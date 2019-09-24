 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстанцы обвинили Андрея Малахова в шовинизме и требуют извинений на его странице в Instagram
15:00 25.09.2019

24 сентября в эфир канала "Россия 1" вышел выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященный трагедии, которая унесла жизнь Александра Маругова во время ДТП на Фрунзенской набережной в Москве в ночь на 8 июля 2019 года. Его отцом является миллиардер Владимир Маругов. Обвиняемым по делу проходит уроженец Кыргызстана московский таксист Исламбек Акбаров. Маругов-младший ехал на мотоцикле и врезался в такси, за рулем которого находился кыргызстанец.

В ходе обсуждения телеведущий Андрей Малахов выдвинул версию, что произошедшая авария – далеко не случайность и, возможно, имеет место заказное убийство. Теорию шоумена поддержали гости студии.

"Я считаю, что это заказное убийство. Машина двигалась, потом она притормозила, потом водитель, скорее всего, получил сигнал, что это именно тот мотоцикл, после чего резко завернул. Мотоцикл пытался уйти вправо, но машина его все-таки достигла, – заявил Худяков. – И тем более были угрозы со стороны его отца". В ходе эфира Малахов продолжил высказываться в адрес нашего соотечественника. Так на 20-й минуте выпуска Андрей говорит следующее:"За рулем был 20-летний сопляк, который приехал из другой страны, пару месяцев работает в такси. Дай ему $100 тысяч, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег, где зарплата $10", – отозвался об Исламбеке Андрей Малахов.

Одна из гостей передачи Ирина Горюнова, профессор МГУ им. М. Ломоносова, заслуженный деятель искусств РФ, сказала, что "водители такси малограмотные, совершенно не знают города и не имеют отношения к Москве, поэтому страшно садиться в автомобиль".

Высказывания Андрея Малахова вызвало недовольство кыргызстанцев, в связи с чем появились хештеги #МалаховГөт и #maLOHov которые пользователи соцсети оставляют под последней публикацией телеведущего в Instagram.


Источник - limon.kg
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