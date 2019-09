Политическая журналистика в США мертва. Остался только "черный пиар", - Питер Ван Бурен

13:17 25.09.2019



The American Conservative (США): политическая журналистика в США мертва



Очеркист Макс Бут (Max Boot) из "Вашингтон пост" открыто признал, что и без него отлично известно: честная журналистика, информированная общественность, как завещал Джефферсон, - ничего этого больше нет. Осталась лишь мотивационная писанина, когда читателя науськивают разрозненными фактами и попросту небылицами.



Бут пишет для того, чтобы свергнуть Трампа и откатить назад результаты выборов 2016 года. "Последние четыре года я в своих статьях часто критикую президента Трампа и пытаюсь поставить заслон трампизму. Но как бы я ни разорялся и сколько бы хлестких выражений ни вворачивал, он все еще сидит в Белом доме. […> Поневоле задумаешься: ну и какой в этом толк?".

Последние годы Бут только и делает, что плетет свои мифы и всячески поддерживает чужие. Громоздятся аргументы в пользу отставки Трампа, демократов призывают настойчивее добиваться импичмента, а избирателей, которых они вообще-то презирают, всячески учат, что те не видят собственной выгоды. Мы это смекнули еще когда боссам "Нью-Йорк таймс" пришлось напомнить сотрудникам: "Полегче там, мы все же не Сопротивление, мать его так". Приятно, когда такое предается огласке. В конце концов, демократия гибнет во тьме.



Своей бесконечной ложью Макс и иже с ним породили чудовище "Рашагейта". Никакой Трамп не засланный казачок, и никакого сговора в обмен на российскую помощь на выборах не было. Тем не менее пресса развернула настоящую травлю, обвиняя Трампа аж в государственной измене. Разрозненные фактишки, - Трамп собирался строить гостиницу в Москве, на Фейсбуке появились какие-то объявления и так далее, - сплелись в одну грязную байку, лишь бы лишить его власти. Совпадение превратилось в причинно-следственную связь, а это элементарная логическая ошибка. Правда как таковая значения уже не имела. Лишь бы удалось сфабриковать историю, на которую клюнут простофили - а дальше дело техники.



Принципиальная ошибка "Рашагейта" (если закрыть глаза на то, что его в принципе не было) заключалась в том, что пресса создала некую конечную точку, которая вышла из-под контроля. Пока сказка еще сочинялась, Роберта Мюллера по мановению волшебной палочки превратили в последнего честного человека и спасителя демократии, - а потом все развалилось как карточный домик. После его унылых показаний писать стало совершенно не о чем.

Всего неделю назад главной сенсацией был "Закон и порядок", сменив в этом качестве Гренландию (Трамп-младший заявил, что обвинения против его отца в сексуальных домогательствах подозрительно похожи на эпизод сериала "Закон и порядок", прим. редакции ИноСМИ). Пока мы все это расхлебываем, - а опровержения отнимают гораздо больше сил, чем вбросы, - темой номер один уже стала Украина. В глаза бросается ничтожно малое количество подробностей, - преобладают общие слова и ссылки на непроверенные источники.

Но как это было с другими скандалами, слухи становятся фактами, факты превращаются в иностранное вмешательства, требования импичмента нагнетаются, и вот в Твиттере уже алчут чуть ли не смертной казни. Улавливаете взаимосвязь?



Если очередной "гейт" провалится, ничего, - демократы уже раздувают старую добрую легенду, малость приукрашенную к выборам 2020: Трамп-де манипулирует внутренней и внешней политикой ради собственной выгоды. При помощи… гостиничных расценок.

На первый взгляд, кажется, что это ставка провальная. Гостиничный бизнес - такая же часть Трампа, как и его излишний вес. В президенты он баллотировался в качестве генерального директора, сразу же заявив, что активы распродавать не собирается. Его победа стала для многих холодным душем, но как только противники оправились, началась фабрикация новой липы: президентом он-де не мог стать в принципе, из-за конфликта интересов, который не дозволяет конституция.



Сторонники этой ахинеи порылись в конституции и наткнулись на пункт о вознаграждениях, который воспрещает чиновникам принимать подарки от иностранных правителей, королей и знати, дабы обезопасить страну от иностранного влияния. До Трампа этот аргумент последний раз всплывал при Мартине Ван Бурене (мы с ним не родственники), когда тот принял дары от Маскатского султаната.



Вброс подхватила пресса. Они нафантазировали, будто каждый иностранный чиновник, останавливаясь в сети гостиниц Трампа, получал некий "подарок". Потом пошли еще дальше: что крошечный процент от прибыли, достававшийся самому Трампу, был не чем иным, как взяткой. Вот и получается, что если при всей сложности американской политики Трамп где-то и менял курс, то исключительно потому, что какой-то чиновник когда-то снимал у него номер. Опереточное злодейство, "Джокер" отдыхает: Трамп - преступник международного масштаба, а президентство ему понадобилось, чтобы замести следы. Что, съели?



Эти бредни смехотворны, но маховик уже запущен. Точку отсчета установил теперь уже не существующий сайт Think Progress, запустив эту утку еще когда Трамп не вступил в должность. Как утверждал некий анонимный источник, кувейтский посол под его давлением отменил одно крупное мероприятие, чтобы провести его в вашингтонской гостинице Трампа. Оказалось, что это вранье. "Вы правда полагаете, что двухчасовая встреча в отеле Трампа поможет выслужиться перед администрацией, когда у нас в Кувейте и так размещены тысячи американских солдат? Не забывайте, мы всегда поддерживали американские операции в Афганистане и Ираке", - заявил кувейтский посол в ответ на расспросы. Но история уже пошла гулять в прессе.



А дальше - больше. Хотя пункт о вознаграждениях весьма однозначен, журналисты отчего-то решили, что всякое проживание в гостинице Трампа - это коррупция. Даже когда у себя останавливается сам Трамп - то тоже коррупция, ведь за эту привилегию ему платит служба безопасности. Хотя вообще-то она всегда за такое платит, ведь правительство не имеет права ни распоряжаться частной собственностью, ни получать площадь безвозмездно (по иронии судьбы это считается взяткой) - ни от сети отелей "Мариотт", ни от Организации Трампа. Даже Джо Байдену по-прежнему приходится взимать плату со службы безопасности за коттедж в Делавэре, чтобы те его защищали.



Хотите еще примеры? Пожалуйста. Компания "Ти-мобайл" (T-Mobile) сняла в гостинице Трампа восемь номеров, и коллективный журналистский разум сразу раскусил: это чтобы заручиться добром на слияние стоимостью в 26 миллиардов долларов. За номера они заплатили 2 700 долларов. Ежу понятно, что президенту, которому по силам уронить индекс Доу Джонса одним твитом, нечего больше делать, как наживаться на раздутых счетах за гостиницу. Вообще, узколобость - это фирменная черта Трампа.

Агентство Рейтер (Reuters) сообщило, как иностранцы приобретали кооперативные квартиры у сторонних владельцев (то есть не у Трампа или его компании), но раз здание принадлежало Трампу, то, может, хотя бы квартплата прокатит за "мини-вознаграждение"? Трампа обвинили еще и в том, что он якобы "скрывал" в своих отелях доходы иностранного правительства, ведь официанты в баре не брали плату с правителей и наследников трона (заголовок: "Соблюдать пункт о вознаграждении „невыгодно", говорит Организация Трампа").



Ну и конечно, в гостинице Трампа в Шотландии останавливались экипажи Военно-воздушных сил. И неважно при этом ни то, что отель наладил отношения с близлежащим аэродромом задолго до того, как Трамп стал президентом, ни что летчики останавливались там сотни раз (начиная еще со Второй мировой), ни что о дополнительных промежуточных посадках Пентагон распорядился при администрации Обамы. Ничто из этого не помешало СМИ триумфально "разоблачить" коррупцию. В одной статье даже утверждалось, что те 166 долларов за ночь, что ВВС платят за номер, шли на строительство поля для гольфа стоимостью в миллионы долларов - провального детища Трампа.



Чтобы получше разглядеть здесь руку прессы, сравните, как ведущие СМИ освещали подобные явления в прошлом. Представьте себе, если бы в каждом выступлении Обамы журналисты видели пиар его книги. Что, если в каждой его речи вскрылась бы либо коррупция, либо самореклама? Может, стоило бы объявить ему импичмент за шкурные интересы на президентском посту?



"Пойдем за деньгами", - как любит приговаривать Рэйчел Мэддоу (Rachel Maddow, популярная телеведущая и ярая противница Трампа, старательно раздувавшая "Рашагейт", прим. редакции ИноСМИ). Всю прибыль с иностранных правительств Организация Трампа переводит Казначейству. В 2018 году поступило 191 тысяча долларов. Годом раньше 151 470 долларов. Себе в карман Трамп не кладет ни гроша.



Между тем литературные гонорары Обамы во время президентства составили 15,6 миллионов долларов, а с той поры увеличились в несколько раз до 65 миллионов. За две недели до инаугурации Обама перезаключил договор с издательством, чтобы извлечь из своего нового статуса максимальную пользу. С новой книгой документальной прозы он согласился повременить, чтобы подогреть интерес публики, зато подписал аванс в 500 тысяч долларов на переиздание своего дебюта "Мечты моего отца".



Книги Обамы раскупались на ура в Китае. Издательскую деятельность там полностью контролирует правительство, а значит, будучи президентом, Обама получал деньги от китайских коммунистов. Даже Госдепартамент накупил книг на 79 тысяч долларов и раздавал их в подарок.

Как и Трамп, Обама действовал совершенно легально, - зарабатывать президенту деньги закон сам по себе не запрещает. Но этических вопросов ни у кого почему-то не возникло. Никто не жаловался, что он подался в президенты сугубо ради наживы или превратил свой кабинет в банкомат. Никто не утверждал, что своего отца он упоминает к месту и не к месту лишь ради сбыта книг. Никаких телеслушаний по поводу его доходов не проводилось, и никто не выяснял, как это его книги покупаются на деньги налогоплательщиков. Это не аргумент в духе "никто не без греха" и уж точно не перекладывание вины. Но почему же СМИ ведут себя настолько по-разному, хотя ситуации столь похожи?

Макс Бут проговорился почему. Пресса заодно с демократами затеяла опасную игру, раздувая лживые истории для отвода глаз, чтобы взбудораженная публика потребовала разбирательств, и те вдохнули новую жизнь в слухи о коррупции. Того-то им и надо. Скоро нам предстоит продолжение очередной дух захватывающей драмы - безымянный "разоблачитель" якобы обвинил Трампа в давлении на украинского президента, чтобы тот расследовал его конкурента Джо Байдена. Посмотрим, чем все закончится.

Бут и ему подобные сменили профессию. Журналистика для них - сопротивление, осуждение, разжигание и подстрекательство к смене режима. Собственно, так демократия и погибает.

