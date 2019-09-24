Бишкек. Замглавы Госкомрелигий З.Чотаеву посоветовали выучить кыргызский, чтобы общаться с имамами

15:16 25.09.2019

Бишкек (АКИpress) – Депутаты Жогорку Кенеша рекомендовали заместителю директора Госкомиссии по делам религий Закиру Чотаеву выучить государственный язык.



Во время обсуждения проекта закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике" Закир Чотаев отвечал на вопросы депутатов на официальном языке, объяснив тем, что не очень хорошо говорит на государственном.

Ряд депутатов сделали замечание на его незнание кыргызского языка.



Депутат Бакирдин Субанбеков посоветовал З.Чотаеву улучшить знание кыргызского, так как многие имамы в регионах не знают русского языка.

"По законодательной части вопросов нет, вы хорошо отвечали. Но постарайтесь выучить государственный язык, потому что, как сказал Бакирдин Субанбеков, вы работаете с имамами. Это очень важный вопрос", - прокомментировал вице-спикер Мирлан Бакиров.