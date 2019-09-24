Организация содействия китайской экспансии. Почему ШОС лучше распустить, - А.Храмчихин

11:05 25.09.2019

Храмчихин Александр, 24 сентября



ШОС, включающая сегодня в качестве полноправных членов Китай, Россию, Индию, Пакистан, Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, была создана в 1996 году как "Шанхайская пятерка" с узкой практической целью: урегулирование пограничных вопросов между Китаем с одной стороны и республиками бывшего СССР – с другой.

Узбекистан, не имеющий границы с КНР, изначально не состоял в организации, а про Индию и Пакистан и речи не шло. Но после того как первоначальный вопрос был решен, "Пятерку" не распустили, а преобразовали в 2001 году в Шанхайскую организацию сотрудничества, после чего, как всегда бывает в подобных ситуациях, начался поиск смысла ее существования.



В середине 2000-х Россия стремилась превратить ШОС в антиНАТО, то есть в организацию в первую очередь военного характера, связанную обязательствами по взаимной обороне и прямо противостоящую Североатлантическому альянсу и США в частности. Однако ни одна другая страна не выразила желания придать структуре антизападную направленность. В конце концов Россия также утратила интерес к этой идее, окончательно переориентировавшись на ОДКБ. В результате силовая составляющая ШОС приняла направленность, желательную скорее для Китая: борьба с терроризмом и экстремизмом, под которыми в Пекине подразумевают действия сепаратистов в Синдзян-Уйгурском автономном районе и Тибете.



Если Москва долгое время рассматривала ШОС как потенциальный военный блок, но не получила в этом плане реальных успехов, то Пекин ориентировался в первую очередь на экономическую сферу, добившись реальных результатов. Благодаря активному продвижению в Центральную Азию, важнейшей составляющей которого является кредитование стран региона, Китай уже в значительной степени вытеснил из него Россию, по крайней мере в экономике.



Особенно большие проблемы возникли в энергетической сфере в связи с тем, что Узбекистан, Казахстан и не входящая в ШОС Туркмения стали поставщиками нефти и газа в Китай, то есть прямыми конкурентами нашей страны. Возможно, в будущем будут построены нефте- и газопроводы в КНР из Ирана через территорию Центральной Азии. Такая ситуация позволяет Китаю диктовать цены на энергоносители, поскольку он является единственным покупателем при четырех или пяти продавцах, что для России с учетом значительных затрат на добычу и транспортировку нефти и газа в Сибири и на Дальнем Востоке может обернуться прямой убыточностью экспорта углеводородов в КНР.



В итоге сегодня Китай де-факто – лидер ШОС. Он выигрывает у России как на чужом поле (в военно-силовой сфере), так и на своем (в экономике). Из-за чего Москва уже несколько лет занимается внутри организации саботажем китайских экономических инициатив. В частности, продолжается дискуссия по поводу Банка развития и Фонда развития ШОС. Россия ранее предложила Китаю войти в состав Евразийского банка развития на паритетных правах с РФ, а в дальнейшем расширить состав его участников и преобразовать в банк ШОС, возражая против создания финансового учреждения с нуля, поскольку в нем заведомо будет доминировать Китай. В итоге вопрос остается нерешенным. С другой стороны, концепция "Шелкового пути", главного внешнеэкономического проекта КНР, получила официальное признание, что можно считать важнейшей победой Пекина. При сохранении существующих тенденций ШОС неизбежно превратится в инструмент, обеспечивающий сначала экономическое, а затем и военно-политическое доминирование в Центральной Азии, которая в этом случае станет для Пекина не только источником энергоресурсов и полем для демографической экспансии, но и мостом на Ближний Восток, что позволит завершить глубокое стратегическое окружение Индии.



Изменить ситуацию могло бы вхождение в ШОС новых членов, позволяющее разбавить влияние Китая. Но лишь в 2014 году на саммите организации состоялось принятие типового меморандума об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса члена ШОС и порядка предоставления такого статуса. На данный момент ШОС расширяется очень активно, при этом есть несколько ступеней членства. Индия и Пакистан, ранее числившиеся наблюдателями, стали полноправными участниками. К пребывающим в наблюдателях Монголии, Ирану и Афганистану в 2015 году добавилась Белоруссия, ранее имевшая статус партнера по диалогу. Таковыми остаются Шри-Ланка и Турция. К ним на саммите 2015 года добавились сразу четыре страны: Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал. Заявки на статус наблюдателя на данный момент подали 10 стран: Украина, Израиль, Египет, Сирия, Ирак, Бахрейн, Катар, Мальдивы, Бангладеш и Вьетнам. Надо сказать, что состав этих околошосовских форматов крайне необычен, учитывая, мягко говоря, непростые отношения между некоторыми претендентами.

Впрочем, уже и прием в состав ШОС Индии и Пакистана может привести к тому, что они полностью заблокируют работу организации, где все решения принимаются консенсусом, по причине острейших взаимных противоречий, в последнее время имеющих тенденцию к обострению. Пока этого удается избежать, но Индия уже сейчас является единственной в ШОС страной, которая открыто отказывается поддерживать глобальный китайский проект "Шелкового пути" (он же "Один пояс – один путь").

Чем больше в ШОС будет членов, тем выше вероятность возникновения внутри организации двух или более неформальных группировок, между которыми развернется подковерная борьба за влияние, главной формой которой станет взаимное блокирование инициатив. При этом многие малые страны попытаются традиционно играть на противоречиях больших, стремясь извлечь из этого максимум выгод для себя.



Правда, ШОС и сейчас не отличается какой-то заметной созидательной деятельностью, если не считать таковой китайскую экспансию в Центральную Азию. В случае раскола на враждебные блоки с организацией можно будет произвести только одно по-настоящему полезное действие – распустить. Но этого совершенно точно сделано не будет, во-первых, по политическим соображениям, во-вторых, из-за сопротивления бюрократии. В итоге ШОС может принести России большой вред, всех масштабов которого мы сейчас еще просто неспособны оценить. Пользы же от нее при существовании ОДКБ и Евразийского союза для нас не было никогда.