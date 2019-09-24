В Казахстане процветает культ мордобоя, - Т.Мамырайымов

20:34 25.09.2019 Времена батыров и средневековье: адаптированная версия



Талгат Мамырайымов, 24 сентября



Сегодня в нашей стране, можно сказать, правит бал атмосфера, идеологема "человек человеку волк". Многие из нас относятся друг к другу с опаской, недоверием, подозрением, готовностью в любой момент "вступить в бой" за территорию, хорошее место. Подобно тому, как животные борются за территорию. А самая главная их ценность - это быть "мужиком-воином", женщиной-"воительницей". С кем же они воевать собираются, если нет войны? Получается, они воюют с другими казахстанцами за место под солнцем. Те, кто не соответствует этим ценностям, объявляются ботаниками, тряпками, либо ненормальными. Понятно, что некоторые из них становятся "белыми воронами" из соображений гуманизма, гражданского участия в жизни общества. Особенно если такой человек - носитель другой культуры, вдобавок еще придерживается, допустим, философии буддизма, постмодернизма.



К сожалению, такие абстрактные, "ужасные" вещи у нас мало кто понимает и рассматривает их как нечто нормальное. Над такими людьми наши "воины-батыры" смеются. Как правило, смеются над всем, что не соответствует нашему примитивному набору ценностей, - над "бомжами", "юродивыми", "неудачниками". В нашем обществе во главу угла поставлен ограниченный набор ценностей - построить дом, посадить дерево и вырастить сына. А почему же только сына, а не дочь, а как же духовное развитие, участие в благоустройстве общества, стремление сделать что-то полезное для людей, которых

не знаешь? Мы живем только ради себя и близких, а остальные - потенциальные конкуренты за территорию и место. Но мы ведь отличаемся от животных, у нас есть способность к абстрактному мышлению и его воспроизводству в языке. И главное свойство Человека - это эмпатия, способность сопереживать, сочувствовать. Однако наша "эмпатия" распространяется только на узкий круг близких. Чужой нам человек на улице будет лежать, умирая от острого

приступа какой-нибудь болезни, так мало кто подойдет и поможет ему. Такое ведь нередко в Казахстане случается. У нас сейчас можно запросто умереть с голоду, в одиночестве, в болезни, без помощи. Согласно гуманизму, человек есть самая высшая ценность. Сейчас же мы в Казахстане сталкиваемся с дегуманизацией всех сторон человеческой жизнедеятельности. Больше всего ужасает, что эта атмосфера поддерживается видными общественными деятелями, людьми с учеными степенями, которые в восхищении везде развешивают изображения "тюркских" волков. С умилением приговаривая: "Больше казахов мясо едят только волки". Вот отсюда отчасти и растут ноги того, что в нашем обществе очень высоко ценится "сила", способность "быть волком", "крушить невозмутимо", как "батыр", "мужик", главное, чтобы "бабки зарабатывал", был добытчиком.



Такие установки, "ценности" пробиологических социальных ролей более соответствуют животному миру, обезьянам, нежели homo sapiens. Мы сейчас вплотную приблизились к такому "обществу" - у нас ведь доминируют только две социальные роли – "настоящий мужик" и "женщина-мать". И все это оформлено в биологическую рамку, когда мужик – стойкий разрушитель, добытчик типа неандертальца, а женщина – "самка", охраняющая и выращивающая "детенышей". Еще в Древней Греции, Древнем Риме мужчины стремились быть одновременно воинами и философами, интеллектуалами… В Казахстане стало обычным явлением, когда люди, в ответ на вопрос "кто вы?", начинают перечислять свои должности, профессии. Вообще, надо стремиться к тому, чтобы наши люди при ответе на этот вопрос не приводили весь свой ролевой набор, а сразу отвечали - человек! Человек отличается от животного тем, что он выходит за пределы себя - он не может ограничиться удовлетворением только естественных потребностей. А тем временем героями нашего общества стали Г. Головкин, Х. Нурмагомедов и другие мастера мордобоя, но не выдающиеся деятели науки, высокого искусства. Прискорбно, что в 21 веке до сих пор востребован культ "гладиаторских боев". Вроде человечество проделало немалый путь, чтобы понять, что бить друг другу морду -

это как-то не очень гуманно. Если бы большую часть тех денег, которые в нашей стране отдают на проведение всех этих кровавых игрищ, отдавали ученым для проведения исследований, то скорее всего, у нас уже появились бы свои конкурентоспособные высокие технологии. Тогда, может быть, и наши соотечественники стали бы лауреатами Нобелевской премии, учеными с мировым именем. В реальности все наоборот - в Казахстане статус и положение общемировой культуры, цивилизации, науки и знаний неудержимо регрессируют. Неслучайно у нас на разные "философствования" часто говорят: "Қойшы, басыңды ауртып қайтесің?". Такое неприятие "научной болтовни" в нашем обществе распространяется, прежде всего, с подачи элиты.



Ведь казахское общество издавна привыкло ориентироваться на правящую элиту, как на некие стандарты. В социологии есть такое понятие "референтная группа". Это такая социальная группа, на нормы, ценности, образ жизни которой ориентируется все остальное общество. И вот лидеры нашей референтной группы призывают казахстанцев не думать о смысле жизни, а работать, то есть отводя для наших граждан позиции неких социальных бабуинов. Собственно, они и сами такие, что мы видим и слышим, в частности, когда они рассказывают полукриминальные анекдоты, притчи, либо пытаются поставить "иждивенцев" в стойло. Словом, почти вся элита в Казахстане по своим моральным, культурным и мировоззренческим предпочтениям находится максимум на уровне председателей совхозов, директоров базаров. При этом нас издавна приучили считать, что страна, государство должны быть сильными. Этим и пользуются властные чинуши, выдающие на-гора разные стратегические программы, прикрывающие их меркантильные интересы. Впрочем, мы тоже такие, как они – мы из одного теста. Богатые хапуги у нас, по сути, вызывают не презрение, а зависть. Они - предмет обожания и уважения на всех мероприятиях и торжествах. В нашем обществе органично сосуществуют две морали. Первая (внешняя) – показная. Она провозглашает приоритет патриотизма, долга и ответственности перед государством и обществом, социальной справедливости, потому что "так положено" и удобно. А вторая (внутренняя) мораль создает запрос на такие качества, как двуличие, корыстолюбие, властолюбие, лесть и раболепие перед "крутым" чиновником, оправдывает личное обогащение любыми путями. Многие идут ради наживы на все, пускаются во все тяжкие, переступают через общечеловеческие ценности. И этому в немалой степени способствует моральный облик нашей элиты. Для нашего общества характерно догматическое мышление, руководствующееся слепой верой в авторитеты, в доктрины, которые, как считается, нельзя оспорить, поставить под сомнение. Оно воспринимает и понимает только чиновничий язык. Суждения, идущие вразрез с "генеральной линией", выглядят для носителей догматики как нечто несуразное, ненормальное. Это санкционная мораль "советского" типа, при которой поведение человека оценивается лишь на основе двузначной логики – есть только белое и черное. В этой "системе" ценят не самих людей, а их материальное и социальное положение, связи с властным центром.

Если вы нас спросите, как изменить всю эту ситуацию, то не получите ответа. Для этого нужна критическая масса людей способных показать народу другой, новый путь. Обычно такие люди относятся к интеллигенции. Между тем наша "интеллектуальная элита" мало чем отличается от властных коррупционеров. Казахстанская интеллигенция часто жалуется на то, что в стране нет социальных лифтов, что их заменили кумовство и непотизм правящей элиты. В то же время все хлебные места, "научные проекты", должности в "интеллектуальной" сфере Казахстана контролируют несколько десятков "интеллигентных" семей, не пускающих туда посторонних. Одновременно с этим они, разумеется, не забывают жаловаться на отсутствие равных стартовых возможностей в Казахстане… Источник - platon.asia

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569432840

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Евразийская идея Нурсултана Назарбаева актуальна не только для правительств, но и парламентов – Н.Нигматулин

- Полный текст заявления по итогам IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии

- Дарига Назарбаева обсудила развитие межгосударственных отношений с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турецкой Республики

- Кадровые перестановки

- Физика или биология?

- В Бишкеке обсудили стратегию развития ЕАЭС до 2025 года

- Второй Международный Форум писателей пройдет в Алматы

- В Казахстане процветает культ мордобоя

