 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы вас никогда не простим", - речь зеленой шизофренички Тунберг в ООН (текст)
11:24 25.09.2019

Экологическая активистка, 16-летняя Грета Тунберг, в понедельник выступила на Саммите ООН по климату, который прошел в Нью-Йорке. Американское издание представляет полную стенограмму ее речи, начиная с ответа на вопрос о том, какую идею она хотела бы донести до мировых лидеров.
Стенограмма: речь Греты Тунберг на Саммите ООН по мерам в области изменения климата (National Public Radio, США)

Экологическая активистка, 16-летняя Грета Тунберг, в понедельник выступила на Саммите ООН по климату, который прошел в Нью-Йорке. Представляем вам полную стенограмму ее речи, начиная с ответа на вопрос о том, какую идею она хотела бы донести до мировых лидеров.
"Вот моя идея: мы будем наблюдать за вами.

Это все ненормально. Я вообще не должна здесь находиться. Мне следовало бы вернуться в школу по другую сторону океана. И все же вы все надеетесь на нас, молодежь. Да как вы смеете!

Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!
Более 30 лет с научной точки зрения все было кристально ясно. Как вы смеете закрывать на это глаза и рассказывать здесь, что делаете все возможное, когда до принятия необходимых мер и решений еще очень далеко.
Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что времени совсем нет. Но как бы я ни злилась и ни расстраивалась, я не хочу в это верить. Ведь если бы вы действительно понимали серьезность ситуации и все равно продолжали бездействовать, вы были бы негодяями. А в это я верить отказываюсь.

Существует расхожее мнение, что мы сократим выбросы вдвое через 10 лет, но у нас тогда будет лишь пятьдесят шансов из ста на то, что температура не поднимется более, чем на 1,5 градуса [Цельсия], и не будет риска запуска необратимых цепных реакций, которые человек не в силах контролировать.

Так что 50% риска - это попросту неприемлемо для нас, для тех, кому предстоит ощутить на себе последствия.
Чтобы у мира было 67% шансов на то, что глобальный уровень повышения температуры будет менее 1,5 градусов - и это еще самый благоприятный прогноз [Межправительственной группы по изменению климата] - еще на первое января 2018 года оставалось выбросить не более 420 гигатонн. Теперь эта цифра сократилась до менее чем 350 гигатонн.
Как вы смеете делать вид, что все можно исправить, "ведя бизнес как обычно", с помощью каких-то технологий? При современном уровне выбросов оставшийся лимит CO2 будет полностью истрачен менее чем через восемь с половиной лет.
Здесь сегодня не будет представлено никаких решений или планов, основанных на этих цифрах, потому что они слишком неудобные. А вы еще недостаточно зрелые для того, чтобы сказать все как есть.
Вы нас подводите. Но молодежь начинает понимать, что вы ее предаете. На вас смотрят все будущие поколения. И если вы осознанно нас предадите, вот что я вам скажу: мы вас никогда не простим.
Мы не позволим вам безнаказанно так поступить. Здесь и сейчас мы подводим черту. Мир пробуждается. И перемены грядут, нравится вам это, или нет.
Спасибо".

Оригинал публикации: Transcript: Greta Thunberg"s Speech At The U.N. Climate Action Summit
Опубликовано 23/09/2019

Источник - inosmi.ru
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