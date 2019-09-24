В Узбекистане прекращают выдачу долларов через банкоматы - с 1/10

12:58 25.09.2019

В Узбекистане банкоматы прекратят выдачу наличной иностранной валюты с 1 октября текущего года.

По данным местных СМИ, Центральный банк Узбекистана принял данное решение в целях борьбы с легализацией доходов полученных преступным путем.



Как сообщается, Центральный банк поручил всем банкам страны провести перенастройку программного обеспечения банкоматов. С 1 октября текущего года все банкоматы банка, обслуживающие карты международных платежных систем будут выдавать наличность с карт исключительно в национальной валюте



Наличную иностранную валюту можно будет получить в обменных пунктах в банках или через банковские кассы при наличии паспорта.