Дом с золотым унитазом продают в Нур-Султане (фото)

14:38 25.09.2019

Такая роскошь вызвала негативное отношение к хозяевам дома у пользователей соцсетей.



В Нур-Султане на продажу выставили 8-комнатный дом с золотым унитазом. Цена недвижимости – 1.4 млрд тенге.



Такой пост в социальной сети Instagram разместила krishakz_official, сообщает Zakon.kz.



Такая роскошь вызвала довольно негативные отзывы пользователей соцсетей.



"Что за безвкусица?!", "Вот на воровали", "Деньги есть - вкуса нет", "Охренели совсем, некуда девать деньги.... а тут маленькие дети болеют, для их лечения денег же нету у жирдяев, пусть мол народ оплачивает их лечения... и все они живут, будто б никогда не умрут... Все мы от Аллаха, и будем к Нему возвращены....", – написали пользователи Instagram.