HRW требует от Токаева прекратить задерживать участников "мирных митингов"

12:59 25.09.2019

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть законодательство о мирных митингах и прекратить практику задержаний мирных демонстрантов.



В заявлении исследователя HRW Лоры Миллс, опубликованном на сайте организации 24 сентября, говорится в частности о событиях минувшей субботы, когда полиция задержала в нескольких в казахстанских городах около сотни людей, находившихся в местах, которые запрещенное в стране движение указало как точки проведения протестов против политики действующих властей.



Миллс отмечает, что Токаев, сменивший на посту президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет, заявил после досрочных выборов в июне "о желании ускорить политические реформы и улучшить ситуацию с правами человека". "Однако массовые задержания мирных демонстрантов в выходные и другие недавние широкомасштабные аресты подрывают выраженную Токаевым приверженность реформам", - говорится в заявлении на сайте HRW. Правозащитная организация подчеркивает, что власти Казахстана, "по-видимому, использовали чрезмерную силу" при задержаниях, отмечая жестокое обращение с мужчиной с ограниченными возможностями, которого занесли в полицейский автобус с оторванным протезом нижней конечности. Это произошло в ходе задержаний 21 сентября в Нур-Султане.



В июне Токаев пообещал реформировать закон о мирных собраниях, обязывающий граждан получать разрешение на проведение митингов в местных акиматах, которые зачастую отвечают отказами на заявки, напоминает HRW. Спецподразделения полиции систематически задерживают участников несанкционированных акций, как это было в июне, когда по меньшей мере четыре тысячи человек, выражавших несогласие с ходом и результатами президентских выборов, подверглись задержаниям, сотни были отправлены под административный арест. Токаев в своем "послании" в начале сентября тоже говорил о необходимости пересмотра законодательства, отмечают в HRW, однако "несмотря на реформаторское послание, реалии в Казахстане остаются такими же", как при предшественнике Токаева.

Казахстанские правозащитники предложили конкретные инициативы по изменению законодательства, однако они говорят, что правительство не прислушивается к ним, говорится в заявлении HRW.



"Если Токаев действительно хочет порвать с прошлым опытом Казахстана с правами человека, он должен стремиться к реформированию закона о протестах и положить конец арестам и задержанию мирных демонстрантов. Громких заявлений и риторики недостаточно", - говорится в заявлении.

Представители казахстанских властей объясняют задержания 21 сентября и в предыдущие дни тем, что граждане вышли на несанкционированные митинги, "поддавшись на провокационные призывы" и проигнорировал предупреждение прокуратуры.