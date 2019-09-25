70-летняя Матвиенко переизбрана РосСпикершей. Консервация старпер-"элит"

20:13 25.09.2019 Пенсионная система Экономический кризис Новости Украины Прогноз погоды Сводки с Донбасса Санкции Китай



3-й срок Матвиенко: Путин сможет руководить Россией до 2042 года

Российские элиты почти полностью утратили способность к ротации и держат на должностях пожилых людей



Андрей Иванов



Власть в России, по всей видимости, потеряла возможность к поиску новых кадров и делает ставку на сохранение в высшем эшелоне госуправления старых кадров. Однако новый застой может привести к печальным последствиям.

25 сентября из Совета Федерации, то есть верхней палаты федерального парламента, пришло сразу две интересные новости, которые можно считать символами нынешней эпохи. Во-первых, сенаторы единогласно и на безальтернативной основе избрали своим председателем 70-летнюю Валентину Матвиенко. Она занимает эту должность с 2011 года. Новый губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил переназначить Матвиенко представителем от исполнительной власти региона.



Вторая новость - того же порядка. Совфед утвердил на новый срок главой Верховного суда 76-летнего Вячеслава Лебедева. Он занимает свой пост аж 30 лет, с 1989 года. Как и в случае с Матвиенко, Лебедева тоже избрали на безальтернативной основе.

Одобрение кандидатур Матвиенко и Лебедева можно считать проявлением уже укоренившейся тенденции не менять руководителей без большой надобности. Например, с 2004 года министром иностранных дел РФ работает Сергей Лавров, сейчас ему 69 лет. Относительно молодым и перспективным политиком до сих пор многие называют министра обороны 64-летнего Сергея Шойгу, который на руководящих позициях с 1991 года.



И пусть все вышеназванные лица- профессионалы своего дела. Но ведь время, как говорится, не щадит никого. Люди неизбежно стареют со всеми вытекающими отсюда последствиями. И не повторит ли Россия печальный опыт СССР, когда одряхлевшие члены Политбюро просто не могли после смерти Леонида Брежнева найти нового руководителя. Вначале главой государства стал больной Юрий Андропов, а потом и явно угасающий на глазах Константин Черненко. Но других к тому моменту кандидатур просто не было.



Естественно, принципиальным выглядит вопрос о "транзите власти" в 2024 году. Недавно в стране и в мире вспоминали, что Владимир Путин фактически правит страной уже 20 лет. За это время изменился и мир, и во многих ключевых государствах планеты сменилось по несколько руководителей, речь хоть о США, хоть о Франции, хоть о Китае. При этом, согласно Конституции, Путин должен быть у руля государства еще пять лет. И, судя по разговорам представителей элиты, все думают о том, как оставить Путина у власти и после этого срока. Постоянно раздаются разговоры то о переформатировании Союзного государства, то о переходе к парламентской республике.



Хотя, может быть, все сделано будет по сценарию 2008 года. То есть новым президентом на один срок станет Дмитрий Медведев (кстати, если исходить из нынешней логики, то это наиболее удобный преемник), а через шесть лет, в 2030 году Владимир Путин сможет избраться на очередные два срока. В 2042-м, к окончанию своих полномочий, Путину должно будет исполнится 90 лет. Например, недавно скончавшийся бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе правил своей страной 30 лет и ушел с должности в возрасте 93 лет. До этого, кстати, он еще семь лет был премьер-министром.



Но какие планы не вынашивают в Кремле, удивление вызывает одна очень важная вещь. Если посмотреть на политические системы России и Запада, то можно заметить большую разницу. Она состоит в том, что в Европе в головах самих политиков крепко сидит убеждение, что они лишь представители народа. Поэтому правящие партии часто идут на досрочные выборы, на которых заранее обречены. Но переход от власти в оппозицию не воспринимается на Западе как что-то страшное. А вот выборы различного уровня в РФ часто сопровождаются разными ухищрениями, манипуляциями и использованием админресурса. То есть власть пытаются удержать любой ценой.



Теперь мы еще и наблюдаем, что сидеть в руководстве некоторые готовы до глубокой старости. И тут вспоминается, что вначале повысить пенсионный возраст решили для чиновников. И сейчас, наверное, в элитах недоумевают, почему россияне возмущаются пенсионной реформой, ведь сами руководители готовы работать еще очень долго.

Политолог Виктор Алкснис низкую ротацию в элитах объясняет самой системой подбора кадров:



- Проводимая сегодня кадровая политика напоминает политику позднесоветского периода, когда на высшие должности в стране назначали не за профессиональные качества, а за принадлежность к клану. И мы выдели, к чему это привело. Даже назначение Михаила Горбачева. Его сделали первым лицом в государстве не за его качества, а просто определенные силы поставили на него.

И мы видим, как на новые сроки утверждены Матвиенко и Лебедев. Но разве это удивительно? За предыдущие годы они показали свою лояльность. А скамейка запасных у Путина практически отсутствует. В результате приходится тасовать старую колоду, и другого пути просто нет. Удивляться нечему. Но плохо, что руководители России никаких выводов из советского опыта не сделали.

"СП": - Отсутствие ротации говорит о кризисе самой системы госуправления?

- Других людей взять неоткуда. И одновременно видим формирование некоего "нового дворянства". Чтобы туда попасть, твой родственник должен быть в ближнем круге. И все основывается на личной преданности президенту и его ближнему кругу. Шаг влево или шаг вправо считается преступлением. Любое проявление нелояльности жестко карается. Учитывая, что у многих представителей элиты рыльце в пушку, они завязаны в коррупционных делах, управлять ими легко. И эти люди всегда будут выполнять указания первого лица, и других критериев отбора нет.

Это Сталин воспитал плеяду наркомов, которые вынесли на своих плечах трудности обеспечения Советской армии в годы войны. Нынешние руководители на такое не способны. Их задача - выполнить абсолютно любое указание, пусть и самое абсурдное. Вот приняли пенсионную реформу, и все в элите согласились. Все сказали, что будут повышать пенсионный возраст, никто не выступил против.

"СП": - Но бесконечно это продолжаться не может.

- Да, страну ведут в тупик. И если бы дело касалось только конкретных людей, но печальные последствия будут для страны в целом. И при этом я сильно сомневаюсь, что внутри системы могут произойти какие-то перемены.

Главное, что россияне боятся перемен. Они научены горьким опытом 1990-х и думают по принципу "лишь бы не было войны". Дескать, пусть будет застой, чем какие-то изменения. В итоге, Россия падает в пропасть, но никаких попыток изменить ситуацию предприниматься не будет, все продолжится по накатанной.

Эксперт Института инновационного развития, историк Валерий Скурлатов замечает, что нынешняя ситуация с руководящими кадрами в России вполне закономерна:

- Мы видим, что у власти сегодня геронтократия, как было в позднесоветское время. Но ведь опыт истории никому ничему не учит. И как в советское время был застой, так и сейчас мы наблюдаем то же самое.

Но Россия не уникальна. Для обществ, которые не развиваются, это вполне логичное явление. Можно посмотреть на некоторые страны Африки, Латинской Америки. Поскольку нет нацеленности на модернизацию, неизбежно назначение на высшие посты людей очень преклонного возраста, несменяемость элит. Взять хотя бы пример Анатолия Чубайса, он уже 30 лет в обойме, и никто его не трогает.

"СП": - И наш президент у власти уже 20 лет, а по Конституции должен руководить еще пять лет.

- По моим ощущениям, Путин будет у власти еще лет 30. То есть не стоит даже говорить о каком-то "транзите власти".

Но мы помним, что застой для Советского Союза закончился крахом. Теперь это ожидает Российскую Федерацию. Другим закончиться просто не может.

"СП": - Но у руководства страны должно быть какое-то понимание исторических процессов.

- Элитам это понимание не нужно. Они-то ведь уже занимают должности, люди "пригрелись", им хорошо. Повторю, история ничему не учит.

Это со стороны люди пытаются как-то осмыслить действительность. Но когда живешь внутри системы, то рассуждаешь ее категориями. Мол, а что плохого, если у власти находиться бесконечно?



"СП": - То есть, условно говоря, в 2024 году преемником станет Дмитрий Медведев, в 2030-м году на следующие 12 лет изберется Путин.

- Может быть, вместо Медведева будет какой-нибудь другой человек. Но ведь и сути это не меняет.

Можно привести очень яркую историческую аналогию. В начале XX века в Венесуэле правил Хуан Гомес. Он несколько раз оставлял пост президента, так как по закону не мог баллотироваться более двух раз, и всякий раз находил себе преемника. Но в итоге он правил страной до самой смерти. Формально все приличия соблюдались, проходили выборы, но пока здоровье позволяло, Гомес держал в руках все нити управления.

"СП": - В Европе политики добровольно соглашаются на досрочные выборы и не считают проблемой проигрыш.

- На Западе сформировалась критическая масса субъектных людей, которые чувствуют ответственность за свою судьбу. В Европе общество с сильным запросом на модернизацию начало формироваться в эпоху Возрождения. Но у нас другая ситуация. У нас новые "дворяне" побеждают предпринимателей, людей инициативных. Но это на протяжении 150 лет было во многих государствах Латинской Америки. Несменяемость власти приводила к политическому кризису, а новая команда была не лучше прежней. Условно говоря, на смену консерваторам приходили либералы и наоборот. Но сама суть системы не менялась. Боюсь, что и наша страна надолго застряла в такой системе координат.



25 сент. 2019 Источник - svpressa.ru

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