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Кусал руку коннетабля Сэмбрука. Проживающий в Лондоне Айсултан Назарбаев признал в суде свою вину, - Daily Mail
12:02 25.09.2019

Айсултан Назарбаев - сделка со следствием и фейк-ньюс от британского таблоида
Все это время Айсултан Назарбаев находился под арестом, ожидая судебного разбирательства.

То, как подана информация о сделке со следствием от издания Daily Mail, возможно фейк от СМИ, известного своей "желтизной", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Yvision.kz.

Британское издание "Daily Mail" сообщило о том, что проживающий в Лондоне Айсултан Назарбаев признал в суде свою вину в том, что, находясь в чужой квартире на Ковент-Гарден в центре Лондона, оказал сопротивление представителю полиции – констеблю Россу Сэмбруку, который якобы мешал ему совершить суицид. Публикация Daily Mail изобилует множеством подробностей, касающихся внука Нурсултана Назарбаева лично: в частности, репортеры рассказывают о погроме, который тот якобы устроил в квартире, о наркотической зависимости Айсултана и многих других деталях, которые, как следует из официальных источников, не озвучивались и не рассматривались на судебном процессе.
Между тем, из информации, предоставленной судебными органами Лондона, стало известно, что Айсултан Назарбаев действительно согласился на сделку со следствием, которая предусматривала, в частности, признание вины в "укусе" констебля Сэмбрука.
Ранее близкие знакомые Айсултана Назарбаева сообщали, что он взобрался на балкон лондонской квартиры, принадлежащей его с друзьями общей знакомой, для того чтобы помочь девушке изнутри отпереть помещение. Ранее она захлопнула дверь, в спешке забыв ключ внутри, и по телефону обратилась к друзьям за помощью, поскольку ей нужно было на учебу, а в квартире остались подготовленные для выступления материалы. После безуспешных попыток попасть в запертую квартиру без ключа Айсултан предложил простое, на первый взгляд, решение – и он действительно смог быстро взобраться на балкон и отпереть дверь изнутри. Но соседи, приняв Айсултана за грабителя, вызвали полицию, которая, не разбираясь и не слушая объяснений владелицы дома, начала задерживать всю группу молодых людей. В результате между Айсултаном Назарбаевым и констеблем Сэмбруком произошел скандал, итогом которого стала подтвержденная в суде потасовка.
Все это время Айсултан Назарбаев действительно находился под арестом, ожидая судебного разбирательства. Как сообщают близко знающие его люди, ради того, чтобы вернуться в Казахстан, он вынужден был пойти на сделку со следствием и признать выдвинутые обвинения. В противном случае разбирательство могло затянуться надолго.
Как говорят сами друзья Айсултана, было совершенно бесполезно что-либо доказывать полицейским, которые, изначально приняв всю компанию за "китайских мигрантов", были настроены крайне агрессивно. Тот самый укус, о котором идет речь, по их рассказу, был попыткой самообороны со стороны Айсултана, против которого констебль применил удушающий прием.
В свою очередь адвокат Алисдаир Уильямсон отметил, что "это очень странная ситуация, если рассматривать ее как грабеж, как пытались представить дело представители полиции. В момент задержания присутствовали хозяева квартиры, сотрудники полиции и обвиняемый. При этом ничего не было взято из квартиры. Да, был какой-то ущерб, произошедший, очевидно, при открывании двери балкона и задержании обвиняемого, который составляет около 5000 фунтов стерлингов".
Между тем, многочисленные детали, которыми изобилует статьи в Daily Mail, очевидно, призваны привлечь внимание широкой публики к персоне Айсултана. Авторы всячески акцентируют внимание на том, что он является родным внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И добавляют "пикантных подробностей" про какие-то наркотики и погромы в других местах, о которых вообще ни слова не было сказано в ходе судебного процесса. Здесь стоит обратить внимание на то, что вообще представляет собой это издание. Сами британцы отзываются о "Daily Mail" как об одной из самых лживых газет страны, не заслуживающих никакого доверия. Об этом прямо говорит даже британская Википедия, которая сегодня считается в стране серьезным и авторитетным источником.
Википедия, в частности, сообщает: "В 2011-2013 году Daily Mail была лидером в Великобритании по числу нарушений "кодекса редактора" согласно данным Press Complaints Commission.
"Daily Mail" и особенно ее электронная версия Mail Online удовлетворили за 2011-2013 годы рекордное количество жалоб - 339. При этом отмечается, что к жалобам отношение очень серьезное, ошибки исправляются быстро, опровержения публикуются на видном месте. В результате против Daily Mail и Mail Online в 2013 году не было принято ни одного юридического судебного решения".
Кроме того, как сообщается в том же тексте, в феврале 2017 года редакторы английской Википедии признали Daily Mail "ненадежным источником" и "решили по возможности заменить 12000 ссылок, подтверждающих информацию из Daily Mail, ссылками на другие издания, заслуживающие большего доверия".
В общем-то совершенно неудивительно, что такие "желтые" издания сегодня пытаются создать максимальный негативный хайп вокруг семьи Нурсултана Назарбаева, используя горячий принципиальный характер его внука.
Случай, имевший место в той злосчастной лондонской квартире, авторы уже не первый раз разбирают "по косточкам", снабжая его массой выдумок и домыслов. Говоря конкретно о Daily Mail, нельзя не заметить, что авторы статьи в данном случае использовали грязные технологии, ни разу не сославшись на официальный текст судебного заключения, а применяя в качестве источников неких непроверенных лиц.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569402120
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