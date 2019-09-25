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США предложили Турции продать дружбу с Россией, - П.Акопов
10:23 25.09.2019

США готовы заплатить Турции за отказ от C-400. Накануне встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана СМИ опубликовали пакет предложений, сделанных Вашингтоном Анкаре. Это и возвращение в программу F-35, и поставки нужного оружия, и рост объемов торговли в пять раз. От Турции требуется самая малость: не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Вопрос – примет ли Анкара это предложение.

Пока Реджеп Эрдоган находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в самой Турции активно обсуждают готовящиеся американские предложения по улучшению двухсторонних отношений.

Как написала газета Haberturk, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд якобы предложил Анкаре новую сделку по покупке американских истребителей F-35. Якобы еще в прошлую пятницу посол устно заявил об этом, и теперь следует ждать отправки его предложения уже в письменном виде. Саттерфилд также предложил продать Турции систему ПРО Patriot, снизить тарифы на сталь и алюминий, а кроме того – заключить новое экономическое соглашение, которое позволит увеличить двустороннюю торговлю с 19 миллиардов долларов до 100 миллиардов. Естественно, что в этом случае США не будут и вводить санкции против Турции, которыми грозили ей за покупку российских С-400.
В понедельник слухи подогрел еще и влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, назвавший Турцию "очень важным союзником, не только когда речь идет о Сирии, действительно для всего региона":
"Я надеюсь, что мы сможем установить более стратегические отношения с Турцией, попытаться вернуть их в программу F-35, возможно, поговорим о программе свободной торговли".

Даже странно, что в этом "праздничном наборе" не упоминается еще и полный отказ американцев от поддержки курдов в Сирии и вывод американских войск из арабской республики.
Анкаре предлагается такое счастье якобы за то, что она просто откажется от активации, то есть использования С-400.

Пока отреагировали только турецкие рынки – укрепилась лира и подскочили биржевые котировки. Понятно почему: угроза американских санкций нервировала бизнес, и слухи о том, что их не будет, подействовали на него вдохновляюще. Но рынкам простительно, они и не на такое реагируют. Но от этого фантастичность возможной сделки не уменьшается.

Мы имеем дело с типичным информационным вбросом, в котором правда аккуратно переплетена с ложью.

Действительно, американцы не будут вводить санкции против Турции, потому что это приведет к дальнейшему ухудшению и так напряженных отношений и еще больше сблизит Анкару и Москву. То есть эти санкции не нужны самим США, если они хотят сохранить остатки взаимопонимания с Эрдоганом.

Американцы очень хотят продать туркам самолеты F-35, от поставок которых (и от участия в производстве) они сами же пригрозили отлучить Анкару за покупку российских С-400. Точно так же они хотят продать туркам Patriot, вместо которых и была куплена наша С-400. Вопрос только в том, как это сделать, если сами же американцы и заявляли о том, что Турция будет наказана за военное сотрудничество с Россией.

Сама Турция не отказывалась ни от американских самолетов, ни от американской системы ПРО. Эрдоган и сейчас готов купить их. Но для этого американцы должны признать, что политика давления на Турцию не сработала (а заодно и сделать хорошую скидку на Patriot). Судя по всему, Штаты готовы пойти на это, по сути, признав свое поражение. К этому, собственно говоря, и сводится суть предложений посла Саттерфилда: и санкций не будет, и F-35 продадим, и про Patriot договоримся.
Но дальше начинается самое интересное – чем Турция должна заплатить за это. Если американцы, как пишут турецкие СМИ, и в самом деле верят, что Эрдоган откажется от С-400, значит, они так ничего и не поняли в нем за 16 лет его правления. Несколько лет безуспешно давить на Эрдогана, требуя сначала не покупать С-400, потом отказаться от уже подписанного контракта. А теперь, когда российские комплексы уже поставлены в Турцию, рассчитывать на то, что турецкий президент их просто заморозит? То есть откажется от их использования, показав себя и турецкому народу, и Владимиру Путину как человека непостоянного?

Невозможно представить себе, чтобы Эрдоган так повел себя. И вовсе не потому только, что это скажется на его репутации в глазах российского президента. Покупка С-400 была для Эрдогана еще и актом демонстрации турецкого суверенитета. Укрепления самостоятельности Турции как мировой державы: да, мы в НАТО, но мы сами определяем свою внешнюю политику и обеспечиваем свою безопасность. И после всего этого отказываться от активации С-400?

Конечно, то, что Дональд Трамп не верит в то, что Эрдоган заплатит такую цену за сближение с Америкой, не означает, что отдельные вашингтонские чиновники не допускают такой возможности. Многие в американской элите уверены, что все можно купить, вопрос только в цене. Но тут ценой является турецкий суверенитет, который Эрдоганом не продается.

Так что реальной ценой, которую американцы могут получить за свои предложения (если до их официального оформления вообще дойдет дело), будет то, что им на самом деле и нужно – налаживание очень сильно потрепанных американо-турецких связей. Продав самолеты, системы ПРО и отказавшись от угрозы санкций, Вашингтон если не вернет себе доверие Анкары, то хотя бы уберет ее недовольство. Конечно, у Эрдогана останутся претензии к США и по попытке переворота, и по невыдаче Гюлена, и по курдам. Но они станут куда менее острыми и жесткими.

Восстановление отношений с одной из ключевых мусульманских стран и союзником по НАТО очень нужно самим США. Вот только сделать это ценой ослабления российско-турецких связей не получится. Турция будет закупать американскую военную технику и одновременно развивать многочисленные совместные проекты с Россией, от энергетических до геополитических.
Альтернативы у американцев все равно нет. Точнее есть, но она их точно не устроит – это потеря Турции еще и в качестве покупателя американского оружия. В конце прошлого месяца Эрдоган внимательно рассматривал Су-57.

Текст: Петр Акопов
25 сентября 2019,

Источник - vz.ru
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