "имперским" снобизмом… Но в любом случае столь массовый исход русскоязычных из Казахстана уже трудно назвать "естественным процессом", продиктованным лишь чисто экономическими факторами.

Еду я на Родину, или Сто кругов ада

Интересы, которые преследует Россия, завлекая к себе соотечественников, хорошо известны – естественная убыль населения, низкая рождаемость, нехватка рабочих рук. А вот то, почему именно Казахстан становится основным "донором" человеческого капитала для соседней страны – вопрос, на который нет однозначного ответа. Эксперты всех мастей регулярно втолковывают нам, что русскоязычные бегут из Казахстана за "длинным рублем", за более привлекательными социальными гарантиями, за тем, чтобы удовлетворить свои "имперские амбиции" и из любви к товарищу Путину. Но так ли это на самом деле? Судя по отзывам переселенцев, они бы и дальше довольствовались синицей в руках, а о Путине и вовсе не вспоминали бы, если бы… Но обо всем по порядку.

Статистика такова: в 2016-м на ПМЖ в Россию только официально выехали 23,5 тысячи русских, в 2017-м – 26 тысяч, в 2018-м – уже почти 30 тысяч. А нынешний год и вовсе обещает быть "рекордным" - за первое полугодие порядка 19 тысяч человек отказались от казахстанского паспорта в пользу российского. И пусть в наших СМИ любят рассуждать о том, что принятая в РФ программа содействия добровольному переселению "Соотечественники" является фикцией и чистой воды популизмом, расписывать истории тех, кто вернулся обратно в Казахстан, не выдержав ужасов российской действительности, – указанная выше тенденция говорит сама за себя. Да, факты возвращения семей переселенцев действительно имеют место, но назвать эти примеры показательными, а явление системным нельзя. Хотя для выходцев из стран бывшего Союза и впрямь очень непросто стать гражданином РФ, прижиться на новом месте.

Тех, кто решился на эмиграцию, ждут огонь, вода и медные трубы. Об этом можно судить по многочисленным комментариям в специализированных группах в соцсетях и на различных форумах. Приведем лишь некоторые:

"На нас только зарабатывают деньги. Мы только столкнулись с оформлением документов, и нам сразу такие суммы стали называть, что и сколько надо, что мы с мужем, работая инженерами, и то не в состоянии это все оплатить. Остается продать жилье, всем заплатить и остаться бомжами с обещаниями".



"Ваша программа - сто кругов ада и куча денег! А из-за пособия по две тысячи за паспорт нет ни жилья, ни работы. Зарплата 15-20 тысяч, аренда жилья 16-25 тысяч…"

"Вся программа - фикция. Идет самое простое отмывание государственных средств, которые тебе само государство и дает… Государство поможет. Да уж!"

"На самом деле, очень трудно проходить весь путь для получения документов! Мы остались без ничего. Да, есть работа, но настолько мизерные зарплаты, что не знаешь, что делать: купить поесть или заплатить за документы! А "подъемные" очень трудно получить… Мы не нужны никому".



"В России уже три года, и за это время можно о чем сказать и сделать выводы. Первое, и я считаю самое главное - какая бы ни была хорошая материальная сторона пребывания в РФ, ты всегда останешься пришлым… Вторая трудность заключается в том что все связи, знакомства остаются там, и ты начинаешь все с абсолютно чистого листа... Ну, и третье, основное - вас тут никто не ждет, вы тут особо не нужны, ваша востребованность по той или иной специальности не дает гарантии, что у вас все будет хорошо... Я живу в приграничной зоне, менталитет практически одинаковый, коренных казахов очень много... И все-таки это другой мир, другая страна…"

Переезд и бюрократическая война, в которую переселенцы вынуждены ввязываться из-за не всегда адекватной реакции российского чиновничества, нередко путающего понятия "соотечественник" и "гастарбайтер", сравнимы с десятью пожарами и парочкой потопов, но редко кто решает вернуться назад:



"Пока квест этот пройдешь, до получения паспорта, это круги ада… Вообще, была другого мнения о России. Быдла много. Но есть хорошие люди, без этого никак конечно… Каждая копейка на счету. За полгода мы тут машину истратили, которую продали… Без паспорта очень сложно устроиться на работу. С паспортом-то сложновато. Но опять же, с работой тут столько обмана, это мама дорогая - куда ни плюнь, каждый второй тебя хочет **** с зп… В сентябре 2018-го мы уехали. В апреле 2019-го получили российские паспорта. Свинячьего восторга после всего этого квеста мы не испытали, как думали. Ну получили, и получили. Наверное, вымотал год, и беготня, и траты, и отношение в учреждениях. Пока ты гражданин другого государства, ты для них никто. Но даже со всем этим... Я не хочу назад. И ни разу не возникло это желание".



"Мои дети в 2018 году переехали в Россию. Кстати спасибо большое властям России за программу переселения. Завтра ровно год как они живут в Туле. Да, трудно - обнулились по полной. Начали жизнь с нуля. Получили гражданство вместе со всеми взятыми процедурами в течении пяти месяцев. Работают. В коллективах приняли их хорошо… Детям школа обыкновенная по уровню образованию выше наших гимназий не на одну голову. Пришлось брать на первое время репетиторов… Кружки бесплатные. Продленки есть. После года жизни в Туле даже слышать не хотят о возвращении".



"Чужие люди", или Что там в краю далеком?

Что же заставляет русскоязычное население стран СНГ и в первую очередь Казахстана покидать насиженные места, рвать пуповину и в буквальном смысле пробивать лбом стену этого, как свидетельствуют комментарии, кромешного ада? Поиски лучшей доли? Весьма сомнительно, чтобы переселенцев прельщала зарплата в 15-20 тысяч рублей – среднестатистический заработок в регионах прибытия. В Казахстане они явно могли зарабатывать гораздо больше. Улучшение жилищных условий? Тоже маловероятно, если учесть ветхость жилого фонда в российской глубинке и разницу цен на недвижимость у нас и у них.



Обещанные по программе подъемные? Их еще надо получить, да и не играют они в данном случае роль заветного пряника. Это в приоритетных для переселения регионах, которые по нашим меркам являются "концом географии", прибывшему на ПМЖ обещают 240 тысяч рублей плюс по 120 тысяч на каждого члена семьи. На первый взгляд, вроде и завлекалочка, но это если не знать, что за период от получения свидетельства переселенца до обретения российского паспорта придется затратить порядка ста тысяч рублей в расчете на каждого члена семьи.



Может, наших людей манят социальные программы, действующие в РФ? Безусловно, гарантии вроде материнского капитала и дальневосточного гектара, низкие проценты по ипотеке для многодетных семей, возможность бесплатного посещения детьми разнообразных секций и кружков – неоспоримый плюс. Но вряд ли этот фактор можно считать решающим. Тем более что нередко переселенцы "пролетают" мимо всех этих социальных благ. Вспоминается казус, не так давно приключившийся в Новосибирске. Приехавшие из Казахстана, вступив в гражданство, стали обладателями сертификатов на получение материнского капитала. Но прокуратура посчитала, что это незаконно, и подала на переселенцев в суд, так мотивировав свои действия: "юридически значимым для приобретения права на получение мер дополнительной господдержки является не только факт рождения женщиной ребенка, но и наличие у них со дня рождения гражданства РФ". Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы в ситуацию не вмешался детский омбудсмен.



Очевидно, что если социально-экономический фактор и играет какую-то роль в росте "переселенческих настроений", то явно не основную. Похоже, нам всем просто удобнее так думать, при этом закрывая глаза на другие причины и обстоятельства, способствующие окончательному исходу из страны русскоязычных в целом и русских в частности. Вот что пишут на тех же форумах в социальных сетях:

"На национальности еще как делят, и без знания языка здесь становится трудно. Поэтому о переезде думаем".

"Тоже задумалась о переезде в Россию из Казахстана, как чужие мы здесь стали, а по сути, все люди из стран СНГ теперь нигде не нужны - ни в России, ни в Казахстане".

"Мы тоже живем в Казахстане. Пока все нормально. Работаем, учимся, но вследствие последних событий в образовании стала задумываться о детях, а точнее, об их будущем. Я не против учить государственный язык, но куда я потом с ним?".

"Я родилась и всю жизнь прожила в Казахстане. И никуда не собиралась уезжать. Здесь родились мои дети и внуки. Здесь я похоронила близких. Думала, доработаю до пенсии и буду на даче с внуками. Но в последнее время русофобия и национализм добрались и до нас. Я одного не понимаю - маленькие зарплаты, обнищание народа и безработица не из-за русских же. Так почему все чаще стало звучать: "Уезжайте". А меня в России никто не ждет, у меня менталитет казахстанский, интернациональный. И здесь я не нужна. И что мне делать? Вот и смотрю программу переселения поближе к Казахстану. Такое чувство, что я уеду, и все разбогатеют сразу".

"Да, мы тут родились, в Казахстане. Я люблю свою родину, воспоминания останутся со мной навсегда. Но сейчас, когда русские дети, казахские и других национальностей сидят на уроке, а учитель истории говорит, что русские - самые страшные люди на земле… Русские дети боятся сказать, кто они. Это нормально? Да и что говорить, будущего ни в политике, ни в администрации, ни где-либо еще, кроме рабочих специальностей, здесь у наших детей нет. Очень жаль!"



"Если бы к русским казахстанцам относились нормально, никто бы и не уезжал. Оралманы заполонили уже все и считают себя хозяевами страны. А мы, те кто родились и выросли в КЗ, как бельмо у них на глазах".

"А уезжаем мы из-за таких же переселенцев (собственно как и мы). Только эти переселенцы из Узбекистана (казахи которые проживали там). Культуры никакой нет, где живут, там и гадят. Воспитание тоже отсутствует. Они делают что хотят и как хотят, мнение других людей их не интересует. Да и за спиной очень много гадостей говорят, думая, что мы ничего не понимаем. А в нашем небольшом городе на севере Казахстана их уже очень много, и планируют еще принять более 3000 семей (их семьи это не 3−4 человека, а как минимум 10−15). А так очень люблю Казахстан, местные казахи очень душевные люди, очень гостеприимные".

Вынужденная эмиграция, или Что дальше?



Фактически русские, проживающие в Казахстане, оказались заложниками двух эпох, став ненужными ни здесь, ни там. Конечно, на государственном уровне их интересы защищены. И первый президент страны, и второй постоянно подчеркивают необходимость баланса в межэтнических отношениях, стараются не допускать перекосов. Но вот на низовом, межличностном уровне что-то сломалось. И возникшее непонимание только усугубляется, все чаще выливаясь в откровенно высказываемые подозрения в латентном сепаратизме, в страданиях от "фантомных болей" империи, в шовинизме. Не говоря уже о бросаемых в спину словах вроде "ватники", "колорады" или пренебрежительного "орыс"… По сути, мы сами выталкиваем из страны тех, кого еще вчера называли "братом" и "другом навек". И делаем это только потому, что они перестали вписываться в образ "нового общества", который усиленно формируется "фейсбучными генералами". Это все равно что людям без рук и без ног заявить об их неполноценности и указать на дверь:

"Если уезжают русские, это нормальный процесс. Они вернутся в "родную гавань". Скатертью дорога".

"Ватникам – ватное".

"Чем больше уезжают, тем меньше потенциальных сепаратистов и больше патриотов и единства на казахской земле".

С этой точки зрения исход русскоязычного населения из Казахстана – действительно естественный процесс, который в перспективе будет только нарастать. В том числе и потому, что Россия наконец-то начала предпринимать реальные шаги по совершенствованию программы возвращения соотечественников. За последнее время механизмы переселения были усовершенствованы настолько, что теперь они способны придать процессу эмиграции массовый характер. Пусть это не всегда стабильно работающий, но все же инструмент, который дает вполне реальный шанс стать обладателем бордового паспорта в течение года после первого обращения за получением свидетельства переселенца.



В конце марта текущего года вступили в силу новые поправки. Согласно им президент РФ наделен правом определять, какие категории мигрантов могут стать гражданами России без необходимости проживать в РФ в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения наличия средств к существованию и владения русским языком, без отказа от гражданства иностранного государства.



А главное - устранено серьезное препятствие, которое вынуждало многие семьи отказываться от мысли переехать в Россию. Раньше программа охватывала только тех, кто получил разрешение на временное проживание или вид на жительство и был зарегистрирован в определенном им регионе России. Теперь же требование, касающееся регистрации по месту жительства, отменено. И, как следствие, возрос интерес к участию в программе. Во всяком случае, со стороны казахстанцев. Согласно данным, озвученным МВД РФ, из числа получивших свидетельства переселенцев во втором квартале текущего года 13 процентов составили жители Украины, 17,6 процента - Таджикистана и почти 37 процентов – Казахстана. Как говорится, без комментариев.



Остается добавить, что в мае текущего года были обнародованы новые изменения и дополнения, которые планируется внести в программу переселения. Действовать они начнут с января 2020-го…



Автор: Асель Омирбек

25.09.19 Источник - camonitor.kz

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