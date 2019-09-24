Мульты-шпионы. "Маша и Медведь" корежит мозг дебильных детей Запада

14:43 25.09.2019

Британцы отреагировали на прокат "Маши и Медведя" в лондонских кинотеатрах



Алексей Дегтярев



Жители Лондона после просмотра новых серий российского мультсериала "Маша и Медведь" признались в любви к нему и не увидели в нем "российской пропаганды".



"Мы хорошо знаем этот мультфильм, дети были рады тому, что его можно посмотреть в кино, на большом экране. Все довольны. Это очень хороший и динамичный мультфильм для детей, мои дочери, им три и пять, растут на нем и еще на нескольких российских мультсериалах, "Смешарики" там, "Фиксики". Жалко, время показа фильма не очень удобное, моя старшая в школе. Ну ничего, либо с мамой сходит в выходные, либо скачаем потом и посмотрим дома", – рассказал житель Лондона, сотрудник международной консалтинговой компании Александр, передает РИА "Новости".



Он также прокомментировал сведения СМИ о "кремлевской пропаганде" в мультсериале.



"Те, кто так отозвался о работе российских аниматоров, скорее всего, не видели сам фильм, а просто преследовали какую-то свою цель, это неприятно. А когда в Лондон российские театры приезжают, балет, опера, Гребенщиков – это что, тоже пропаганда?" – задался он вопросом.



Менеджер кинопоказов Vue UKand Ireland Джонни Карр заявил, что сеть кинотеатров гордится возможностью принять участие в праздновании 10-летнего юбилея "Маши и Медведя".



"Это уникальная возможность – увидеть любимых телевизионных персонажей в самом высоком качестве и с самым лучшим звуком, которые позволят и детям, и взрослым полностью окунуться в этот мир", – отметил он.



Джейми, мать семилетней Кейти, рассказала, как познакомилась с мультсериалом.



"Мы давно любим "Машу", а на большом экране это двойное удовольствие. Моя дочь начала смотреть сериал сначала на итальянском, у нас папа итальянец, и поэтому мы стараемся, чтобы она больше слышала язык. В Италии, кстати, "Маша" очень популярна, намного более популярна, чем тут. Многие дети даже ходят с рюкзаками с "Машей". А так, мне кажется, этот мультик – шутливое отображение безусловной любви, которую мы испытываем к нашим детям, и того хаоса, который они привносят в нашу жизнь. Я чувствую особую привязанность к Медведю", – сказала Джейми.



Она также заявила, что утверждение о наличии "кремлевской пропаганды" в сериале – "бред".



"Это что, потому что там используется русский фольклор? Это означает, что Винни Пух – агент британского империализма? Нет, это просто очаровательные истории, которые мы можем смотреть вместе с детьми и смеяться вместе с ними", – сказала она.



Напомним, российский мультсериал "Маша и Медведь" с 20 сентября идет на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании.