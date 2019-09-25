 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.09.2019
20:13  70-летняя Матвиенко переизбрана РосСпикершей. Консервация старпер-"элит"
18:17  Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз
17:49  В Джорджии возобновились акции протеста: "саакашисты" против "бидзинистов"
17:45  Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в Северный Казахстан
15:21  Плов не той системы. Как госрегулировать узбекские свадьбы, - Ш.Муталов
15:16  Бишкек. Замглавы Госкомрелигий З.Чотаеву посоветовали выучить кыргызский, чтобы общаться с имамами
15:00  Кыргызстанцы обвинили Андрея Малахова в шовинизме и требуют извинений на его странице в Instagram

14:43  Мульты-шпионы. "Маша и Медведь" корежит мозг дебильных детей Запада
14:38  Дом с золотым унитазом продают в Нур-Султане.Всего за 1.4 млрд тенге (фото)
14:36  Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению
14:27  Бу-гы-га... КырСпикер Джумабеков опозорился, выступая с речью в Нур-Султане (видео)
14:26  Мертвый киллер, доллары и туалет. Почему не нашли "заказчика" Индиры Ганди?
14:15  Таджикистан. Полный и безоговорочный провал ТЭО ПИВ в ОБСЕ
14:11  Таджикистан: проблема домашнего насилия игнорируется
14:09  Невеселая статистика: Узбекистан превзошел соседей по уровню инфляции
13:22  Аsharq Al Awsat: Наглость Ирана и позор Запада
13:17  Политическая журналистика в США мертва. Остался только "черный пиар", - Питер Ван Бурен
12:59  HRW требует от Токаева прекратить задерживать участников "мирных митингов"
12:58  В Узбекистане прекращают выдачу долларов через банкоматы - с 1/10
12:02  Кусал руку коннетабля Сэмбрука. Проживающий в Лондоне Айсултан Назарбаев признал в суде свою вину, - Daily Mail
11:24  "Мы вас никогда не простим", - речь зеленой шизофренички Тунберг в ООН (текст)
11:21  "Мы в США приступили к реализации удивительной программы национального возрождения", - речь шизофреника Трампа в ООН (текст)
11:07  Зеленский сдаст Байдена Трампу. Или наоборот? Под прикрытием демократии США несут миру коррупцию, - С.Михеев
11:05  Организация содействия китайской экспансии. Почему ШОС лучше распустить, - А.Храмчихин
10:47  По делу о смерти в германской клинике сына шефа полиции Алматы Кудебаева арестованы... известные каз-врачи
10:39  Война против терроризма должна начинаться в интернете, - М.Алексеев
10:23  США предложили Турции продать дружбу с Россией, - П.Акопов
09:46  "Русская рулетка": исход граждан Казахстана в РФ станет еще более массовым? - А.Омирбек
09:44  Китай и Центральная Азия: чего стоит бояться и как этому противостоять? - Мади Алимов
09:38  Зарплатой в 10-11 тысяч сомов Государство само толкает Кыр-силовиков на коррупцию...
08:54  КырВыборы - 2020. Новый расклад политической колоды, - В.Гунгер
08:45  В Бишкеке продолжаются аресты гос-заговорщиков-"атамбаевцев"
08:36  Saudi Aramco вынуждена закупать нефть в других странах для выполнения экспортных обязательств
08:26  В Украине новое громкое расследование. Львиную долю ВВП придется отдавать западным кредиторам
08:12  Египтян призывают свергнуть ас-Сисси. Случится ли новый переворот в Арабской Республике, - И.Субботин
08:06  Бывший замруководителя управления финансов акимата Северо-Казахстанской области подозревается в отмывании денег
07:58  Физика или биология? Очередная школьная реформа ударила по казахстанским старшеклассникам
07:55  Конгресс США инициирует импичмент Трампа
00:21  Так ли страшен для Ирана военный удар? - Абдурахман ат-Тарири
Вторник, 24.09.2019
20:54  Таджикистан: мертвая хватка "невидимой руки", - С.Кожемякин
19:54  Новую волну беженцев готовятся принимать Россия и страны ЕС, - "СП"
18:37  Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий
18:33  Грязный пиар на УО-подростках. Шведскую дурочку Тунберг двигают на трибуну ООН и Нобелевскую премию!
18:29  Игры кочевников в Киргизии. Министр Жаманкулов рассказал, на что были потрачены 50 млн сомов
18:09  Важнейший источник истории средневековых кыргызов не введен в научный оборот, - Ж.Сабитов
18:03  Голливуд для падших: в Грузии накрыли сеть салонов детского порно
17:43  Россия может за кулисами извлечь выгоду из атаки на СаудАравию, - Die Welt
17:23  Борис Джонсон потерпел историческое поражение в суде, но уходить отказывается
17:07  В Атырауской области (Запад Казахстана) скрутили старших офицеров... облУВД
16:38  Таджикистан. Фиаско ТЭО ПИВ на конференции ОБСЕ
16:04  Земельные ресурсы Казахстана возглавила мадам Бимендина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз
18:17 25.09.2019

Борцы за "правильный" ислам готовы сохранить американские базы на территории страны

Об авторе: Гаус Джанбаз – независимый политолог

25.09.19

Сегодня некоторые политики, дипломаты и эксперты все еще убеждены, что боевики "Талибана" (организация запрещена в РФ) ведут войну в Афганистане, потому, что они будто бы не согласны с присутствием американцев на афганской земле. Однако факты и реальная действительность говорят о том, что на протяжении последних 4-5 лет талибы проявляют повышенную активность именно в местах, которые уже покинули американцы. В тех районах Афганистана, где были ликвидированы американские военные базы, талибы как раз и проявляют наибольшую жестокость, совершают различного рода насильственные действия в отношении простых афганцев.

Факты показывают, что боевики "Талибана" чаще поджигают школы, больницы, государственные учреждения, минируют дороги и автотрассы, совершают убийственные набеги на дома старейшин и местных авторитетных деятелей, не обязательно связанных с нынешней властью, в районах Афганистана, которые оставили иностранные войска. Там же чаще всего происходят убийства достойных, образованных людей, не разделяющих средневековое талибское мировоззрение, чуждых религиозному фанатизму.

Таким образом, утверждения о том, что будто после ухода американских войск из мест их дислокации на территории Афганистана, безопасность, стабильность и нормальная жизнь для граждан там будут восстановлены (в том числе при содействии талибов), мягко говоря, не соответствуют действительности. Другими словами, такие утверждения являются обычным враньем и пропагандистским трюком "яростных мулл". Такие афганские провинции как Фарах, Урузган, Забуль, Бадгис и некоторые другие регионы страны являются теми местами, из которых иностранные войска были выведены в полном объеме. Между тем обстановка в этих регионах не только не стала более стабильной, но и, наоборот, существенно ухудшилась: вооруженные талибы стали совершать нападения и вылазки в этих местах, предприняв несколько попыток захвата этих местностей.

Если присутствие американских войск действительно тяготило боевиков "Талибана" по "религиозно-освободительным" мотивам, то в таком случае было бы логичным и естественным ожидать от них возвращения в оставленные иностранными военными районы Афганистана мира и стабильности. И уж точно после этого там не должен был больше пострадать ни один афганец. Однако в реальности все происходит с точностью до наоборот.
Выходит, что "Талибан" лжет по-крупному. У руководства "Талибана", по сути, нет с американцами никаких проблем. "Талибан" действует исключительно и целенаправленно в соответствии с той повесткой, которая определена его зарубежными наставниками, прежде всего, пакистанскими спецслужбами.

Не остается сомнений и в том, что если те преференции, которые в настоящее время имеет законное правительство Афганистана, будут переданы "Талибану", то лидеры талибов непременно согласятся иметь американские военные базы на афганской территории.
Талибы очень часто эксплуатируют в своих высказываниях такой жупел, как "исламский строй" (исламский режим), естественно, в сугубо талибском понимании этого термина. В этой связи возникает справедливый вопрос – о каком исламском строе идет речь? Что на самом деле "Талибан" подразумевает под этим понятием? Насколько слова и действия "Талибана" соответствуют предписаниям исламской религии, и придерживается ли "Талибан" этих предписаний?

В настоящее время именно "Талибан" больше чем все другие организованные преступные сообщества в Афганистане занимается контрабандой наркотиков. Как известно, в соответствии с предписаниями священного Корана выращивание, производство, перевозка, употребление, использование в незаконных целях, реализация, и зарабатывание на жизнь посредством "одурманивающих веществ" (те же наркотики) является греховным делом в исламе и жестоко карается.
По имеющимся данным, от контрабанды и реализации наркотического зелья "Талибан" ежегодно имеет доход в размере не менее 300 млн долл. В районах Афганистана, находящихся под контролем "Талибана", больше чем где-либо в мире действуют минимобильные фабрики и лаборатории по производству различных видов наркотиков, включая такие современные, прямо затрагивающие нервную систему человека и ускоренно разрушающие ее, как амфетамин. Так, например, в уезде Балабулук провинции Фарах недавно афганскими силами безопасности при поддержке авиации коалиционных сил были разрушены около 68 минифабрик и лабораторий по производству наркотиков.

Что это за так называемый "исламский строй", который провозглашают талибы и при котором они открыто занимаются распространением, популяризацией и контрабандой наркотиков? Что это за "исламский строй", при котором поджигают детские сады и школы вместе с малолетними детьми и подростками? Что это за "исламский строй", если за последние три месяца талибами в таких городах и провинциях как Кабул, Кандагар, Нангархар, Майдан-Вардак, Забуль, Логар, Фарах было убито прямо в мечетях более 20 священнослужителей, не разделявших фундаменталистскую талибскую трактовку ислама?
Буквально на днях в Кабуле талибами была взорвана свадебная церемония, в результате чего были ранены и убиты до 200 человек. Накануне в уезде Нахрин в провинции Баглан среди бела дня было расстреляно 25 ни в чем неповинных людей, также не согласных с экстремистскими действиями "Талибана". Однако то, что произошло несколько дней назад в провинции Забуль, не могло прийти в голову даже немецким нацистам во время Второй мировой войны. Смертник-талиб пригнал автомобиль, начиненный взрывчаткой в просто адских объемах, прямо к стенам городской больницы. В результате этого дикого террористического акта погибли и получили ранения сотни людей. Несколькими днями ранее талибы подвергли нападению исключительно гражданские объекты в уезде Мааруф (провинция Кандагар), а также в провинциях Фарьяб и Саманган. Боевиками была атакована плотина Мачалго в провинции Пактия. Подвергнуты атакам и другие объекты экономики и инфраструктуры, не имеющего военного значения. Все эти действия боевиков никоим образом не соответствуют предписаниям ислама.
Цинизм и двуличие представителей "Талибана", сидящих в настоящее время в столице Катара – Дохе и ратующих за "чистый", талибский ислам, за построение соответствующего религиозного общества, отчетливо осознаешь тогда, когда узнаешь правду о членах семьи "дипломатов" из катарского офиса талибов.
Так, по имеющейся достоверной информации, любимый сын шейха Делавара в настоящее время обучается профессии инженера в университете Карачи (Пакистан). Другой его сын также обучается в Пакистане – в Лахорском медицинском колледже имени King Eduard.

Две дочери, а также сын другого талибского руководителя, небезызвестного Аббаса Станакзая, сначала обучались в пакистанском университете имени Джина (Исламабад), затем перевелись на обучение в Дубай (ОАЭ), откуда безуспешно пытались перебраться в тихую Австралию… В то же время подчиненные шейха Делавара и Станакзая со всей жестокостью лишают афганских юношей и девушек права учиться, отказывают им в возможности получить образование в скромных афганских школах и высших учебных заведениях, под предлогом того, что они якобы построены "неверными".

Между тем, "борцы" за "талибский ислам" готовы с теми же "неверными" американцами встречаться и вести переговоры в Катаре. Хотя в то же самое время лидеры "Талибана" игнорируют обращения своих земляков-единоверцев о налаживании прямого мирного диалога. Видимо, это и есть "истинные ценности исламского строя" в их талибском понимании. И, очевидно, что такое понимание на самом деле не имеет ничего общего с предписаниями ислама. Талибы отчетливо осознают, что убийства и насилия в отношении соплеменников-единоверцев, афганцев, могут остаться на какое-то время безнаказанными, а вот американцы даже за убийство своего одного рядового солдата могут сильно настучать по голове…

Если поверить пропаганде талибов об их недовольстве присутствием американских войск в Афганистане, тогда не ясно, с какой именно целью боевиками "Талибана" совершаются нападения на самих афганцев? Ведь только за последние несколько месяцев были убиты несколько сотен ни в чем неповинных граждан Афганистана. И в их гибели виновны именно талибы.

Представляется, что большая часть афганцев (причем, речь идет не только о жителях крупных городов) не согласится с теми "условиями мира", которые сегодня выдвигают талибы. Если кратко изложить их основные требования, то они сводятся к следующему: полный запрет на социально-политический плюрализм, институциональное игнорирование равноправия мужчин и женщин, ликвидация всех принципов, процедур и институтов демократического республиканского управления государством, тотальное подчинение населения Афганистана верховному мулле и ограниченному кругу приближенных к нему лиц, именуемого "Шурой" (Советом).

В двадцать первом столетии ни афганцы, ни, тем более, прогрессивное международное сообщество, неотъемлемой частью которого является Российская Федерация, не вправе допустить формирования неслыханной в мировой истории "пещерной" теократии в угоду малообразованным ученикам "специальных медресе" "Талибана". Потому что, в конечном счете, расплачиваться за появление такой теократии придется не только афганцам.

Источник -
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569424620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Евразийская идея Нурсултана Назарбаева актуальна не только для правительств, но и парламентов – Н.Нигматулин
- Полный текст заявления по итогам IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии
- Дарига Назарбаева обсудила развитие межгосударственных отношений с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турецкой Республики
- Кадровые перестановки
- Физика или биология?
- В Бишкеке обсудили стратегию развития ЕАЭС до 2025 года
- Второй Международный Форум писателей пройдет в Алматы
- В Казахстане процветает культ мордобоя
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  