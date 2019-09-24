Невеселая статистика: Узбекистан превзошел соседей по уровню инфляции

14:09 25.09.2019

В начала года цены в республике выросли на 8,2%. В топ-5 со значительным отставанием вошли также Таджикистан - 5,8%, Молдова - 4%, Грузия - 3,1%, Казахстан - 3%.



Узбекистан возглавил список стран постсоветского пространства с самой высокой инфляцией в первом полугодии 2019-го.



За этот период цены в республике выросли на 8,2%. Такие данные приводит белорусское издание belnaviny.by.



В топ-5 со значительным отставанием вошли также Таджикистан - 5,8%, Молдова - 4%, Грузия - 3,1%, Казахстан - 3%.



Беларусь, в которой с января по август рост потребительских цен составил 2,9%, занимает шестое место в рейтинге. Инфляция в Украине составила 2,7%, в Эстонии - 2,6%, в России - 2,4%.



Из общей картины выбилась только Армения, в которой прошедшие полгода были отмечены дефляцией на уровне 0,3%.