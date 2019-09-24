По делу о смерти в германской клинике сына шефа полиции Алматы Кудебаева арестованы... известные каз-врачи

10:47 25.09.2019

Врач об аресте коллег: Почему немецких врачей не арестовали?

Перед законом должны быть все равны.



Профессор, президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин заступился за арестованных в Алматы коллег, передает Zakon.kz.

Речь идет о главном враче 4 ГКБ Алматы Канате Тезекбаеве и анестезиологе той же больницы Аскаре Тунгушбаеве.



По информации пресс-службы Горсуда, 2 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.



А 22 сентября санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Каната Тезекбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного той же статьей.



- Врачи - они же не социально опасные. С моей точки зрения, если врач совершил врачебную ошибку или допустил даже халатность, расследование можно проводить, и он может продолжать работать. Если вина его будет доказана, то тогда другой вопрос. Но если уже случай произошел, то и во время следствия врач на него никак не повлияет. В любом обществе надо относиться к врачам с уважением. Прежде чем выносить какие-либо решения, надо провести тщательно экспертизу, если нужно, то международную и только, если докажут, что врач специально не оказал помощь, то только тогда лишать свободы. К сожалению, врачи не могут сделать человека бессмертным – умирают и миллиардеры, и нобелевские лауреаты, - сказал профессор, президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.



Совпадение или нет, но аресты начались сразу после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Он попал в ДТП в Алматинской области, но, к сожалению, скончался в Германии.



- У нас перед законом должны быть все равны. Пока неизвестно досконально, что именно произошло в больнице. Все это догадки. В этом случае пациент умер не в Казахстане, а в Германии, в таком случае, почему немецких врачей не арестовали. Необходима экспертиза лечения, которое производили в Казахстане и в Германии, - пояснил Локшин.