Зеленский сдаст Байдена Трампу. Под прикрытием демократии США несут миру коррупцию, - С.Михеев

11:07 25.09.2019

Джо Байден и сын его Хантер, тоже коррупционер.



Буря, поднявшаяся после обнародования телефонных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в которых упоминались грешки американских демократов, имеет прямое отношение к ближайшим президентским выборам в США. И понятно, что Трамп, стремясь пойти на второй срок, будет использовать все доступные ему средства. Украинская тема не исключение.

Зеленский даст вашингтонскому коллеге всю информацию, которая тому нужна, в этом не может быть ни малейших сомнений. Пусть не напрямую, а какими-то окольными путями, но обязательно даст. У Зеленского нет вариантов, поскольку признание американцев своими патронами ставит украинского президента в определенную позицию. Конечно, Трамп взамен ему что-то пообещает, но скорее всего слова не сдержит.

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"Мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине"

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Джо Байден сейчас на пути к тому, чтобы стать главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, потому действующий президент США приложит все усилия, чтобы иметь на того максимум компромата. Байден же, отвечая за американскую политику на Украине и имея огромное влияние на киевский политикум, откровенно использовал служебное положение для того, чтобы через своего непутевого сына получить прямую материальную выгоду. Что, собственно, является коррупцией в чистом виде. Трамп по полной программе использует этот козырь, и его абсолютно не волнуют вопросы чистоты демократии, принципов межгосударственного партнерства, процветание Украины и другие подобные мелочи – ему на все это наплевать. Возможность второго президентского срока оправдывает все. Пусть даже действия в этом направлении будут порочить американскую политику на Украине.

Так что из всей этой истории можно сделать достаточно простые и понятные выводы. Первое: цели деятельности представителей США на Украине весьма далеки от элементарной политической чистоплотности. Второе: американские чиновники, даже высокопоставленные, не гнушаются откровенными коррупционными схемами. И третье: в борьбе за власть можно поступиться любыми принципами, тут и Зеленский пойдет навстречу, и Трамп, получив нужную ему информацию, спокойно все свалит на предыдущую администрацию. Так что с какой стороны на ситуацию ни посмотри, все выглядит грязновато. Это хороший урок всем украинцам, политикам и обывателям. А заодно и нашим людям, лелеющим по сию пору романтические взгляды на американскую внешнюю политику на постсоветском пространстве.



Сергей Михеев,

политолог, телеведущий

Опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года