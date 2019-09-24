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Мертвый киллер, доллары и туалет. Почему не нашли "заказчика" Индиры Ганди?
14:26 25.09.2019

Прошло 35 лет, но до сих пор точно неизвестно - кто именно стрелял в премьера, кому была нужна ее смерть, участвовали ли в заговоре спецслужбы, и кем оплачено убийство? Обозреватель "АиФ" попытался выяснить эти вопросы в Дели.

Георгий Зотов

31 октября 1984 года премьер-министр Индии решила не надевать бронежилет для короткой прогулки. Всего-то там - пройти несколько метров от правительственной резиденции до приемной, где ее уже ждет для интервью знаменитый британский актер и писатель Питер Устинов. Облачившись в традиционную индийскую одежду (сари шафранового цвета), Индира Ганди вышла во двор. Как обычно, на посту стояли два телохранителя в синих тюрбанах, представители религиозного течения сикхов - Беант Сингх и Сатвант Сингх. Поравнявшись с ними, премьер-министр улыбнулась. Беант внезапно выхватил пистолет, и выстрелил в женщину три раза. Та упала. Сатвант открыл по лежащей Индире огонь из пистолета-пулемета Стерлинга, выпустив весь магазин - 34 патрона. После этого убийцы аккуратно положили к своим ногам оружие, подняли руки, и Беант Сингх якобы произнес - "Я сделал то, что должен. Теперь вы делайте, что хотите". Даже спустя 35 лет после смерти Индиры Ганди нет достоверной информации - кто именно стоял за спиной убийц, убрали ли индийского премьера руками заграничных спецслужб за дружбу с СССР, или это была виртуозно разыгранная "подстава"?

Обозреватель "АиФ", побывав в Дели, попытался узнать в различных слоях индийского общества - верят ли граждане страны в официальную версию гибели Индиры Ганди?

Зачем хотели убить свидетелей?

Разумеется, за десятки лет убийство кумира Индии обросло мифами и легендами. В первую очередь, индийцев заставляет сомневаться молниеносная расправа над киллерами. Захватившие их служащие Индо-Тибетской пограничной стражи Тарсен Сингх Джамвал и Рам Саран доставили подозреваемых в помещение охраны, где спустя несколько минут... расстреляли. Беант Сингх был убит наповал, а Сатвант Сингх ввиду попадания пули в позвоночник остался инвалидом с параличом обеих ног. Согласно словам пограничников, один киллер попытался отобрать автомат у охранника, другой выхватил спрятанный в тюрбане кинжал. "Эта сказка не выдерживает никакой критики, - сообщил мне источник в индийских спецслужбах. - Террористы сдались, бросили огнестрельное оружие, хотя у них еще были патроны. И внезапно нападают на своих врагов с ножом. Зачем? Сразу видно - их пытались убрать, дабы не сказали лишнего: недаром выживший Сатвант Сингх не ответил на массу важных вопросов во время следствия. Судя по всему, в заговоре участвовали и другие телохранители - включая, возможно, руководителей охраны. Да и были ли эти два человека действительно убийцами? Тогда не существовали видеокамеры наблюдения, и об атаке на премьера известно сугубо со слов стражников, задержавших покусителей. А что, если они соврали? Напоминает цепь событий после смерти президента Кеннеди: его убийца Ли Харви Освальд был застрелен Джеком Руби".

"Баксы" за смерть премьера

Эту же мысль еще в 1984 году высказало американское агентство "Ассошиэйтед Пресс": все выглядит слишком подозрительно. Обвинение базируется лишь на словах уцелевшего киллера, а также арестовавших его охранников. Более серьезные доказательства не представлены и спустя 35 лет: их не нашли ни правительство, ни пресса, ни полиция. Других свидетелей смерти Индиры Ганди не оказалось - Питер Устинов, ожидавший ее на интервью, слышал только выстрелы... и последующую тишину. Получается, за это время премьера мог убить кто угодно: фото и видео инцидента нет. Самого убийцу больше не допросить - он повешен в тюрьме Дели 6 января 1989 года. "Газета Hindustan Times впоследствии писала - незадолго до покушения на Ганди Беант Сингх получил перевод из Норвегии на гигантскую для тех времен сумму в $100 000, - рассказывает журналист из правительственного „пула" Индии. - Раньше предполагалось - ему заплатили эмигранты из сикхской оппозиции, а теперь люди задумались: откуда у этих беглецов, прозябающих в Европе в нищете, взялись такие средства? И не было ли у убийц высоких покровителей в спецслужбах? Стоило бы удивиться - надо же, охранник премьера вдруг заработал неясно где безумные деньги. Но его не стали проверять".

Джентльменская "подстава"

Кому же в таком случае было выгодно убрать Индиру Ганди? Сейчас в первую очередь обвиняют Великобританию и США. По мнению многих жителей республики, премьер-министра убили, дабы остановить планы улучшения ядерного арсенала Индии при помощи СССР. И хотя сотрудничество в атомной сфере и в Москве, и в Дели отрицают, индийцы уверены: закулисные переговоры велись, ведь Запад серьезно беспокоил рост советского влияния в Индии. Формально, причиной мести сикхов-телохранителей Индире Ганди был штурм индийскими войсками святыни сикхской религии - Золотого храма в Амритсаре 5 июня 1984 года. Здание сильно пострадало, погибли сотни людей - солдаты, боевики, паломники. Однако, в 2014-м году внезапно всплыла секретная информация - оказывается, британские спецслужбы консультировали индийский спецназ...англичане и составили план штурма, закончившегося побоищем. Индийцы считают случившееся "подставой": дескать, Индиру Ганди специально спровоцировали на "кровавую баню". Результат не замедлил себя ждать. В Лондоне нехотя подтвердили, что присланный в Индию офицер британских спецслужб и вправду давал советы по штурму Золотого храма, но к нему не прислушались. Как уж там было на самом деле - думаю, узнать невозможно.

Заговор рядом с туалетом

Среди тысяч "теорий заговора" в Индии популярна вот такая версия: киллеров было не двое, а...трое - после смерти премьера глава боевой группы обезвредил своих соратников - и скрылся. В расследовании покушения много и других несостыковок. Выживший террорист Сатвант Сингх на допросе проговорился - мол, преступление они задумали давно, еще до штурма Золотого храма. И верно, за 3 месяца такое не подготовишь - но тогда отпадает и вариант с местью религиозных фанатиков за оскорбление святыни. Не верится и в случайную халатность спецслужб - Сатванта назначили в тот день на дежурство только потому, что он пожаловался: страдает расстройством желудка, надо часто посещать туалет. Честно говоря, детский сад какой-то. Прошли десятки лет, но на множество вопросов по поводу убийства одной из самых знаковых женщин-политиков XX века не дано ни единого ответа. И, пожалуй, вряд ли мы услышим его в будущем.

Источник - АиФ
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