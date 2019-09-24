"Мы в США приступили к реализации удивительной программы национального возрождения", - речь шизофреника Трампа в ООН (текст)

11:21 25.09.2019 The Washington Post, США



Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент. Его речь длилась более 36 минут при отведенном времени в 15 минут. Трамп будто обращался к своим избирателям, а не мировым лидерам. В частности, он говорил о превосходстве американской армии.

Washington Post (США): президент Трамп выступает на 74-й ежегодной Генеральной Ассамблее США в Нью-Йорке



Господин Председатель, господин Генеральный секретарь, уважаемые делегаты, послы, мировые лидеры!

70 лет истории прошли в стенах этого зала во всем своем богатстве и драматизме. С этой трибуны выступали президенты, премьеры в разгар холодной войны, мы были свидетелями образования новых стран, мы видели лидеров революций, здесь выступали святые, которые вселяли в нас надежду, повстанцы, которые учили нас терпению, герои, которые всеяли в нас мужество. Все они выступали на этой самой большой в мире трибуны и рассказывали о своих планах, предложениях, точках зрения, идеях. И это была самая большая трибуна на планете.

Как и у тех, кто был до нас, наше время отличается противостоянием, высокими ставками, очевидным выбором.



Те противоречия, которые существовали в мире на протяжении всей истории, снова проявляются в полной мере. Это разногласия между теми, кто стремится к контролю, кто думает, что им уготована судьба править другими странами. Но есть и другие страны и народу, которые хотят сами управлять своей судьбой. Для меня огромная честь выступать сегодня перед вами в качестве избранного руководителя страны, которая высоко ценит, дорожит независимостью, свободой и самоуправлением в первую очередь. США, потратившие после моего избрания более 2,5 триллиона долларов на то, чтобы полностью перестроить наши вооруженные силы, является самой мощной страной. И мы надеемся, что нам никогда не придется использовать эту мощь. Американцы знают, что в мире, когда другие стремятся к доминированию, господству, наша страна должна быть сильной в том, что касается богатства, мощи и силы духа. Именно поэтому США самым активным образом выступают в защиту традиций и обычаев, благодаря которым мы стали такими, какими являемся. Как и у моей горячо любимой страны, у каждой страны, представленной в этом зале, есть своя история, культура, наследие, которыми она дорожит, и которые достойны того, чтобы их ценили по достоинству и защищали. И это вселяет в нас единый потенциал, уникальный потенциал и силу. Свободный мир должен опираться на свои национальные основы. Не должно быть попыток их подменять или сводить их на нет. Если посмотреть вокруг, если посмотреть на нашу огромную удивительную планету, то тут же видна истина - если вы хотите свободы, нужно гордиться своей страной, если вы хотите демократии, укрепляйте свой суверенитет, а если вы хотите мира, любите свой народ. Мудрые лидеры всегда в своей собственной стране в первую очередь действовали в защиту интересов собственного народа. Будущее не за глобалистами, будущее за патриотами. Будущее за суверенными независимыми странами, которые защищают своих граждан, с уважением относятся к своим соседям и уважают те различия, из-за которых каждая страна является особой, уникальной. Именно поэтому мы в США приступили к реализации удивительной программы национального возрождения. Во всем, что мы делаем, мы руководствуемся чаяниями и мечтами наших граждан. Благодаря нашей экономической политике в поддержку роста, у нас в стране самые низкие показатели безработицы за последние полвека. Происходит снижение налогов, сокращение нормативной базы, создаются новые исторические показатели занятости, менее чем за три года было создано шесть миллионов рабочих мест. В прошлом месяце уровень безработицы среди афроамериканцев, американцев латиноамериканского и азиатского происхождения был самым низким. Наша страна располагает огромными запасами энергоносителей, и сегодня США стоят на первом месте по производству нефти и газа, растут заработная плата и доходы. 2,5 миллиона американцев смогли выбраться из нищеты. И мы развернули мощь американских вооруженных сил, мы также совершенно четко исходим из того, что все наши партнеры также должны нести свою долю тех огромных оборонных расходов, которые США несли в прошлом. В центре нашего внимания-процессы национального возрождения. Проводится масштабная кампания, направленная на реформирование международной торговли. На протяжении многих десятилетий международная торговая система была предметом эксплуатации со стороны стран, которые действовали недобросовестно. Сокращались рабочие места, и некоторые за счет среднего класса обогащались. В промышленном секторе число рабочих мест сократилось на 4,2 миллиона, возник дефицит в размере 15 триллионов долларов. И США сегодня предпринимают решительные шаги, чтобы положить конец этой экономической несправедливости. Цель проста - нам нужна сбалансированная справедливая взаимная торговля. Мы тесно взаимодействовали с нашими партнерами в Мексике и Канаде, чтобы вместо НАФТЫ заключить с Мексикой и Канадой новое современное соглашение. Вместе с премьер-министром Японии Абе мы завтра продолжим работу над завершением подготовки нового торгового договора. Великобритания выходит из Евросоюза, мы готовы заключить с ней новое торговое соглашение, что пойдет на благо нашим обеим странам. Мы тесно взаимодействуем с правительством премьер-министра Бориса Джонсона с целью подготовки этого важнейшего соглашения. Но самое главное в нашей торговой политике это наши отношения с Китаем. В 2001 году Китай был принят в состав ВТО, и тогда наши руководители говорили, что это решение якобы приведет к тому, что Китай осуществит либерализацию своей экономики, и не будет повторяться то, что мы считали недопустимым, будет признана частная собственность, верховенство права. Прошли годы, и эта теория оказалась ошибочной. Китай не смог не только провести обещанные реформы, Китай принял экономическую модель, которая ограничена рыночными барьерами, зависит от государственных субсидий, демпинга, принудительной передачи технологий, хищения интеллектуальной собственности, коммерческих тайн в огромных масштабах. Приведу один пример. Недавно я встречался в Белом доме с руководителем одной выдающейся американской компании - "Майкрон Текнолоджи". "Майкрон" производит микросхемы, которые используются во многих электронных приборах. А китайская госкомпания якобы похитила технологии "Майкрон" на сумму около 8,7 миллиарда долларов, а затем китайской компанией были приобретены патенты на аналогичную продукцию, а компании "Майкрон" продавать свою продукцию в Китае запретили. Но мы добиваемся справедливости. После того как Китай вошел в состав ВТО, в США было закрыто 60 тысяч фабрик и заводов. Это происходит и с другими странами в разных точках планеты. Всемирной торговой организации необходимы радикальные изменения. Нельзя допустить, чтобы вторая экономика мира злоупотребляла системой в ущерб остальным. На протяжении многих лет мы мирились с этими злоупотреблениями, не обращали на них внимания, и порой кто-то их даже поощрял. Глобализм привел к тому, что прежние лидеры игнорировали свои собственные национальные интересы, но эти времена прошли. Для противодействия этой несправедливой практике я ввел в отношении китайских товаров на 500 миллионов долларов масштабные пошлины. В результате введения этих пошлин, в Америке теперь восстанавливаются цепочки поставок, в нашу казну теперь поступают миллиарды долларов. Американский народ полностью привержен тому, чтобы восстановить торговые отношения с Китаем. Будем надеяться, что будут достигнуты договоренности, которые будут выгодны обеим странам. Но, как я совершенно четко заявил, я не соглашусь на сделку, которая не будет выгодной для американского народа. Мы стремимся стабилизировать наши отношения и при этом мы также очень внимательно следим за ситуацией в Гонконге. Мир рассчитывает на то, что власти Китая выполнят свои обязательства в соответствии с договором, заключенным с Великобританией, в котором Китай обязуется защищать правовую систему и демократический образ жизни в Гонконге. То, как Китай подойдет к этой ситуации, во многом будет определять роль Китая в будущем. Мы все надеемся на то, что председатель КНР Си Цзиньпин станет великим лидером. США не стремятся к конфликтам с другими странами, мы стремимся к миру, сотрудничеству и взаимовыгодным отношениям со всеми. Но я, тем не менее, всегда, всегда буду стоять на защите интересов Америки. Одной из самых серьезных угроз для миролюбивых стран сегодня является репрессивный режим Ирана. Этот режим сеет смерть, разрушения, и это хорошо известно всем нам. Иран является не только главным в мире спонсором терроризма. Иранские лидеры разжигают трагические войны в Сирии и Йемене. В то же самое время иранский режим растрачивает национальное богатство, когда фанатически пытается стать обладателем ядерного оружия и средств его доставки. Мы не должны допустить этого никогда. Мы должны остановить продвижение Ирана к созданию ядерного оружия и ракет. Для этого я объявил о выходе США из этой ужасной ядерной сделки с Ираном. Дни этой сделки были сочтены. Инспекторов не допускали на многие ядерные объекты, и инспекция не распространялась на баллистические ракеты. После нашего выхода из этого договора, мы ввели в отношении этой страны жесткие санкции. Чтобы как-то обойти эти санкции, режим пошел по пути эскалации и неспровоцированной агрессии. В ответ на недавние нападения Ирана на нефтяные объекты в Саудовской Аравии мы ввели самые жесткие санкции в отношении национального банка и суверенной фонда Ирана. Действовать обязаны все страны. Каждое ответственное правительство должно исходить из того, что нельзя субсидировать кровавые действия Ирана. Пока Иран продолжает свои агрессивные действия, будут действовать и санкции в отношении Ирана, и они будут ужесточаться. Иранский лидеры своими действиями превратили гордую страну в пример того, что происходит со страной, когда правящий класс предает свой народ и действует ради собственной власти и обогащения. На протяжении 40 лет мир слушал иранских лидеров, когда они обрушивались на всех остальных с обвинениями в проблемах, которые возникли исключительно по их собственной войне. Они ритуально скандировали: "Смерть Америке!". Они распространяли ужасающий антисемитизм. В прошлом году они заявили, что Израиль - это раковая опухоль, которую надо удалить, что это возможно и что это произойдет. Но Америка никогда не потерпит подобных проявлений антисемитизма.



Фанатики уже давно используют ненависть к Израилю для того, чтобы отвлекать от своих собственных неудач. К счастью, на Ближнем Востоке в целом растет признание того, что у стран региона общие интересы в борьбе с экстремизмом, что у них общие экономические перспективы и возможности. Именно поэтому очень важно добиться всесторонних нормальных отношений между Израилем и его соседями. Одни лишь отношения по принципу взаимного уважения и терпимости в религиозных вопросах приведут к лучшему будущему. Граждане Ирана заслуживают такого правительства, которое уменьшило бы коррупцию, нищету, которое создавало бы рабочие места, а не похищало бы их средства для того, чтобы финансировать кровавые расправы и у себя в стране, и за рубежом. После 40 лет неудач иранским лидерам пора уйти и прекратить угрожать другим странам. Основное внимание должно уделяться восстановлению собственной страны. Иранским лидерам пора поставить на первое место интерес иранского народа. Америка готова дружить со всеми, кто по-настоящему стремится к миру и уважению. Многие их самых близких друзей Америки когда-то были нашими самыми серьезными противниками. Но США не верят в вечных врагов, нам нужны не противники, а партнеры. Америка знает, что воевать могут все, но только самые мужественные делают выбор в пользу мира. Именно поэтому мы предпринимаем смелые дипломатические действия на Корейском полуострове. Я говорил Ким Чен Ыну, что я твердо верю, что его страна, как и Иран, обладает огромным незадействованным потенциалом, но для того, чтобы реализовать этот потенциал, следует провести денуклеаризацию Северной Кореи. Наша идея понятна во всем мире. Цели носят долгосрочный характер. Наша цель-гармония. Цель Америки состоит в том, чтобы не было этих бесконечных войн. Исходя их этой цели, моя администрация выражает надежду и на то, что лучшее будущее наступит и в Афганистане. К сожалению, талибы сделали выбор в пользу продолжения своих варварских нападений. Мы и дальше будем взаимодействовать с нашими коллегами по коалиции, чтобы победить терроризм, будем делать все для того, чтобы воцарился мир. В западном полушарии мы тоже стремимся к тому, чтобы здесь воцарился мир. И одной из серьезных проблем для нас является незаконная иммиграция, которая мешает процветанию, вносит раскол в общество, способствует созданию жесточайших преступных картелей. Происходит массовая незаконная миграция, это несправедливо, небезопасно. И все, кто имеет к этому отношение, страны, которые отправляют своих людей, очень быстро теряют человеческие ресурсы, они не заботятся о молодежи. А страны, которые принимают мигрантов, берут на себя бремя в виде новых и новых мигрантов, которых становится больше, чем они могут со всей ответственностью принять. А сами мигранты становятся объектами эксплуатации, нападок, насилия, злоупотреблений со стороны преступников, переправляющих нелегальных иммигрантов. Многие женщины, которые идут к нашим южным границам, становятся объектами сексуальных надругательств, а здесь в США есть целая отрасль, структуры и организации, занимающиеся незаконной торговлей людьми. Они всячески поощряют незаконную иммиграцию и нарушение государственных границ. Хочу сказать активистам, выступающим за открытые границы и прикрывающимся риторикой социальной справедливости, что ваша политика несправедлива, ваша политика порочна и жестока. Вы поощряете деятельность преступных организаций, жертвами которых становятся женщины и дети. Вы руководствуетесь своими интересами, а не интересами ни в чем не повинных людей, когда вы подрываете безопасность границ, подрываете права человека и достоинство. Представители многих стран, находящиеся сегодня в зале, также преодолевают проблемы, связанные с незаконной иммиграцией. У каждой страны есть право защищать свои собственные границы, есть такое право и у нашей страны. Сегодня мы должны действовать сообща, чтобы положить конец незаконной перевозке людей через границы, торговле людьми и прекратить бизнес этих преступных сетей. Могу искренне сказать вам, что мы очень тесно взаимодействуем с нашими друзьями в регионе, например, с Мексикой, Канадой, Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором и Панамой. Мы сотрудничаем с ними, чтобы обеспечить неприкосновенность границ и обеспечить безопасность и процветание наших народов. Хочу поблагодарить президента Мексики Лопеса Обрадора за активное сотрудничество с нами и за то, что он направил 27 тысяч военнослужащих к нашей южной границе. Мексика проявляет к нам особое уважение, и я тоже отношусь с уважением к ним. В США мы предприняли беспрецедентные шаги для того, чтобы остановить поток незаконных иммигрантов. Тех, кто незаконно пересекает нашу границу, прошу прислушаться, не платите контрабандистам, не платите этим преступникам, нелегально переправляющим людей через границы, не подвергайте себя опасности, не подвергайте опасности своих детей, поскольку так мы вас не примем. Вас сразу же отправят обратно домой. Вас не пустят в нашу страну, пока я являюсь президентом США. Мы обеспечим выполнение наших законов и обеспечим безопасность наших границ. Все страны Западного полушария стремятся обеспечить нашим странам лучшее будущее. Наш регион обладает огромным потенциалом, у него масса возможностей и устремлений, которые необходимо реализовать. Мы намерены выполнять эти задачи. В нашем полушарии миллионы молодых трудолюбивых людей, которые готовы использовать инновации и достижения, но эти страны не смогут реализовать свой потенциал, если целые поколения молодежи покидают свои дома в поисках лучшей жизни в другой стране. Мы хотим, чтобы все страны нашего региона процветали, и процветали народы этих стран в условиях свободы и мира. Мы также готовы поддерживать народы этих стран, живущих в условиях жестких гонений и репрессий. Это Куба, Никарагуа и Венесуэла. Согласно недавно опубликованному докладу Совета по правам человека ООН, в Венесуэле женщины по десять часов в день простаивают в очередях, чтобы купить продукты питания. По политическим мотивам арестовывают детей. Современные эскадроны смерти осуществляют расправы над людьми без суда и следствия. Диктатор Мадуро является кубинской марионеткой, его охраняют телохранители-кубинцы, а Куба тем временем разграбляет нефтяные богатства Венесуэлы, чтобы поддерживать свое собственной коррумпированное коммунистическое руководство. За время после моего предыдущего выступления США и наши партнеры создали коалицию в составе 55 стран, которые признают законное правительство Венесуэлы. Я хочу, чтобы граждане Венесуэлы знали. Что Америка на вашей стороне. США готовы уже в ближайшее время направить в страну огромные объемы гуманитарной помощи, и мы очень внимательно следим за развитием ситуации в Венесуэле и ждем того дня, когда в стране будет восстановлена демократия. Когда Венесуэла станет свободной, и когда свобода воцарится во всем полушарии. Одним из самых серьезных вызовов для нашей страны является призрак социализма, который разрушает общества, страны. События в Венесуэле напоминают нам всем, что суть социализма и коммунизма заключается не в равенстве и справедливости. Не в том, чтобы победить бедность, и, конечно же, не в заботе о благе нации. Единственной целью социализма и коммунизма является власть в руках правящего класса. И сегодня я хочу повторить то, что я уже говорил у себя в стране, сказать всему миру, что Америка никогда не станет социалистической страной. За последнее столетие социализм и коммунизм стали причиной гибели ста миллионов человек. К сожалению, мы видим, что число погибших в Венесуэле растет. Эта тоталитарная идеология в сочетании с современными технологиями могут порождать новые опасные формы подавления и господства. Именно поэтому США предпринимают новые шаги в вопросах выбора технологий и инвестиций с целью защиты наших данных. Настоятельно призываем все представленные здесь страны поступать так же. Следует постоянно оберегать свободу и демократию, мы должны постоянно защищать их и у себя в странах, и за рубежом.



Мы скептически относимся к тем, кто стремится к единообразию и контролю. И даже в свободных странах возникают новые угрозы свободе. Огромное влияние приобретает небольшое число СМИ и социальных сетей - влияние на то, что мы видим, что нам можно говорить. Они утверждают, что политический класс якобы пренебрегает интересами людей, демократическими нормами. СМИ и представители академических кругов подвергают нападкам наши ценности и традиции. Моя администрация совершенно четко дает понять социальным сетям, что мы будем решительно поддерживать свободу слова, и мы не допустим, чтобы эти гиганты соцсетей заставили замолчать свободный народ. Народ никогда не будет участвовать в действиях тех, кто пытается заставить их соседей замолчать. Все люди имеют право жить в условиях, в которых не попирается достоинство. Поэтому моя администрация взаимодействует с другими странами с тем, чтобы положить конец преступлениям в отношении представителей сексуальных меньшинств. Мы взаимодействуем с организациями представителей ЛБГТ-сообщества в других странах, которых преследуют из-за их сексуальной ориентации. Мы также поддерживаем роль женщин в нашем обществе. Женщины способствуют повышению безопасности и стабильности нашего общества. И поэтому это важно не только в отношении процветания страны, но и с точки зрения национальной безопасности. Важно способствовать продвижению женщин в сфере экономики. Моя администрация выступила с глобальной программой обеспечения процветания женщин. Первый шаг в рамках этой инициативы направлен на то, чтобы все женщины в разных точках планеты имели юридическое право владеть собственностью, работать в тех же областях, что и мужчины, иметь право на свободное передвижение, иметь доступ к кредитами и соответствующим кредитным организациям. Вчера с лидерами разных стран мы говорили о решительной готовности США защищать религиозных лидеров и свободу религии. Это фундаментальное право сегодня находится под угрозой. Трудно проверить, но 80% населения планеты живет в странах, в которых существует большая угроза для свободы вероисповедания, или где ее вообще не существует. Американцы будут прилагать все усилия для защиты свободы, религии и свободы вероисповедания. Мы будем всячески способствовать соблюдению принципов свободы религии для всех. Американцы будут также выступать в защиту жизни. Известно, что существуют различные проекты, направленные на предоставление прав на аборты, за которые будут платить налогоплательщики. Чиновники е могут нарушать суверенитет стран, которые намерены защищать право на жизнь. Мы в Америке считаем, что каждый ребенок - и тот, который появился на свет, и тот, который еще не родился - это дар божий, и поэтому США не допустят нарушения прав наших граждан, в том числе права на самооборону. Поэтому в этом году я объявил, что мы не ратифицируем договор о торговле оружием, который является угрозой для свобод законопослушных граждан США. Мы всегда исходили из нашего конституционного права на владение оружием и ношение оружия. Мы всегда будем поддерживать вторую поправку к нашей конституции. Основные права, за которые сегодня выступает Америка, предусмотрены нашими основными документами. Основатели нашей страны всегда исходили из того, что никто не может нас контролировать. Тирания появляется по-разному, но она всегда сводится к стремлению к господству. Она направлена на защиту интересов не всех граждан, а интересов лишь небольшой группы людей. Мы исходим из того, что власть в Америке принадлежит тем, кто наиболее заинтересован в развитии гордого и независимого народа. Граждане должны развиваться с учетом своих исторических корней, опираться на свою культуру, должны быть привержены своим ценностям, своему народу, должны знать о том, что будущее предстоит строить им самим, но что они могут его лишиться. Они должны быть патриотами своей страны и хозяевами своей судьбы. Свободу, безопасность и демократию можно обеспечить лишь благодаря воле и приверженности патриотов. В этом мы противодействуем притеснениям, тирании. Мы исходим из того, что необходимо создавать традиции, мы стремимся к установлению дружеских отношений, стремимся к миру. Любовь к собственной стране делает мир лучше для всех стран. Поэтому все лидеры, находящиеся сегодня здесь, могут поддержать нас в выполнении нашей миссии и внести самый большой вклад. Это станет возможным тогда, когда вы будете ценить свою историю, культуру, дорожить своими гражданами, когда ваша стран будет сильной, процветающей, добропорядочной. Когда вы с уважением будете относиться к достоинству своего народа, тогда вам все будет по силам. Когда наши страны становятся более великими, тогда более ярким становится будущее. Наш народ будет счастлив, и наше партнерство будет укрепляться. С божьей помощью мы сможем победить врагов свободы, мы сможем достичь новых высот в достижениях человека, мы сможем открыть для себя старые истины, постичь тайны, заручиться дружбой и достичь гармонии между странами как никогда до этого.



Уважаемые лидеры! Путь к миру и справедливости для всего человечества начинается у себя дома.

Благодарю вас, да благословит вас Бог. Благословит Бог страны мира. Благословит Бог Америку!

Благодарю вас.

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Оригинал публикации: World leaders address the U.N. General Assembly

Опубликовано 24/09/201 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569399660

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