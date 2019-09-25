Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз

18:17 25.09.2019 Борцы за "правильный" ислам готовы сохранить американские базы на территории страны



Об авторе: Гаус Джанбаз – независимый политолог



25.09.19



Сегодня некоторые политики, дипломаты и эксперты все еще убеждены, что боевики "Талибана" (организация запрещена в РФ) ведут войну в Афганистане, потому, что они будто бы не согласны с присутствием американцев на афганской земле. Однако факты и реальная действительность говорят о том, что на протяжении последних 4-5 лет талибы проявляют повышенную активность именно в местах, которые уже покинули американцы. В тех районах Афганистана, где были ликвидированы американские военные базы, талибы как раз и проявляют наибольшую жестокость, совершают различного рода насильственные действия в отношении простых афганцев.



Факты показывают, что боевики "Талибана" чаще поджигают школы, больницы, государственные учреждения, минируют дороги и автотрассы, совершают убийственные набеги на дома старейшин и местных авторитетных деятелей, не обязательно связанных с нынешней властью, в районах Афганистана, которые оставили иностранные войска. Там же чаще всего происходят убийства достойных, образованных людей, не разделяющих средневековое талибское мировоззрение, чуждых религиозному фанатизму.



Таким образом, утверждения о том, что будто после ухода американских войск из мест их дислокации на территории Афганистана, безопасность, стабильность и нормальная жизнь для граждан там будут восстановлены (в том числе при содействии талибов), мягко говоря, не соответствуют действительности. Другими словами, такие утверждения являются обычным враньем и пропагандистским трюком "яростных мулл". Такие афганские провинции как Фарах, Урузган, Забуль, Бадгис и некоторые другие регионы страны являются теми местами, из которых иностранные войска были выведены в полном объеме. Между тем обстановка в этих регионах не только не стала более стабильной, но и, наоборот, существенно ухудшилась: вооруженные талибы стали совершать нападения и вылазки в этих местах, предприняв несколько попыток захвата этих местностей.



Если присутствие американских войск действительно тяготило боевиков "Талибана" по "религиозно-освободительным" мотивам, то в таком случае было бы логичным и естественным ожидать от них возвращения в оставленные иностранными военными районы Афганистана мира и стабильности. И уж точно после этого там не должен был больше пострадать ни один афганец. Однако в реальности все происходит с точностью до наоборот.

Выходит, что "Талибан" лжет по-крупному. У руководства "Талибана", по сути, нет с американцами никаких проблем. "Талибан" действует исключительно и целенаправленно в соответствии с той повесткой, которая определена его зарубежными наставниками, прежде всего, пакистанскими спецслужбами.



Не остается сомнений и в том, что если те преференции, которые в настоящее время имеет законное правительство Афганистана, будут переданы "Талибану", то лидеры талибов непременно согласятся иметь американские военные базы на афганской территории.

Талибы очень часто эксплуатируют в своих высказываниях такой жупел, как "исламский строй" (исламский режим), естественно, в сугубо талибском понимании этого термина. В этой связи возникает справедливый вопрос – о каком исламском строе идет речь? Что на самом деле "Талибан" подразумевает под этим понятием? Насколько слова и действия "Талибана" соответствуют предписаниям исламской религии, и придерживается ли "Талибан" этих предписаний?



В настоящее время именно "Талибан" больше чем все другие организованные преступные сообщества в Афганистане занимается контрабандой наркотиков. Как известно, в соответствии с предписаниями священного Корана выращивание, производство, перевозка, употребление, использование в незаконных целях, реализация, и зарабатывание на жизнь посредством "одурманивающих веществ" (те же наркотики) является греховным делом в исламе и жестоко карается.

По имеющимся данным, от контрабанды и реализации наркотического зелья "Талибан" ежегодно имеет доход в размере не менее 300 млн долл. В районах Афганистана, находящихся под контролем "Талибана", больше чем где-либо в мире действуют минимобильные фабрики и лаборатории по производству различных видов наркотиков, включая такие современные, прямо затрагивающие нервную систему человека и ускоренно разрушающие ее, как амфетамин. Так, например, в уезде Балабулук провинции Фарах недавно афганскими силами безопасности при поддержке авиации коалиционных сил были разрушены около 68 минифабрик и лабораторий по производству наркотиков.



Что это за так называемый "исламский строй", который провозглашают талибы и при котором они открыто занимаются распространением, популяризацией и контрабандой наркотиков? Что это за "исламский строй", при котором поджигают детские сады и школы вместе с малолетними детьми и подростками? Что это за "исламский строй", если за последние три месяца талибами в таких городах и провинциях как Кабул, Кандагар, Нангархар, Майдан-Вардак, Забуль, Логар, Фарах было убито прямо в мечетях более 20 священнослужителей, не разделявших фундаменталистскую талибскую трактовку ислама?

Буквально на днях в Кабуле талибами была взорвана свадебная церемония, в результате чего были ранены и убиты до 200 человек. Накануне в уезде Нахрин в провинции Баглан среди бела дня было расстреляно 25 ни в чем неповинных людей, также не согласных с экстремистскими действиями "Талибана". Однако то, что произошло несколько дней назад в провинции Забуль, не могло прийти в голову даже немецким нацистам во время Второй мировой войны. Смертник-талиб пригнал автомобиль, начиненный взрывчаткой в просто адских объемах, прямо к стенам городской больницы. В результате этого дикого террористического акта погибли и получили ранения сотни людей. Несколькими днями ранее талибы подвергли нападению исключительно гражданские объекты в уезде Мааруф (провинция Кандагар), а также в провинциях Фарьяб и Саманган. Боевиками была атакована плотина Мачалго в провинции Пактия. Подвергнуты атакам и другие объекты экономики и инфраструктуры, не имеющего военного значения. Все эти действия боевиков никоим образом не соответствуют предписаниям ислама.

Цинизм и двуличие представителей "Талибана", сидящих в настоящее время в столице Катара – Дохе и ратующих за "чистый", талибский ислам, за построение соответствующего религиозного общества, отчетливо осознаешь тогда, когда узнаешь правду о членах семьи "дипломатов" из катарского офиса талибов.

Так, по имеющейся достоверной информации, любимый сын шейха Делавара в настоящее время обучается профессии инженера в университете Карачи (Пакистан). Другой его сын также обучается в Пакистане – в Лахорском медицинском колледже имени King Eduard.



Две дочери, а также сын другого талибского руководителя, небезызвестного Аббаса Станакзая, сначала обучались в пакистанском университете имени Джина (Исламабад), затем перевелись на обучение в Дубай (ОАЭ), откуда безуспешно пытались перебраться в тихую Австралию… В то же время подчиненные шейха Делавара и Станакзая со всей жестокостью лишают афганских юношей и девушек права учиться, отказывают им в возможности получить образование в скромных афганских школах и высших учебных заведениях, под предлогом того, что они якобы построены "неверными".



Между тем, "борцы" за "талибский ислам" готовы с теми же "неверными" американцами встречаться и вести переговоры в Катаре. Хотя в то же самое время лидеры "Талибана" игнорируют обращения своих земляков-единоверцев о налаживании прямого мирного диалога. Видимо, это и есть "истинные ценности исламского строя" в их талибском понимании. И, очевидно, что такое понимание на самом деле не имеет ничего общего с предписаниями ислама. Талибы отчетливо осознают, что убийства и насилия в отношении соплеменников-единоверцев, афганцев, могут остаться на какое-то время безнаказанными, а вот американцы даже за убийство своего одного рядового солдата могут сильно настучать по голове…



Если поверить пропаганде талибов об их недовольстве присутствием американских войск в Афганистане, тогда не ясно, с какой именно целью боевиками "Талибана" совершаются нападения на самих афганцев? Ведь только за последние несколько месяцев были убиты несколько сотен ни в чем неповинных граждан Афганистана. И в их гибели виновны именно талибы.



Представляется, что большая часть афганцев (причем, речь идет не только о жителях крупных городов) не согласится с теми "условиями мира", которые сегодня выдвигают талибы. Если кратко изложить их основные требования, то они сводятся к следующему: полный запрет на социально-политический плюрализм, институциональное игнорирование равноправия мужчин и женщин, ликвидация всех принципов, процедур и институтов демократического республиканского управления государством, тотальное подчинение населения Афганистана верховному мулле и ограниченному кругу приближенных к нему лиц, именуемого "Шурой" (Советом).



В двадцать первом столетии ни афганцы, ни, тем более, прогрессивное международное сообщество, неотъемлемой частью которого является Российская Федерация, не вправе допустить формирования неслыханной в мировой истории "пещерной" теократии в угоду малообразованным ученикам "специальных медресе" "Талибана". Потому что, в конечном счете, расплачиваться за появление такой теократии придется не только афганцам. Источник -

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