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Таджикистан: проблема домашнего насилия игнорируется
14:11 25.09.2019

При этом в стране всего четыре приюта для женщин.

97% мужчин и даже 72% опрошенных женщин считают, что с насилием нужно мириться ради семейного счастья.

Власти в Таджикистане, судя по всему, придерживаются позиции, что женщины должны мириться с бытовым насилием.

Такой вывод следует из подробного отчета "Хьюман Райтс Вотч" (HRW), в котором собраны результаты многолетнего исследования проблем насилия в отношении женщин в семьях Таджикистана. Имена 81 опрошенной жертвы были изменены из соображений конфиденциальности.

Случаи домашнего насилия, описанные правозащитной организацией, часто выходят за рамки просто жестокости.

"Он столько раз чуть не убил меня, – сказала Сабохат. – Как-то раз я сказала ему, что он слишком громко разговаривает и может разбудить нашего только что родившегося ребенка. После этого он стукнул меня головой о стену с такой силой, что я потеряла сознание".

Когда Сабохат обратилась к родителям мужа, ее просьбы были проигнорированы. "Что ж, у всех женщин так. Надо терпеть", – ответили они.

У таджиков есть пословица: в терпении скрыто золото. Таким образом, подавляющее большинство людей – 97% мужчин и даже 72% опрошенных женщин – считают, что с насилием нужно мириться ради семейного счастья. Таковы результаты опроса, проведенного в 2016 году государственным агентством в шести городах Таджикистана.

Даже в тех случаях, когда жертвы бытового насилия окружены родителями, сотрудниками правоохранительных органов и работниками здравоохранения, они, как правило, в первую очередь убеждают их простить обидчиков, вместо того чтобы добиваться ареста и судебного преследования виновника.

Подробности жестокого обращения, описанные в отчете HRW, потрясают. Женщин насилуют, избивают кирпичами и другими тяжелыми предметами, режут или уродуют, прикладывая к лицу раскаленные кирпичи. Подобные нападения часто совершаются не в результате неконтролируемых вспышек гнева, а являются преднамеренными пытками. Так, например, одну женщину заставили долго стоять с ведром воды в руке.

Обращения к правительству с просьбой предоставить статистику о масштабах этой проблемы остались без ответа. Впрочем, в любом случае это были бы только частичные данные, поскольку многие жертвы боятся жаловаться кому-либо.

Когда муж пырнул Сабохат ножом в ногу, подозревая ее в измене, она прикрыла его.

"Я пошла в нашу поликлинику, не сказала, как все было, сказала, что на кухне поранилась", – сказала она HRW.

Другая проблема – это клеймо разведенных женщин. Местные обычаи предписывают семейные проблемы держать в тайне от чужих глаз. Большинство женщин, опрошенных HRW, заявили, что не обращаются в милицию, боясь осуждения соседей.

Когда Сабохат, наконец, набралась смелости и пошла в милицию и прокуратуру, но они отказались предпринимать какие-либо меры. Она всего лишь получила психологическую помощь и прошла учебный курс в приюте в родном городе Худжанд. Таких учреждений в Таджикистане всего четыре – по одному на каждую область. Каждый приют рассчитан на одновременное размещение не более десяти женщин. Исходя из рекомендаций Совета Европы, HRW указывает на то, что страна с населением, равным численности жителей Таджикистана, должна иметь не менее 870 коек.

"Не будет преувеличением сказать, что дефицит мест в приютах в нашей стране катастрофический", – сказал HRW Шакарбек Ниятбеков, эксперт по проблемам домашнего насилия Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Однако создание и регистрация приютов – дорогостоящий и сложный процесс, поэтому активисты требуют упростить процедуру.

Такие убежища необходимы из-за экономической неопределенности, с которой сталкивается женщина после ухода от своего агрессивного супруга. В Таджикистане часто разведенные мужья не выплачивают алименты, несмотря на предписание суда. Государство тоже не обеспечивает социальную защиту потерпевших.

По словам Мохсафар М., матери троих детей, из-за отсутствия материальной поддержки она готова терпеть жестокость своего мужа и подумывает вернуться к нему. Однажды он избил ее до потери состояния за то, что она не могла носить кирпичи во время строительства их дома. Брат ее мужа пытался изнасиловать ее. У нее не было денег на адвоката для начала бракоразводного процесса. В конце концов, ее муж уехал на заработки в Россию, встретил другую женщину и бросил Мохсафар.

На момент интервью HRW у Мохсафар был небольшой магазин в деревне, но она едва справлялась с арендной платой.

Закон "О предупреждении насилия в семье" был принят в 2013 году после 10 лет просветительской деятельности правозащитных групп. Но этот документ несовершенен и содержит лазейки. В частности, домашнее насилие не признается преступлением. Кроме того, из-за отсутствия определения "семьи" незамужние женщины и партнерши в полигамных браках, которые распространены в Таджикистане, остаются незащищенными.

В отчете HRW правительству рекомендуется активизировать арест лиц, совершающих насилие в семье. Также отмечается, что жертвам домашнего насилия должен быть предоставлен доступ к бесплатной юридической помощи. Говорится и о важности повышать осведомленность чиновников относительно данной проблемы.

"Вести систематическую работу по повышению уровня осведомленности общества о любых формах гендерного насилия, об имеющихся службах помощи, о способах получения доступа к ним и о надлежащих действиях представителей власти, в том числе милиции и местных судов. Контролировать эту работу и оценивать ее эффективность", – говорится в одной из рекомендаций.

Невыполнение этих задач приводит к серьезным последствиям, считает один из работников НПО в северном городе Исфара, который был опрошен HRW.

"Многие женщины у нас в Согдийской области в итоге уходят из жизни, потому что в этой жизни у них нет никакой надежды на помощь", – сказал он.

Источник - eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569409860
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